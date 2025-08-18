Bãi bỏ quy định về khung giá đất, sửa đổi phương pháp định giá đất
Sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới trong quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; về giá đất; bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; đất trồng lúa…
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 226/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ
sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
2024.
Theo đó, Nghị định mới sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng
dẫn Luật Đất đai như: Nghị định 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất; Nghị định
88/2024/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi
đất; Nghị định 101/2024/NĐ-CP quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ
thống thông tin đất đai; Nghị định 102/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Đất đai; Nghị định 112/2024/NĐ-CP quy định chi tiết về đất trồng
lúa...
SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT
Đáng chú ý, Nghị định 226/2025/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất.
Cụ thể sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau: “Chuyển nhượng
trên thị trường là chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc chuyển nhượng quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi đã thực hiện thủ tục về thuế,
phí, lệ phí tại cơ quan thuế hoặc đã đăng ký biến động tại Văn phòng đăng ký đất
đai hoặc đã ký hợp đồng chuyển nhượng giữa chủ đầu tư dự án bất động sản, nhà ở
thương mại với khách hàng theo quy định của pháp luật trừ trường hợp hợp đồng
mua, bán bất động sản hình thành trong tương lai.”.
Về trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp so
sánh tại Điều 4 Nghị định 71/2024/NĐ-CP được Nghị định 226/2025/NĐ-CP sửa đổi,
bổ sung. Theo đó, sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 2: thông tin đầu vào
để định giá đất là giá đất đã hoàn thành chuyển nhượng trên thị trường, giá đất
đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính quy định
tại các điểm a, b và c khoản 3 Điều 158 Luật Đất đai 2024.
Thông tin tại điểm a khoản 2 được lấy từ các nguồn: cơ sở dữ
liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; Văn phòng đăng ký đất
đai; cơ quan thuế; đơn vị, tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu
giá tài sản; sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp bất động sản; thông tin
thu thập qua điều tra, khảo sát.
Trên cơ sở thông tin thu thập được để xác định giá mặt bằng
chung; giá mặt bằng chung là bình quân số học của các giá đất thu thập được. Tổ
chức thực hiện định giá đất lựa chọn thông tin giá đất theo thứ tự ưu tiên đối
với thông tin gần giá mặt bằng chung.
Khoản 3 được sửa đổi, bổ sung việc lựa chọn thông tin của
các thửa đất so sánh thực hiện theo thứ tự ưu tiên.
Thứ nhất, có khoảng cách gần
nhất đến thửa đất, khu đất cần định giá và không bị giới hạn bởi địa giới hành
chính của các đơn vị hành chính cấp xã trong địa bàn hành chính cấp tỉnh. Trường
hợp mở rộng phạm vi thu thập thông tin ngoài địa bàn hành chính cấp tỉnh, tổ chức
thực hiện định giá đất phải giải trình cụ thể lý do trong Báo cáo thuyết minh
xây dựng phương án giá đất để Hội đồng thẩm định giá đất xem xét, quyết định.
Thứ hai, tương đồng nhất định về các yếu tố ảnh hưởng đến
giá đất.
Thứ ba, thông tin gần nhất với thời điểm định giá đất.
Trường hợp có nhiều nguồn thông tin khác nhau phát sinh tại
cùng thời điểm thì ưu tiên lựa chọn nguồn thông tin theo thứ tự như sau: cơ sở
dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; Văn phòng đăng ký đất
đai; cơ quan thuế; đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu
giá tài sản; sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp bất động sản; thông tin
thu thập qua điều tra, khảo sát; trường hợp thông tin được hình thành trước
ngày 1/8/2024 thì được lựa chọn thông tin phù hợp tình hình thực tế về giá đất
tại địa phương mà không căn cứ vào thứ tự ưu tiên nêu tại điểm c khoản 3.
Nghị định mới cũng sửa đổi, bổ sung khoản 5 về xác định giá
của thửa đất so sánh. Theo đó, Giá đất của thửa đất so sánh, bằng (=) Giá trị
quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất so sánh, trừ (-) Giá
trị của tài sản gắn liền với đất tại thời điểm chuyển nhượng, trúng đấu giá quyền
sử dụng đất, chia (:) cho diện tích so sánh.
Bên cạnh đó sửa đổi, bổ sung tên của khoản 6 và điểm a khoản
6. Căn cứ các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất quy định tại Điều 8 Nghị định
71/2024/NĐ-CP và đặc điểm của thửa đất, khu đất cần định giá, việc điều chỉnh giá
của thửa đất so sánh theo giá trị tuyệt đối hoặc tỉ lệ phần trăm (%) thực hiện
theo nguyên tắc sau: lấy các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất của thửa đất cần định
giá làm chuẩn để điều chỉnh giá của thửa đất so sánh; thực hiện điều chỉnh theo
giá trị tuyệt đối trước, điều chỉnh theo tỉ lệ phần trăm (%) sau.
SỬA THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Liên quan đến quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
khi Nhà nước thu hồi đất, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP bổ sung Điều 14a vào sau
Điều 14 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024.
Cụ thể, Điều 14a về bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi: Trường
hợp bồi thường đối với cây lâu năm là loại cho thu hoạch nhiều lần quy định tại
khoản 2 Điều 103 Luật Đất đai mà không xác định được sản lượng vườn cây còn
chưa thu hoạch tương ứng với số năm còn lại trong chu kỳ thu hoạch thì mức bồi
thường được tính bằng giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây.
Trường hợp khi UBND cấp tỉnh xem xét ban hành đơn giá bồi
thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi quy định tại khoản 6 Điều 103 Luật Đất
đai mà chưa có quy trình sản xuất cây trồng, vật nuôi được cấp có thẩm quyền
ban hành thì căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để ban hành".
Nghị định số 226/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 50 Nghị định
số 102/2024/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng
đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục
đích khác quy định tại khoản 1 Điều 122 Luật Đất đai.
Theo đó, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã có
trách nhiệm tổng hợp nhu cầu và lập danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng
đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ và đất rừng sản xuất để thực
hiện dự án đầu tư trên địa bàn, trừ các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 67
Luật Đất đai.
UBND cấp xã trình UBND cấp tỉnh chấp thuận danh mục dự án phải
chuyển mục đích sử dụng đất có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất
rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất.
UBND cấp tỉnh có văn bản chấp thuận danh mục dự án phải chuyển
mục đích sử dụng đất có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng
phòng hộ, đất rừng sản xuất.
Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất
rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ và đất rừng sản xuất sang mục đích khác mà
không phải lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì không phải
thực hiện thủ tục quy định ở trên.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung Điều 55 Nghị định
số 102/2024/NĐ-CP về đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền
sử dụng đất, cho thuê đất.
Theo đó, khoản 4 Điều 55 về thẩm định, phê duyệt phương án đấu
giá quyền sử dụng đất được sửa đổi: Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc
thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Chủ tịch UBND cấp xã thì cơ quan có chức
năng quản lý đất đai cấp xã kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp
xã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất.
Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất,
cho thuê đất của Chủ tịch UBND cấp tỉnh thì cơ quan có chức năng quản lý đất
đai cấp tỉnh kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt
phương án đấu giá quyền sử dụng đất.
Ngoài ra, nghị định cũng bổ sung quy định về bồi thường đối
với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất; sửa quy định về ghi nợ tiền sử
dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất.
Kể từ ngày Nghị định số 226/2025/NĐ-CP có hiệu lực, các quy
định: Nghị định số 96/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khung giá đất; Nghị
định số 26/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số
132/2020/QH14 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn
đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động
sản xuất, xây dựng kinh tế, hết hiệu lực.
Việc bãi bỏ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá
đất để tiến tới áp dụng bảng giá đất thống nhất, điều chỉnh giá theo dữ liệu thị
trường.
