Việt Nam vẫn thu hút mạnh vốn đầu tư bất động sản

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua nhiều biến động, Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư bất động sản.

Theo báo cáo của Savills về tình hình đầu tư tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong quý 2/ 2025, mặc dù có sự suy giảm chung trong hoạt động đầu tư, Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tích cực từ dòng vốn đầu tư nước ngoài. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản Việt Nam trong tương lai.

Báo cáo cho biết, tổng giá trị đầu tư tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã giảm 44% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 21 tỷ USD, mức thấp nhất trong một thập kỷ. Tuy nhiên, Việt Nam lại ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong dòng vốn FDI, với 24,09 tỷ USD trong bảy tháng đầu năm 2025, tăng 27,3% so với năm trước. Điều này cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư quốc tế đối với thị trường bất động sản Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực như công nghiệp, logistics và bất động sản nhà ở.

Tổng giá trị đầu tư tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ quý 1/2020 - quý 2/ 2025

Một trong những yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam là chính sách cải cách của chính phủ. Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các cải cách cấu trúc nhằm thu hút đầu tư, bao gồm việc giảm bớt thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và tăng cường bảo vệ quyền sở hữu tài sản. Những nỗ lực này không chỉ tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi mà còn nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư vào tiềm năng phát triển bền vững của thị trường.

Trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, Việt Nam tiếp tục thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư nước ngoài nhờ vào lợi thế về chi phí lao động thấp và vị trí địa lý chiến lược. Các dự án công nghiệp mới đang được triển khai, như hai khu công nghiệp của Becamex IDC tại Bình Dương với tổng diện tích 1.080 ha, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực này. Bên cạnh đó, sự gia tăng nhu cầu về kho bãi và logistics cũng mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản logistics.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Sự không chắc chắn trong chính sách thương mại toàn cầu, đặc biệt là căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, có thể ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư vào Việt Nam. Ngoài ra, việc thiếu hụt nguồn cung bất động sản chất lượng cao cũng là một vấn đề cần được giải quyết để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Chuyên gia Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, nhấn mạnh rằng mặc dù có nhiều thách thức, nhưng Việt Nam vẫn cam kết thực hiện các cải cách cấu trúc và thu hút đầu tư. Ông cho rằng sự gia tăng dòng vốn FDI và các dự án bất động sản quy mô lớn đang mở ra nhiều cơ hội mới, hứa hẹn sẽ tạo ra một tương lai tươi sáng cho thị trường bất động sản Việt Nam trong những năm tới.

Điều đó cho thấy mặc dù thị trường bất động sản Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng với những chính sách cải cách tích cực và tiềm năng phát triển mạnh mẽ, Việt Nam vẫn là một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Sự gia tăng dòng vốn FDI và các dự án bất động sản quy mô lớn đang mở ra nhiều cơ hội mới, hứa hẹn sẽ tạo ra một tương lai tươi sáng cho thị trường bất động sản Việt Nam trong những năm tới.