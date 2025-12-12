DIG không bán hết lượng cổ phiếu DC4 đã đăng ký

Kết thúc thời gian giao dịch trên, DIC Corp đã bán ra gần 2,17 triệu cổ phiếu DC4 trên tổng số 2,3 triệu cổ phiếu đăng ký bán, chiếm 94,2%.

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (mã DIG-HOSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu tại CTCP Dicera Holdings (mã DC4-HOSE), từ ngày 6/11-5/12/2025.

Theo đó, kết thúc thời gian giao dịch trên, DIC Corp đã bán ra gần 2,17 triệu cổ phiếu DC4 trên tổng số 2,3 triệu cổ phiếu đăng ký bán, chiếm 94,2%. Lý do không hoàn tất giao dịch là do cổ phiếu không khớp lệnh hết.

Sau giao dịch, DIC Corp giảm sở hữu cổ phiếu DC4 từ gần 27,05 triệu cổ phiếu, chiếm 27,53% xuống còn gần 24,88 triệu cổ phiếu, chiếm 25,33% vốn tại DC4 (tỷ lệ được tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành là gần 98,24 triệu cổ phiếu).

Hiện, ông Lê Đình Thắng- Chủ tịch HĐQT tại Dicera Holdings và là người đại diện cho 17,73% vốn góp của DIC Corp tại Dicera Holdings, đang sở hữu hơn 14,28 triệu cổ phiếu DC4, tương đương tỷ lệ sở hữu 14,54%; bà Trần Thị Thu - thành viên HĐQT là người đại diện vốn của DIC Corp tại Dicera Holdings, đại diện gần 7,5 triệu cổ phiếu, chiếm 7,60% vốn điều lệ lại không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào.

Sau giao dịch này, DIC Corp và người liên quan nắm giữ gần 39,16 triệu cổ phiếu DC4, chiếm 39,86% vốn tại Dicera Holdings.

Được biết, DIC Corp công bố đã thực hiện mua lại 800 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2326002, giảm dư nợ từ 1.000 tỷ đồng về 200 tỷ đồng và giao dịch mua lại thực hiện ngày 27/11.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.766,48 tỷ đồng, tăng 103,3% so với cùng kỳ (869 tỷ) và lợi nhuận trước thuế đạt 273 tỷ và lãi sau thuế đạt 199,97 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 15 tỷ đồng).