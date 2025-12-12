DIG không bán hết lượng cổ phiếu DC4 đã đăng ký

Giá vàng trong nước và thế giới
Kết thúc thời gian giao dịch trên, DIC Corp đã bán ra gần 2,17 triệu cổ phiếu DC4 trên tổng số 2,3 triệu cổ phiếu đăng ký bán, chiếm 94,2%.
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (mã DIG-HOSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu tại CTCP Dicera Holdings (mã DC4-HOSE), từ ngày 6/11-5/12/2025.
Theo đó, kết thúc thời gian giao dịch trên, DIC Corp đã bán ra gần 2,17 triệu cổ phiếu DC4 trên tổng số 2,3 triệu cổ phiếu đăng ký bán, chiếm 94,2%. Lý do không hoàn tất giao dịch là do cổ phiếu không khớp lệnh hết.
Sau giao dịch, DIC Corp giảm sở hữu cổ phiếu DC4 từ gần 27,05 triệu cổ phiếu, chiếm 27,53% xuống còn gần 24,88 triệu cổ phiếu, chiếm 25,33% vốn tại DC4 (tỷ lệ được tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành là gần 98,24 triệu cổ phiếu).
Hiện, ông Lê Đình Thắng- Chủ tịch HĐQT tại Dicera Holdings và là người đại diện cho 17,73% vốn góp của DIC Corp tại Dicera Holdings, đang sở hữu hơn 14,28 triệu cổ phiếu DC4, tương đương tỷ lệ sở hữu 14,54%; bà Trần Thị Thu - thành viên HĐQT là người đại diện vốn của DIC Corp tại Dicera Holdings, đại diện gần 7,5 triệu cổ phiếu, chiếm 7,60% vốn điều lệ lại không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào.
Sau giao dịch này, DIC Corp và người liên quan nắm giữ gần 39,16 triệu cổ phiếu DC4, chiếm 39,86% vốn tại Dicera Holdings.
Được biết, DIC Corp công bố đã thực hiện mua lại 800 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2326002, giảm dư nợ từ 1.000 tỷ đồng về 200 tỷ đồng và giao dịch mua lại thực hiện ngày 27/11.
Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.766,48 tỷ đồng, tăng 103,3% so với cùng kỳ (869 tỷ) và lợi nhuận trước thuế đạt 273 tỷ và lãi sau thuế đạt 199,97 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 15 tỷ đồng).
Phiên đấu giá ngày 11/12 do HOSE tổ chức đã thu hút 6 nhà đầu tư cá nhân trong nước, tất cả trúng giá tại mức khởi điểm 36.500 đồng/cổ phiếu.
Điều này dựa trên kỳ vọng về nhu cầu nội địa vẫn tiếp tục đi lên nhờ đầu tư công và thị trường xây dựng dân dụng phục hồi; gia tăng sản lượng từ nhà máy công suất mới giúp tối ưu chi phí và cải thiện giá bán nhờ cơ cấu sản phẩm tốt hơn.
Chỉ 30 ngày sau thương vụ IPO kỷ lục, VPBankS (mã VPX) đã chính thức đưa gần 1,9 tỷ cổ phiếu cổ phiếu trên HOSE với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động trong phiên đầu tiên là +-20%...
SSI Research dự báo lợi nhuận trước thuế các ngân hàng trong phạm vi nghiên cứu sẽ tăng 16% vào năm 2026 được thúc đẩy bởi nhiều động lực khác nhau.
Với giá chào bán 18.600 đồng/cổ phiếu, Đất Xanh thu ròng 1.738,6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được dùng để góp vốn vào CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con của DXG). Mục đích để Bất động sản Hà An góp vốn vào công ty con là CTCP Đầu tư Phước Sơn.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: