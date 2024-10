Bất động sản Phổ Yên hưởng lợi từ sức hút của khu công nghiệp Samsung Thái Nguyên

SAMSUNG THÁI NGUYÊN - “THỎI NAM CHÂM” HÚT NHIỀU TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP LỚN

Theo báo cáo tài chính kiểm toán của Samsung, 6 tháng đầu năm nay, Samsung Thái Nguyên (SEVT) là đơn vị đem lại doanh thu và lãi lớn nhất cho Samsung tại Việt Nam, tương ứng là 13,81 tỷ USD và 1,13 tỷ USD. Các kết quả này lần lượt tăng 20,5% và 30,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong các đơn vị toàn cầu, Samsung Thái Nguyên đứng thứ hai về doanh thu, sau Samsung Electronics America (Mỹ); đứng thứ ba về lãi, sau Samsung Display Co., Ltd (Hàn Quốc) và Samsung Asia Pte. Ltd. (Singapore).

Trước cam kết “rót” 1 tỷ USD mỗi năm vào Việt Nam, Chủ tịch Samsung đặt mục tiêu phát triển nhà máy tại Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất module hiển thị lớn nhất của tập đoàn trên toàn cầu. Nhờ lợi thế về khoảng cách, nhiều nhà cung cấp cũng chọn khu công nghiệp Yên Bình là “bến đỗ”. Nổi bật phải kể đến Công ty TNHH Seung Woo Vina, Công ty TNHH Messer Hải Phòng và Công ty TNHH Sunny Opotech Việt Nam...

Theo thông tin từ Ban quản lý khu công nghiệp Yên Bình, hiện nay quỹ đất của khu công nghiệp không đáp ứng đủ nhu cầu của nhiều doanh nghiệp. Trong khi đó, dù còn vướng mắc về mặt bằng, khu công nghiệp Yên Bình 2 đã ở trong “tầm ngắm” của nhiều “ông lớn”. Do vậy, sau khi quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Yên Bình 2, 3 và khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình được triển khai, thành phố Phổ Yên sẽ là “ngôi sao mới” của Việt Nam trên cuộc đua giành thị phần trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thành phố Phổ Yên sở hữu “bộ ba” động lực: công nghiệp - hạ tầng - quy hoạch.

Trong bối cảnh khan hiếm quỹ đất công nghiệp được quy hoạch đồng bộ, lợi thế của thành phố trẻ Phổ Yên mở ra dư địa phát triển dài hạn, là động lực thu hút nguồn nhân lực từ khắp nơi dồn về nơi đây. Sự chuyển dịch lao động khiến tỷ lệ gia tăng dân số cơ học tăng theo, đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá của thành phố, hình thành các cộng đồng cư dân ổn định, bền vững xung quanh các khu công nghiệp.

Kéo theo đó là nhu cầu lớn về nơi ở, dịch vụ, vui chơi giải trí phục vụ đội ngũ cán bộ, chuyên gia, kỹ sư và người lao động. Hệ quả là thị trường cho thuê nhà ở, mặt bằng thương mại, shophouse làm địa điểm kinh doanh, trụ sở văn phòng lân cận các khu công nghiệp cũng sôi động hơn. Bài toán giải quyết nhu cầu “an cư” cho lực lượng lao động cũng đòi hỏi cần có giải pháp đồng bộ.

Nhiều nhà đầu tư đã thành công ở thị trường bất động sản công nghiệp cấp 1 như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh đang tìm kiếm cơ hội tương tự tại thủ phủ công nghiệp mới - thành phố Phổ Yên. Lịch sử tăng giá của các bất động sản nhà phố thương mại gần khu công nghiệp đã diễn ra tại các thị trường cấp 1 được nhiều nhà đầu tư coi là số liệu tham chiếu của dòng bất động sản này tại các thị trường cấp 2. Chỉ cần giải đúng bài toán nhu cầu của lực lượng lao động, nhà đầu tư có thể thu về lợi nhuận vượt xa kỳ vọng.

Là quỹ đất “vàng” cuối cùng đối diện khu công nghiệp lớn nhất Thái Nguyên, đất nền shophouse có nhiều lợi thế để trở thành khu phố thương mại, giải trí sầm uất. Dãy phố shophouse khi hoàn thiện được kỳ vọng trở thành trung tâm kết nối của bộ ba khu công nghiệp Yên Bình - khu công nghiệp Sông Công và khu công nghiệp Điềm Thuỵ với lưu lượng giao thương lớn. Mỗi ngày con phố triệu đô sẽ đón và phục vụ nhu cầu thiết thực của hàng trăm nghìn chuyên gia, kỹ sư, công nhân đang làm việc tại đây.

Đất nền shophouse có vị trí đắc địa với 2 mặt tiền làn 1 rộng 21,5m - làn 2 rộng 15,5m.

Sự khác biệt của sản phẩm này nằm ở tính pháp lý, toàn bộ shophouse giai đoạn 1 đã có sổ đỏ sở hữu lâu dài, sẵn sàng chuyển nhượng ngay lập tức. Khách hàng có thể xây dựng và thiết kế tuỳ ý phù hợp với từng loại hình kinh doanh. Mỗi lô đất dao động từ 78 m2 đến 132 m2, nhà đầu tư có thể tối ưu mặt bằng cửa hàng và đa dạng hoá mô hình kinh doanh vì toàn bộ dãy shophouse đều sở hữu 2 mặt tiền làn 1 và làn 2 trục đường khu công nghiệp.

Nhìn từ bản đồ, dãy đất nền shophouse nằm tại trung điểm của quy hoạch đường Vành đai 5, đầu nhánh rẽ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Vì thế, đây sẽ trở thành trạm dừng chân lý tưởng cho một lưu lượng lớn các phương tiện di chuyển trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng. Nhờ vị trí này, chủ sở hữu có thể kinh doanh các dịch vụ lưu trú, mua sắm, giải trí hoặc sửa chữa, bảo dưỡng ô tô…. đáp ứng nhu cầu của dòng người và các phương tiện lưu thông.

Dãy phố thương mại “không ngủ” trong tương lai sẽ trở thành trung tâm dịch vụ sầm uất của thành phố Phổ Yên.

Nắm lấy cơ hội cuối cùng sở hữu quỹ đất nền liền kề Samsung Thái Nguyên, nhà đầu tư còn được hưởng nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn của Chủ đầu tư. Chỉ cần giải đúng bài toán mà đội ngũ lao động, chuyên gia, kỹ sư làm việc tại khu công nghiệp đang tìm kiếm, nhà đầu tư có thể kinh doanh ngay lập tức để xây dựng dòng tiền bền vững.

