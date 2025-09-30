Khối ngoại vẫn xả ròng gần 1.300 tỷ phiên cuối cùng của tháng 9

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng 1271.7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 996.0 tỷ đồng.

Những nỗ lực kéo trụ trong phiên hôm nay may mắn còn giữ được đến phút cuối vì đợt ATC có lúc thót tim khi cả VIC lẫn VHM cùng bổ nhào. VIC đóng cửa vẫn được giật tăng 1,22% và VHM tăng 1,08%, cộng thêm VRE kịch trần, LPB tăng 3,56% đem về 5,4 điểm, bất chấp VN-Index vẫn giảm 4,78 điểm tương đương -0,29%.

Hoạt động kéo trụ duy trì suốt cả ngày, tạo nên tình huống rất khó chịu cho nhà đầu tư: Chỉ số nhiều lúc xanh hoặc giảm rất nhẹ, nhưng cổ phiếu thì giảm nhiều. Điều này làm tổn hại đến danh mục nhà đầu tư dù chỉ số lại chỉ phát tín hiệu điều chỉnh nhẹ.

Sàn HoSE đóng cửa có tới 241 cổ phiếu giảm giá và 82 cổ phiếu tăng giá. Thậm chí hơn 150 mã giảm quá 1%. Ảnh hưởng của “Bộ tứ” nói trên thậm chí còn giúp VN30-Index đóng cửa trong sắc xanh, tăng 0,9 điểm dù số mã giảm cũng áp đảo.

Hiện tượng kéo trụ không mới, cả 4 phiên đi ngang gần đây của VN-Index đều có tình trạng này. Nhà đầu tư hầu như không được hưởng lợi gì từ trạng thái đi ngang, trong khi thua lỗ thì rõ ràng.

Hôm nay áp lực bán đã gia tăng đáng kể so với các phiên trước, đẩy thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE tăng 25% so với hôm qua và đạt mức cao nhất 6 phiên, nhưng cổ phiếu lại giảm áp đảo.

Hoạt động bán tháo xuất hiện trên diện rộng, bao gồm cả các blue-chips như FPT giảm 2,62% hay các mã tầm trung như CII giảm 4,85%, DXG giảm 5,26%, DIG giảm 4,51%, VSC giảm 2,8%... Những cổ phiếu này đều thanh khoản hàng trăm tới cả ngàn tỷ đồng phiên này.

Ngược lại số ít cổ phiếu đi ngược dòng chỉ mang tính cá biệt và có câu chuyện riêng. Chỉ hơn chục cổ phiếu có dòng tiền mạnh rõ rệt và đẩy giá tăng cao như SSI, VND, GEE, ANV, EVF bên cạnh nhóm Vin.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1271.7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 996.0 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: CII, SHB, TCB, LPB, TAL, VIC, VPB, ACB, NKG, EIB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, FPT, SSI, VHM, DIG, MWG, VCI, KDH, DXG.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 755.0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 249.2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SSI, DXG, DIG, HPG, GEE, FPT, CTG, VHM, VCB, VSC.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 6/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Bảo hiểm. Top bán ròng có: SHB, VRE, VIC, TCB, PDR, VPB, VJC, TAL, GMD.

Tự doanh bán ròng 524.2 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 137.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 5/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bán lẻ, Dịch vụ tài chính.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm MWG, FRT, MBB, E1VFVN30, CTD, VRE, VIX, VIB, EIB, HHS. Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FPT, STB, HPG, VNM, MSN, VIC, DIG, LPB, TCB, ACB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1055.4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 883.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 4/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Xây dựng và Vật liệu Top bán ròng có CHI, DXG, GEE, SS1, VPL, BAF, DIG, TAL, EIB, LPB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có SHB, VRE, HPG, FPT, STB, VIX, KDH, VIC, VHM, PDR.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.585,5 tỷ đồng, giảm -9,9% so với phiên liền trước và đóng góp 10,0% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cố phiếu EIB, với hơn 20,5 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 533,5 tỷ đồng được sang tay giữa các Tổ chức trong nước và 4,8 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 123,4 tỷ đồng được Tự doanh trong nước bán thỏa thuận cho nhà đầu tư cá nhân.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Xây dựng, Thép, Hóa chất trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Nuôi trồng nông & Hải sản, Thực phẩm, Thiết bị điện, Phần mềm.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.