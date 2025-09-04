Bất động sản Đà Nẵng kỳ vọng hưởng lợi từ hệ sinh thái đầu tư đồng bộ

Đà Nẵng đang nổi lên như trung tâm kinh tế – tài chính với các dự án lớn về khu công nghiệp, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế và cảng biển sâu. Sự hình thành hệ sinh thái đầu tư đồng bộ kỳ vọng thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và thu hút nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế, sẽ kéo theo nhu cầu mạnh mẽ về bất động sản phụ trợ…

Với vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế Bắc – Nam, gần những tuyến hàng hải quốc tế, đồng thời là điểm kết nối quan trọng giữa các tỉnh Tây Nguyên, Lào và Đông Bắc Thái Lan, Đà Nẵng là đầu mối giao thương hàng hóa trọng điểm của khu vực. Đặc biệt, làn sóng đầu tư hạ tầng và chính sách ưu đãi mạnh mẽ gần đây đã thực sự đưa thành phố bước vào giai đoạn chuyển mình toàn diện.

TRUNG TÂM SẢN XUẤT VÀ TÀI CHÍNH

Thống kê của Savills cho biết 6 tháng đầu năm 2025 ghi nhận 20 dự án sản xuất – chế biến công nghiệp vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép, trải dài từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng. Các nhà đầu tư không chỉ đến từ châu Á như Singapore, Nhật Bản, Đài Loan, mà còn mở rộng tới những doanh nghiệp châu Mỹ và châu Âu, thể hiện sự đa dạng hóa và gia tăng niềm tin vào khu vực.

Trong bối cảnh này, các khu công nghiệp ở Đà Nẵng giữ vai trò rất quan trọng. Hiện, Đà Nẵng có 3 khu công nghiệp mới và 6 khu công nghiệp đang hoạt động gồm Đà Nẵng, Hòa Khánh, Hòa Khánh mở rộng, Liên Chiểu, Hòa Cầm và khu dịch vụ Thủy sản với tổng diện tích hơn 1.160ha.

Đáng chú ý, một trong những động lực lớn đang thu hút doanh nghiệp đầu tư là dự án Khu thương mại tự do (Free Trade Zone – FTZ) tại Đà Nẵng vừa được phê duyệt vào tháng 6/2025, với quy mô gần 1.900ha. FTZ sẽ áp dụng ưu đãi thuế đặc biệt, đơn giản hóa thủ tục hải quan và tích hợp chặt chẽ với cảng Liên Chiểu và Khu công nghệ cao, từ đó hình thành hệ sinh thái cho sản xuất – xuất khẩu và logistics.

Song song đó, Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) cũng được xúc tiến triển khai theo ba giai đoạn. Cụ thể, tòa tháp văn phòng đầu tiên (27.000m2) dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2025. Đây là nỗ lực nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính – công nghệ hiện đại, tạo nền tảng cho việc thu hút các định chế tài chính, dịch vụ tài sản số và những nhà đầu tư chiến lược. Còn từ năm 2025 đến 2027, các khu vực trọng điểm như: đường Võ Văn Kiệt (6,2ha), Khu Fintech (9,7ha) và khu đất 1,9ha gần Công viên phần mềm số 2 tiếp tục được phát triển. Đến năm 2030, khu Tài chính An Đồn (62ha) và khu lấn biển Vịnh Đà Nẵng (1.500ha) dự kiến sẽ triển khai.

Ngoài ra, cảng nước sâu Liên Chiểu sẽ hoàn thành cuối năm 2025 kỳ vọng có thể thay thế cảng Tiên Sa vốn đã quá tải. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn từ nội địa đến các thị trường quốc tế. Cảng sẽ kết nối đa phương thức với đường bộ, đường sắt và đường vành đai đang mở rộng, tạo ra nền tảng logistics hiện đại cho toàn vùng.

ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN CỦA DÒNG FDI THẾ HỆ MỚI

Sự phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng còn cho thấy một chuyển dịch đáng kể trong tư duy quy hoạch và phát triển đô thị, từ thành phố du lịch sang thành phố kinh tế tích hợp, với công nghiệp công nghệ cao, tài chính và đổi mới sáng tạo là trụ cột.

Khu công nghệ cao Đà Nẵng với quy mô hơn 3.600ha cũng là tâm điểm thu hút các tập đoàn công nghệ lớn như Universal Alloy Corporation (Mỹ), cùng nhiều nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Một số chính sách ưu đãi như thuê đất lên đến 50 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 10–15 năm đang tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Sự phát triển nhanh chóng của khu vực này kéo theo nhu cầu mạnh mẽ về bất động sản phụ trợ, từ nhà ở cho công nhân, chuyên gia, căn hộ dịch vụ đến trung tâm logistics và văn phòng.

Mặt khác, Trung tâm dữ liệu lớn nhất Đà Nẵng – Da Nang International DC đã được khởi công vào tháng 4/2025 tại Khu Công nghệ cao, với quy mô 2 ha, công suất thiết kế 18,5 MW và tiêu chuẩn Tier III. Đây là nền tảng quan trọng phục vụ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời là tín hiệu cho thấy Đà Nẵng đang sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư công nghệ cao.

Ông Thomas Rooney, Phó Giám đốc, Dịch vụ tư vấn công nghiệp, Savills Hà Nội nhận định “Sự hội tụ giữa hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, chính sách đầu tư mở và định hướng quy hoạch rõ ràng đang tạo đà cho Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhóm nhà đầu tư FDI thế hệ mới. Đây là những nhà đầu tư không chỉ tìm kiếm chi phí thấp mà còn quan tâm đến năng lực vận hành, môi trường pháp lý và chất lượng lao động”.

Tuy vậy, vị chuyên gia cho rằng vẫn còn nhiều thách thức cần giải quyết để Đà Nẵng thực sự bứt phá: từ việc nâng cấp năng lực logistics, giải quyết tình trạng giải phóng mặt bằng chậm, đến việc cải thiện chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật và quản lý. Những cải cách về hành chính, nhất là giữa cấp tỉnh và thành phố cũng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc cải thiện môi trường đầu tư.

“Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, cùng với xu hướng “Trung Quốc + 1” tiếp tục thúc đẩy dòng vốn sản xuất ra khỏi Trung Quốc, Đà Nẵng nếu tận dụng tốt thời cơ thì hoàn toàn có thể trở thành “thủ phủ FDI mới” của miền Trung và là điểm sáng tiếp theo của bản đồ đầu tư Việt Nam”, chuyên gia nhấn mạnh.