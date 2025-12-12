PVN đấu giá thành công 23,21% vốn tại PET

Phiên đấu giá ngày 11/12 do HOSE tổ chức đã thu hút 6 nhà đầu tư cá nhân trong nước, tất cả trúng giá tại mức khởi điểm 36.500 đồng/cổ phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố kết quả bán đấu giá 23,21% vốn tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) đang nắm giữ.

Theo đó, phiên đấu giá do HOSE tổ chức thu hút 6 nhà đầu tư cá nhân trong nước, tất cả trúng giá tại mức khởi điểm 36.500 đồng/cổ phiếu. Khối lượng đăng ký mỗi người từ 3 đến 5 triệu cổ phiếu. Qua đó, PVN thu về hơn 900 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 11/12, giá cổ phiếu PET giảm 6,99% còn 32.600 đồng/cổ phiếu.



Mục đích thực hiện giao dịch là thực hiện Đề án cơ cấu lại PVN giai đoạn đến hết năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1243/QĐ-TTg ngày 25/10/2023, theo đó trong giai đoạn đến hết 2025, PVN thực hiện thoái toàn bộ phần vốn góp tại Petrosetco.

Được biết, PeT mới bổ nhiệm lại bà Phạm Thị Hồng Điệp - giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty, kể từ ngày 18/12/2025, nhiệm kỳ 5 năm từ 2025-2030. Ngoài ra, bà Điệp còn đang nắm giữ một loạt chức vụ tại tổ chức khác như: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân phối Sản phẩm Công nghệ cao Dầu; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hội tụ Thông minh; Giám đốc Công ty TNHH Nghỉ dưỡng Quốc tế Vịnh Hoà Emerald Bay và chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Kinh doanh Văn phòng Dầu khí.

Kết thúc quý 3/2025, PET báo lãi sau thuế hợp nhất đạt 145,16 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ (74,45 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu đến từ hiệu quả của hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn, cụ thể: lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh quý 3/22025 tăng 0,43%; doanh thu hoạt động tài chính tăng 60,39%;

Mặt khác, chi phí hoạt động tài chính tăng 49,07% và chi phí thuế thu nhập doanh tăng 57% so với cùng kỳ. Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp biến động giảm 30,89 tỷ đồng cũng đã góp phần làm tăng lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2025 so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, PET ghi nhận lãi 247,5 tỷ đồng, tăng gần 90 tỷ so với cùng kỳ và nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên gần 485,6 tỷ đồng.