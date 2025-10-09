Bảy lãnh đạo NVL dự kiến mua hơn 17,2 triệu cổ phiếu ESOP "ế"

Hội đồng quản trị NVL chào bán hơn 17,2 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho thành viên chủ chốt có cấp bậc từ 11 trở lên...

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) thông qua việc tiếp tục thực hiện chào bán cổ phiếu không chào bán hết theo Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Theo kế hoạch, Novaland chào bán gần 48,8 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên, chiếm 2,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo quy định.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Novaland dự kiến thu về hơn 487,5 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh, vốn lưu động của công ty.

Tuy nhiên kết thúc đợt chào bán số lượng cổ phiếu đã đăng ký và nộp tiền mua tính đến hết ngày 02/10 là 31.534.650 cổ phiếu, còn lại 17.217.963 cổ phiếu chưa được bán hết.

Do đó, Hội đồng quản trị chào bán 17.217.963 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho thành viên chủ chốt có cấp bậc từ 11 trở lên; có đóng góp tích cực đối với hoạt động tái cấu trúc và kinh doanh của Công Ty trong năm 2025. Thời hạn nộp tiền là trước 12h00 ngày 09/10.

Theo danh sách công ty công bố có 07 lãnh đạo cấp cao nằm trong danh sách mua ESOP gồm: Ông Dương Văn Bắc - Tổng Giám đốc; Bà Trần Thị Phương Thảo - Giám đốc thị trường vốn; Ông Trần Minh Trí - lãnh đạo Công ty TNHH Delta-Valley Bình Thuận (chủ đầu tư NovaWorld Phan Thiết); Hai Phó Tổng Giám đốc Cao Trần Duy Nam và Trần Thị Thanh Vân, cùng một số nhân sự cấp cao khác.

Song song việc tiếp tục phân phối cổ phiếu ESOP, Novaland cũng triển khai phân bổ hơn 16,7 triệu cổ phiếu thưởng còn lại cho cán bộ nhân viên - phần chưa thực hiện xong trong tổng số gần 48,8 triệu cổ phiếu thưởng đã được phê duyệt.

Mới đây, VCSC đưa NVL trở lại danh mục theo dõi với khuyến nghị "mua" và giá mục tiêu 20.000 đồng/cổ phiếu.

Novaland từng là một trong những chủ đầu tư bất động sản hàng đầu miền Nam với các dự án căn hộ được mở bán tại trung tâm TP.HCM (2015–2016) và sau đó mở rộng ra các khu đô thị và BĐS nghỉ dưỡng tại khu vực Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu (2019), NVL đã bước vào giai đoạn tái cơ cấu trúc vào cuối năm 2022 đến từ tỷ lệ đòn bẩy cao, biến động thị trường và các vấn đề pháp lý dự án cần tháo gỡ đang chờ giải quyết. Kể từ quý 2/2025, những nỗ lực tái cơ cấu trúc của NVL đã đạt được những kết quả tích cực rõ rệt về pháp lý dự án trọng điểm.

Trong thời gian còn lại của năm 2025, VCSC kỳ vọng NVL sẽ tập trung giải quyết các vấn đề pháp lý còn lại và đẩy nhanh tiến độ xây dựng để bàn giao các sản phẩm đã bán hàng.

Đồng thời, VCSC dự phóng doanh số bán bất động sản năm 2025 sẽ vẫn ở mức khiêm tốn do công ty tập trung vào việc thực hiện dự án, trong khi thanh khoản thị trường thứ cấp được kỳ vọng sẽ cải thiện trong nửa cuối năm 2025. Những yếu tố này sẽ tạo tiền đề cho sự phục hồi hoạt động bán bất động sản từ năm 2026 trở đi. VCSC dự phóng tổng doanh số bán bất động sản giai đoạn 2026-2027 đạt 42,6 nghìn tỷ đồng, được thúc đẩy bởi việc dự kiến khôi phục hoạt động bán mới cho các sản phẩm chưa bán còn lại tại Aqua City, NovaWorld Phan Thiết, và NovaWorld Hồ Tràm.

VCSC dự báo tỷ lệ đòn bẩy của NVL sẽ duy trì ở mức cao trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2025–2027 khi các khoản vay ngân hàng tăng lên để tài trợ cho hoạt động xây dựng. Mặc dù năm 2027 là năm cao điểm của các khoản trái phiếu đáo hạn, VCSC kỳ vọng NVL sẽ quản lý được áp lực này, nhờ vào tiến độ thu tiền từ hoạt động bán hàng được đẩy nhanh từ năm 2027, hỗ trợ thanh khoản; và triển vọng tái cấu trúc kinh doanh được cải thiện, điều này sẽ hỗ trợ các kế hoạch huy động vốn.

Theo VCSC thì rủi ro chính theo quan điểm của VCSC là tiến trình tái cấu trúc có thể kéo dài hơn dự kiến; khả năng pha loãng từ các kế hoạch phát hành cổ phiếu; mức độ còn hạn chế trong công bố thông tin về thu tiền và quyền sở hữu dự án.