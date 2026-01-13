Bất động sản dân sinh trở thành phân khúc chủ đạo tại Hải Phòng

Nhu cầu về nhà ở cho người lao động, chuyên gia, kỹ sư tại Hải Phòng đang tăng mạnh nhờ những thay đổi khi thành phố này đang là một trong những địa phương thu hút đầu tư sản xuất, logistics và công nghiệp mạnh nhất miền Bắc; dòng vốn FDI liên tục mở rộng tại các khu công nghiệp lớn như VSIP, Tràng Duệ, Đình Vũ - Cát Hải…

Theo Liên đoàn Lao động thành phố, Hải Phòng hiện có hơn 615.000 công nhân, viên chức, lao động, gồm cả khoảng 297.000 người làm việc tại các khu công nghiệp, trong đó 20 - 25% có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở xã hội.

Vùng ven đô, quanh các khu công nghiệp đã dần hình thành những nơi cư trú đông đúc của công nhân, ước tính cứ mỗi 10.000 lao động mới sẽ phát sinh khoảng 3.500 - 4.000 hộ gia đình có nhu cầu nhà ở, bao gồm mua nhà, thuê nhà ở xã hội dài hạn hoặc thuê phòng tại các khu nhà trọ. Đơn cử như Khu công nghiệp An Dương ghi nhận khoảng 30.000 lượt tìm nhà, nhưng thị trường mới chỉ đáp ứng được khoảng 1/3.

Sự dịch chuyển này đã định hình rõ nét phân khúc thị trường bất động sản phục vụ dân sinh của Hải Phòng, tập trung vào các sản phẩm nhà ở, nhà cho thuê, đất ở, căn hộ phục vụ nhu cầu ở thực tế của người dân với giá trị cốt lõi là đáp ứng nhu cầu an cư ổn định và bền vững, khác biệt với bất động sản đầu tư hay thương mại.

Nhà đầu tư và người mua ngày càng ưu tiên các dự án pháp lý minh bạch, quy hoạch hoàn chỉnh thay vì đầu cơ “lướt sóng”, tạo tiền đề quan trọng để thành phố đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, chung cư và khu đô thị hoàn chỉnh cùng nhiều chính sách hỗ trợ.

Từ tháng 10/2025, lãi suất vay mua nhà ở xã hội giảm xuống còn 5,4%/năm. Đồng thời, ngưỡng thu nhập để được vay vốn cũng nới rộng với mức 20 triệu đồng/tháng cho cá nhân và 40 triệu đồng/tháng cho vợ chồng, tạo thêm cơ hội cho nhiều người lao động được mua nhà.

Thành phố cũng rút gọn thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, minh bạch hóa quỹ đất, thúc đẩy phát triển nguồn cung nhà ở dân sinh, đơn giản hóa quy trình xác nhận điều kiện nhà ở và đã thu được nhiều kết quả tích cực. Theo Savills Việt Nam, giữa năm 2025, lượng tìm kiếm chung cư tại Hải Phòng tăng trưởng ấn tượng khoảng 38%.

Cuối năm 2025, trong khi giá chung cư Hà Nội đã vượt 95 - 120 triệu đồng/m2 (một số dự án đạt 300 triệu đồng/m2), Hải Phòng vẫn duy trì mức 35 - 85 triệu đồng/m2; phân khúc trung cấp phổ biến ở mức 35 - 45 triệu đồng/m2. Các dự án cao cấp hơn như Diamond Crown; Golden Crown hay Gem Park có giá từ 55 - 85 triệu đồng/m2… cơ bản phù hợp với dòng tiền của cả nhà đầu tư và người mua ở thực.

Theo Batdongsan.com.vn, Hải Phòng hiện cũng là thị trường sinh lời từ việc cho thuê tốt nhất khu vực miền Bắc, lợi suất cho thuê căn hộ tại Hải Phòng đạt mức trung bình khoảng 4,6%, cao hơn đáng kể so với Hà Nội 2,4%; Quảng Ninh 3,1% và Hưng Yên 2%... Mức giá thuê căn hộ ổn định khoảng 14 - 15 triệu đồng/tháng.

Giá thuê nhà ở xã hội dao động từ 2,3 - 8,5 triệu đồng/tháng cho các căn diện tích từ 26 - 70 m2, các dự án nhà ở xã hội tiêu biểu như Tổng kho 3 Lạc Viên, Evergreen Tràng Duệ hay Happy Homes Tràng Cát đều nằm gần các trục giao thông huyết mạch hoặc các khu công nghiệp lớn, đảm bảo khả năng lấp đầy khi đưa vào vận hành.

Năm 2025, Hải Phòng được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội, năm 2026, Thành phố quyết tâm giữ vững vị thế này với quy hoạch 42 địa điểm, tổng diện gần 500 ha đất cho nhà ở xã hội. Giai đoạn 2026 - 2030, Hải Phòng đặt mục tiêu hoàn thành 32.900 căn, vượt xa chỉ tiêu trung ương giao (18.100 căn). Tổng cộng giai đoạn 2021 - 2030 có thể đạt gần 55.000 căn, cao hơn 11% kế hoạch ban đầu.

Trước mắt, đã có một số dự án dự kiến hoàn thành và mở bán ngay trong năm 2026 như: khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên (Ngô Quyền) quy mô hơn 4.000 căn; dự án khu đô thị dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ (An Dương) khoảng 2.538 căn; dự án khu nhà ở xã hội tại số 384 Lê Thánh Tông (Ngô Quyền) khoảng 1.294 căn...

Sự bùng nổ của khu công nghiệp, làn sóng lao động đổ về và các chính sách tháo gỡ thủ tục đang giúp bất động sản dân sinh trở thành phân khúc chủ đạo tại Hải Phòng. Thành phố đang tạo ra một thị trường lành mạnh, nơi giá trị sử dụng và khả năng tiếp cận tài chính ngày càng được chú trọng, thuận tiện và minh bạch với giá cả hợp lý.