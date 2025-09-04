Bất động sản Đà Nẵng kỳ vọng hưởng lợi từ hệ sinh thái đầu tư đồng bộ

Với vị trí chiến lược trên hành
lang kinh tế Bắc – Nam, gần những tuyến hàng hải quốc tế, đồng thời là điểm kết
nối quan trọng giữa các tỉnh Tây Nguyên, Lào và Đông Bắc Thái Lan, Đà Nẵng là đầu
mối giao thương hàng hóa trọng điểm của khu vực. Đặc biệt, làn sóng đầu tư hạ tầng
và chính sách ưu đãi mạnh mẽ gần đây đã thực sự đưa thành phố bước vào giai đoạn
chuyển mình toàn diện.
TRUNG TÂM SẢN XUẤT VÀ TÀI CHÍNH
Thống kê của Savills cho biết 6
tháng đầu năm 2025 ghi nhận 20 dự án sản xuất – chế biến công nghiệp vốn đầu tư
nước ngoài được cấp phép, trải dài từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Huế và
Đà Nẵng. Các nhà đầu tư không chỉ đến từ châu Á như Singapore, Nhật Bản, Đài
Loan, mà còn mở rộng tới những doanh nghiệp châu Mỹ và châu Âu, thể hiện sự đa
dạng hóa và gia tăng niềm tin vào khu vực.
Trong bối cảnh này, các khu công
nghiệp ở Đà Nẵng giữ vai trò rất quan trọng. Hiện, Đà Nẵng có 3 khu công
nghiệp mới và 6 khu công nghiệp đang hoạt động gồm Đà Nẵng, Hòa Khánh, Hòa Khánh
mở rộng, Liên Chiểu, Hòa Cầm và khu dịch vụ Thủy sản với tổng diện tích hơn
1.160ha.
Đáng chú ý, một trong những động
lực lớn đang thu hút doanh nghiệp đầu tư là dự án Khu thương mại tự do (Free
Trade Zone – FTZ) tại Đà Nẵng vừa được phê duyệt vào tháng 6/2025, với quy mô gần
1.900ha. FTZ sẽ áp dụng ưu đãi thuế đặc biệt, đơn giản hóa thủ tục hải quan và
tích hợp chặt chẽ với cảng Liên Chiểu và Khu công nghệ cao, từ đó hình thành hệ
sinh thái cho sản xuất – xuất khẩu và logistics.
Song song đó, Trung tâm Tài chính
quốc tế (IFC) cũng được xúc tiến triển khai theo ba giai đoạn. Cụ thể, tòa tháp
văn phòng đầu tiên (27.000m2) dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2025. Đây là nỗ
lực nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính – công nghệ hiện đại, tạo nền tảng cho
việc thu hút các định chế tài chính, dịch vụ tài sản số và những nhà đầu tư chiến
lược. Còn từ năm 2025 đến 2027, các khu vực trọng điểm như: đường Võ Văn Kiệt
(6,2ha), Khu Fintech (9,7ha) và khu đất 1,9ha gần Công viên phần mềm số 2 tiếp
tục được phát triển. Đến năm 2030, khu Tài chính An Đồn (62ha) và khu lấn biển
Vịnh Đà Nẵng (1.500ha) dự kiến sẽ triển khai.
Ngoài ra, cảng nước sâu Liên Chiểu
sẽ hoàn thành cuối năm 2025 kỳ vọng có thể thay thế cảng Tiên Sa vốn đã quá tải.
Đồng thời, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn từ nội địa đến
các thị trường quốc tế. Cảng sẽ kết nối đa phương thức với đường bộ, đường sắt
và đường vành đai đang mở rộng, tạo ra nền tảng logistics hiện đại cho toàn
vùng.
ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN CỦA DÒNG FDI THẾ HỆ MỚI
Sự phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng
còn cho thấy một chuyển dịch đáng kể trong tư duy quy hoạch và phát triển đô thị,
từ thành phố du lịch sang thành phố kinh tế tích hợp, với công nghiệp công nghệ
cao, tài chính và đổi mới sáng tạo là trụ cột.
Khu công nghệ cao Đà Nẵng với quy
mô hơn 3.600ha cũng là tâm điểm thu hút các tập đoàn công nghệ lớn như
Universal Alloy Corporation (Mỹ), cùng nhiều nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc,
Singapore. Một số chính sách ưu đãi như thuê đất lên đến 50 năm, miễn thuế thu
nhập doanh nghiệp trong 10–15 năm đang tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Sự phát
triển nhanh chóng của khu vực này kéo theo nhu cầu mạnh mẽ về bất động sản phụ
trợ, từ nhà ở cho công nhân, chuyên gia, căn hộ dịch vụ đến trung tâm logistics
và văn phòng.
Mặt khác, Trung tâm dữ liệu lớn
nhất Đà Nẵng – Da Nang International DC đã được khởi công vào tháng 4/2025 tại
Khu Công nghệ cao, với quy mô 2 ha, công suất thiết kế 18,5 MW và tiêu chuẩn
Tier III. Đây là nền tảng quan trọng phục vụ quá trình chuyển đổi số của doanh
nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời là tín hiệu cho thấy Đà Nẵng đang sẵn
sàng đón nhận làn sóng đầu tư công nghệ cao.
Ông Thomas Rooney, Phó Giám đốc,
Dịch vụ tư vấn công nghiệp, Savills Hà Nội nhận định “Sự hội tụ giữa hạ tầng
giao thông, logistics, hạ tầng số, chính sách đầu tư mở và định hướng quy hoạch
rõ ràng đang tạo đà cho Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhóm nhà đầu tư
FDI thế hệ mới. Đây là những nhà đầu tư không chỉ tìm kiếm chi phí thấp mà còn
quan tâm đến năng lực vận hành, môi trường pháp lý và chất lượng lao động”.
Tuy vậy, vị chuyên gia cho rằng vẫn
còn nhiều thách thức cần giải quyết để Đà Nẵng thực sự bứt phá: từ việc nâng cấp
năng lực logistics, giải quyết tình trạng giải phóng mặt bằng chậm, đến việc cải
thiện chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật và quản lý. Những cải cách về hành
chính, nhất là giữa cấp tỉnh và thành phố cũng sẽ đóng vai trò then chốt trong
việc cải thiện môi trường đầu tư.
“Trong bối cảnh chuỗi cung ứng
toàn cầu đang tái cấu trúc, cùng với xu hướng “Trung Quốc + 1” tiếp tục thúc đẩy
dòng vốn sản xuất ra khỏi Trung Quốc, Đà Nẵng nếu tận dụng tốt thời cơ thì hoàn
toàn có thể trở thành “thủ phủ FDI mới” của miền Trung và là điểm sáng tiếp
theo của bản đồ đầu tư Việt Nam”, chuyên gia nhấn mạnh.