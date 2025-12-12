PVN đấu giá thành công 23,21% vốn tại PET

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 12/12/2025
Hà Anh
12/12/2025, 06:42
Phiên đấu giá ngày 11/12 do HOSE tổ chức đã thu hút 6 nhà đầu tư cá nhân trong nước, tất cả trúng giá tại mức khởi điểm 36.500 đồng/cổ phiếu.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố kết quả bán đấu giá 23,21% vốn tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) đang nắm giữ.
Theo đó, phiên đấu giá do HOSE tổ chức thu hút 6 nhà đầu tư cá nhân trong nước, tất cả trúng giá tại mức khởi điểm 36.500 đồng/cổ phiếu. Khối lượng đăng ký mỗi người từ 3 đến 5 triệu cổ phiếu. Qua đó, PVN thu về hơn 900 tỷ đồng.
Chốt phiên giao dịch ngày 11/12, giá cổ phiếu PET giảm 6,99% còn 32.600 đồng/cổ phiếu.
Mục đích thực hiện giao dịch là thực hiện Đề án cơ cấu lại PVN giai đoạn đến hết năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1243/QĐ-TTg ngày 25/10/2023, theo đó trong giai đoạn đến hết 2025, PVN thực hiện thoái toàn bộ phần vốn góp tại Petrosetco.
Được biết, PeT mới bổ nhiệm lại bà Phạm Thị Hồng Điệp - giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty, kể từ ngày 18/12/2025, nhiệm kỳ 5 năm từ 2025-2030. Ngoài ra, bà Điệp còn đang nắm giữ một loạt chức vụ tại tổ chức khác như: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân phối Sản phẩm Công nghệ cao Dầu; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hội tụ Thông minh; Giám đốc Công ty TNHH Nghỉ dưỡng Quốc tế Vịnh Hoà Emerald Bay và chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Kinh doanh Văn phòng Dầu khí.
Kết thúc quý 3/2025, PET báo lãi sau thuế hợp nhất đạt 145,16 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ (74,45 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu đến từ hiệu quả của hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn, cụ thể: lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh quý 3/22025 tăng 0,43%; doanh thu hoạt động tài chính tăng 60,39%;
Mặt khác, chi phí hoạt động tài chính tăng 49,07% và chi phí thuế thu nhập doanh tăng 57% so với cùng kỳ. Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp biến động giảm 30,89 tỷ đồng cũng đã góp phần làm tăng lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2025 so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 9 tháng, PET ghi nhận lãi 247,5 tỷ đồng, tăng gần 90 tỷ so với cùng kỳ và nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên gần 485,6 tỷ đồng.
Điều này dựa trên kỳ vọng về nhu cầu nội địa vẫn tiếp tục đi lên nhờ đầu tư công và thị trường xây dựng dân dụng phục hồi; gia tăng sản lượng từ nhà máy công suất mới giúp tối ưu chi phí và cải thiện giá bán nhờ cơ cấu sản phẩm tốt hơn.
Chỉ 30 ngày sau thương vụ IPO kỷ lục, VPBankS (mã VPX) đã chính thức đưa gần 1,9 tỷ cổ phiếu cổ phiếu trên HOSE với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động trong phiên đầu tiên là +-20%...
SSI Research dự báo lợi nhuận trước thuế các ngân hàng trong phạm vi nghiên cứu sẽ tăng 16% vào năm 2026 được thúc đẩy bởi nhiều động lực khác nhau.
Với giá chào bán 18.600 đồng/cổ phiếu, Đất Xanh thu ròng 1.738,6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được dùng để góp vốn vào CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con của DXG). Mục đích để Bất động sản Hà An góp vốn vào công ty con là CTCP Đầu tư Phước Sơn.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: