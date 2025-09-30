Thứ Ba, 30/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Khối ngoại vẫn xả ròng gần 1.300 tỷ phiên cuối cùng của tháng 9

Thu Minh

30/09/2025, 21:43

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng 1271.7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 996.0 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Những nỗ lực kéo trụ trong phiên hôm nay may mắn còn giữ được đến phút cuối vì đợt ATC có lúc thót tim khi cả VIC lẫn VHM cùng bổ nhào. VIC đóng cửa vẫn được giật tăng 1,22% và VHM tăng 1,08%, cộng thêm VRE kịch trần, LPB tăng 3,56% đem về 5,4 điểm, bất chấp VN-Index vẫn giảm 4,78 điểm tương đương -0,29%.

Hoạt động kéo trụ duy trì suốt cả ngày, tạo nên tình huống rất khó chịu cho nhà đầu tư: Chỉ số nhiều lúc xanh hoặc giảm rất nhẹ, nhưng cổ phiếu thì giảm nhiều. Điều này làm tổn hại đến danh mục nhà đầu tư dù chỉ số lại chỉ phát tín hiệu điều chỉnh nhẹ.

Sàn HoSE đóng cửa có tới 241 cổ phiếu giảm giá và 82 cổ phiếu tăng giá. Thậm chí hơn 150 mã giảm quá 1%. Ảnh hưởng của “Bộ tứ” nói trên thậm chí còn giúp VN30-Index đóng cửa trong sắc xanh, tăng 0,9 điểm dù số mã giảm cũng áp đảo.

Hiện tượng kéo trụ không mới, cả 4 phiên đi ngang gần đây của VN-Index đều có tình trạng này. Nhà đầu tư hầu như không được hưởng lợi gì từ trạng thái đi ngang, trong khi thua lỗ thì rõ ràng.

Hôm nay áp lực bán đã gia tăng đáng kể so với các phiên trước, đẩy thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE tăng 25% so với hôm qua và đạt mức cao nhất 6 phiên, nhưng cổ phiếu lại giảm áp đảo.

Hoạt động bán tháo xuất hiện trên diện rộng, bao gồm cả các blue-chips như FPT giảm 2,62% hay các mã tầm trung như CII giảm 4,85%, DXG giảm 5,26%, DIG giảm 4,51%, VSC giảm 2,8%... Những cổ phiếu này đều thanh khoản hàng trăm tới cả ngàn tỷ đồng phiên này.

Ngược lại số ít cổ phiếu đi ngược dòng chỉ mang tính cá biệt và có câu chuyện riêng. Chỉ hơn chục cổ phiếu có dòng tiền mạnh rõ rệt và đẩy giá tăng cao như SSI, VND, GEE, ANV, EVF bên cạnh nhóm Vin. 

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1271.7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 996.0 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: CII, SHB, TCB, LPB, TAL, VIC, VPB, ACB, NKG, EIB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, FPT, SSI, VHM, DIG, MWG, VCI, KDH, DXG.

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 755.0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 249.2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SSI, DXG, DIG, HPG, GEE, FPT, CTG, VHM, VCB, VSC.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 6/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Bảo hiểm. Top bán ròng có: SHB, VRE, VIC, TCB, PDR, VPB, VJC, TAL, GMD.

Tự doanh bán ròng 524.2 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 137.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 5/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bán lẻ, Dịch vụ tài chính.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MWG, FRT, MBB, E1VFVN30, CTD, VRE, VIX, VIB, EIB, HHS. Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FPT, STB, HPG, VNM, MSN, VIC, DIG, LPB, TCB, ACB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1055.4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 883.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 4/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Xây dựng và Vật liệu Top bán ròng có CHI, DXG, GEE, SS1, VPL, BAF, DIG, TAL, EIB, LPB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có SHB, VRE, HPG, FPT, STB, VIX, KDH, VIC, VHM, PDR.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.585,5 tỷ đồng, giảm -9,9% so với phiên liền trước và đóng góp 10,0% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cố phiếu EIB, với hơn 20,5 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 533,5 tỷ đồng được sang tay giữa các Tổ chức trong nước và 4,8 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 123,4 tỷ đồng được Tự doanh trong nước bán thỏa thuận cho nhà đầu tư cá nhân.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Xây dựng, Thép, Hóa chất trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Nuôi trồng nông & Hải sản, Thực phẩm, Thiết bị điện, Phần mềm.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.

khối ngoại

Blog chứng khoán: Ảo giác với chỉ số

Blog chứng khoán: Ảo giác với chỉ số

VNI có phiên thứ 4 đi ngang luẩn quẩn quanh MA20 tạo cảm giác bình yên nhưng cổ phiếu thì điều chỉnh nhiều. Trong 3 phiên trở lại đây độ rộng đều xác nhận tình trạng giảm giá áp đảo và các đợt bán hạ giá xuất hiện là phản ứng bình thường khi nhà đầu tư phải xử lý danh mục cụ thể chứ không phải chỉ số.

VN-Index vẫn “xịt” dù kéo trụ, mã đỏ nhiều gấp 3 lần mã xanh

VN-Index vẫn “xịt” dù kéo trụ, mã đỏ nhiều gấp 3 lần mã xanh

Nhóm cổ phiếu Vin tăng mạnh hôm nay không thể “gồng” cho hàng trăm cổ phiếu còn lại: VN-Index chốt phiên vẫn giảm 0,29% (-4,78 điểm) dù 3 mã này đem về tới hơn 3 điểm. Số cổ phiếu giảm giá trên sàn HoSE nhiều gấp 3 lần số tăng giá với cả trăm mã lao dốc sâu, cho thấy danh mục đầu tư bị tổn thất nặng nề hơn nhiều so với những biểu hiện ở chỉ số.

Vietnam Airlines chính thức tăng vốn điều lệ lên hơn 31.000 tỷ đồng

Kết thúc đợt chào bán, tổng số cổ phiếu đã phân phối: 897.104.037, tương ứng 99,68% tổng số cổ phiếu chào bán với tổng số tiền thu được hơn 8.971 tỷ đồng. Sau khi trừ các loại chi phí, tổng thu ròng từ đợt chào bán là gần 8.971 tỷ đồng.

Tăng trưởng lợi nhuận nhiều doanh nghiệp dự báo giảm tốc trong quý 3/2025

Tăng trưởng lợi nhuận nhiều doanh nghiệp dự báo giảm tốc trong quý 3/2025

Ước tính kết quả kinh doanh quý 3/2025 của SSI Research cho thấy, nhiều doanh nghiệp ghi nhận mức tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái song so với quý trước thì tăng trưởng lại giảm...

Rủi ro từ việc người Mỹ chơi chứng khoán nhiều chưa từng thấy

Rủi ro từ việc người Mỹ chơi chứng khoán nhiều chưa từng thấy

Người Mỹ hiện đang nắm giữ giá trị cổ phiếu lớn chưa từng thấy, một hiện tượng nổi bật trong bối cảnh thị trường chứng khoán nước này liên tục lập kỷ lục...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy