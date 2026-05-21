Thứ Năm, 21/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Áp lực tự do tài chính ở giới trẻ ngày càng lớn: Chuyên gia khuyến nghị gì?

Tuệ Lâm

21/05/2026, 10:59

Việc đặt ra mục tiêu tự do tài chính nhanh là chính đáng, nhưng điều cần quan tâm là bản thân chúng ta có phù hợp hay không để đạt được mục tiêu đó.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư kiêm Phó Giám đốc Khối Kinh doanh Chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS).
Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư kiêm Phó Giám đốc Khối Kinh doanh Chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS).

Hoạt động quản lý tài sản, tài chính đang ngày càng được quan tâm. Ai cũng mong muốn sớm có được sự tự do về tài chính, tài sản…Tuy nhiên, để có được sự tự do về tài chính là điều không phải ai cũng thực hiện được ngay lập tức, và có thể đó sẽ là một quá trình kéo dài, tùy thuộc vào quan điểm về mức độ tự do tài chính của mỗi người.

Song thực tế cũng cho thấy, việc nghĩ quá nhiều về tự do tài chính cũng đang tạo ra áp lực lớn và làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của không ít người, như việc lo không biết bao giờ mới có đủ số tiền mong muốn, không biết bao giờ mới mua được nhà, được xe, hay làm sao để nghỉ hưu sớm…

Vậy làm thế nào để vừa tự do tài chính, tài sản mà lại không bị ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần?

Chia sẻ kinh nghiệm trong chương trình The Wealth Box Talk mới đây, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư kiêm Phó Giám đốc Khối Kinh doanh Chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) cho rằng, đầu tiên cần làm rõ hai khái niệm về độc lập tài chính và tự do tài chính.

Độc lập tài chính có nghĩa là bạn có thể đưa ra quyết định lối sống của bạn mà không phải lệ thuộc vào tài chính, còn tự do tài chính sẽ mang nghĩa rộng hơn, tức là bạn không những chỉ dừng lại ở mức tài chính đủ để sống mà còn có khả năng sở hữu và làm những điều mình thích theo đúng phong cách cá nhân của mình.

Mức độ quản lý tài sản hiện nay vẫn còn rất sơ khai, đặc biệt trong tư duy phần lớn của người dân Việt Nam. Nguồn tài sản phân bổ phần lớn và tích lũy chủ yếu các kênh truyền thống như bất động sản, vàng và tiết kiệm. Trong khi đó, các kênh rủi ro cao hơn như chứng khoán thì người dân có tài khoản chứng khoán đã hơn 11 triệu tài khoản nhưng mức độ hiểu biết vẫn còn ít và phần lớn nhiều người vẫn xem đây là kênh kiếm tiền nhanh.

Nhìn chung, Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển tiếp từ tiết kiệm phòng thân sang giai đoạn đầu tư sinh lời, nhưng vẫn chưa đến được tầng quản lý tài sản. Có đến 74% nhà đầu tư kỳ vọng thu nhập đạt mức 100 triệu - 500 triệu đồng mỗi năm.

Tại các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan và Singapore, là hai quốc gia rất phát triển về mô hình quản lý tài sản. Đồng thời, lịch sử phát triển kinh tế cũng như các thị trường tài chính của hai quốc gia này đã có từ lâu, điều này cho thấy lịch sử lâu đời cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tư duy quản lý tài sản.

Việc đặt ra mục tiêu tự do tài chính nhanh là chính đáng, nhưng điều cần quan tâm là bản thân chúng ta có phù hợp hay không để đạt được mục tiêu đó.

Hiện nay trong xã hội, các bạn trẻ đang bị ảnh hưởng bởi nhiều cạm bẫy và chịu nhiều áp lực từ bẫy so sánh trên mạng xã hội, bẫy hình thức hay bẫy lợi nhuận phi thực tế. Mà thật ra có bao giờ chúng ta tự đặt ra câu hỏi là liệu chúng ta có phù hợp với mục tiêu đó hay không?

Trong thị trường tài chính, luôn có mô hình kinh điển là rủi ro cao, lợi nhuận cao. Do đó, trước khi chúng ta đặt ra vấn đề mục tiêu tự do tài chính nhanh thì cần đặt ra vấn đề khi nào chúng ta bắt đầu? Quy mô vốn của chúng ta hiện nay là bao nhiêu? Thời gian đạt mục tiêu mong muốn? Và cuối cùng khả năng chịu đựng rủi ro như thế nào?

Theo khảo sát năm 2025 của Deloitte được thực hiện với hơn 23.000 người tại 44 quốc gia cho biết tỷ lệ Gen Z cảm thấy bất an tài chính tăng từ 30% lên 48%, mức tăng này cũng diễn ra ở nhóm Millenial từ 32% lên 46%. Số liệu này cũng cho thấy động lực lớn và ngày càng nhiều mong muốn được tự do tài chính.

Để tự do tài chính, ông Minh cho rằng điều đầu tiên là mọi người nên đánh giá lại sơ bộ về tình hình tài chính cá nhân của mình và giảm tốc độ hoặc ngừng chi vào các chi tiêu không cần thiết.

Đồng thời, nên tìm kiếm đến các chuyên gia tư vấn tài chính tại các công ty chứng khoán hoặc các nhà quản lý quỹ để được đưa ra các giải pháp cũng như lên kế hoạch tài chính.

Về xu hướng quản lý tài sản, theo dự báo của PwC, quy mô tài sản quản lý đạt mức tăng trưởng kép 6,2%, riêng tại khu vực châu Á là 6,8% trong giai đoạn 2026 - 2030. Còn tại Việt Nam, theo McKinsey, mảng quản lý tài chính cá nhân tại Việt Nam được dự báo có thể đạt mức 600 tỷ USD trong năm 2027 và đạt mức tăng trưởng kép 32% trong giai đoạn 2026 – 2030, từ dự báo của báo cáo Allied Market Research cho thấy tiềm năng tăng trưởng của mảng quản lý tài sản vẫn còn rất lớn.

Đồng thời, các yếu tố vĩ mô thuận lợi, đặc biệt động lực tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030 là yếu tố thúc đẩy gia tăng nhu cầu quản lý tài sản. Ngoài ra, theo báo cáo PwC, dự báo có đến 55% tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đến năm 2030. "Do đó, tôi tin tưởng vào tăng trưởng cao của mảng quản lý tài sản tại Việt Nam", ông Minh nhấn mạnh. 

Hai kịch bản mới nhất cho VN-Index, xác suất cao đạt 2.000 điểm

09:49, 21/05/2026

Hai kịch bản mới nhất cho VN-Index, xác suất cao đạt 2.000 điểm

Điểm danh 10 cổ phiếu tổ chức trong nước mua ròng hôm nay

21:41, 20/05/2026

Điểm danh 10 cổ phiếu tổ chức trong nước mua ròng hôm nay

Công ty chứng khoán nhận định gì sau phiên bán tháo bất ngờ?

21:41, 20/05/2026

Từ khóa:

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình dự báo tăng trưởng Gen Z Millenial Nguyễn Thế Minh quản lý tài sản tăng trưởng tài sản thị trường tài chính Việt Nam tự do tài chính tư vấn tài chính

Đọc thêm

Cổ phiếu ngân hàng: Định giá thấp nhưng lợi nhuận suy yếu khiến tiềm năng tăng giá khá hạn chế

Cổ phiếu ngân hàng: Định giá thấp nhưng lợi nhuận suy yếu khiến tiềm năng tăng giá khá hạn chế

Dù định giá hiện tại thấp hơn trung bình 5 năm nhưng động lực tăng trưởng 2026 suy yếu trước áp lực NIM thu hẹp và trích lập dự phòng khi rủi ro suy giảm chất lượng tài sản gia tăng, khiến tiềm năng ngắn hạn của nhóm Ngân hàng vẫn khá hạn chế.

“Bẫy tăng giá” ở cổ phiếu dầu khí?

“Bẫy tăng giá” ở cổ phiếu dầu khí?

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt đà phục hồi chiều qua đồng loạt quay đầu sáng nay, nhất là cổ phiếu dầu khí. Giá dầu đột ngột giảm mạnh sau những thông tin tích cực từ tuyến vận tải qua eo biển Hormuz cũng như khả năng duy trì đàm phán Trung Động đã khiến đà phục hồi của cổ phiếu dầu khí suy yếu.

Toàn cảnh bức tranh kế hoạch kinh doanh 2026 của gần 1000 doanh nghiệp niêm yết

Toàn cảnh bức tranh kế hoạch kinh doanh 2026 của gần 1000 doanh nghiệp niêm yết

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026 của 928 doanh nghiệp đã công bố đại diện 87,2% vốn hóa toàn thị trường, tổng lợi nhuận sau thuế được dự kiến tăng khoảng +14,1%, thấp hơn đáng kể so với mức +32,2% của 2025.

Nhiều siêu tàu chở hàng triệu thùng dầu rời eo biển Hormuz an toàn

Nhiều siêu tàu chở hàng triệu thùng dầu rời eo biển Hormuz an toàn

Theo dữ liệu vận tải biển từ nhà cung cấp dữ liệu tài chính LSEG và công ty phân tích hàng hóa Kpler, 3 siêu tàu dầu chở tổng cộng 6 triệu thùng dầu thô Trung Đông đã đi qua eo biển Hormuz vào thứ Tư (20/5), sau hơn 2 tháng mắc kẹt trong vùng Vịnh...

Hai kịch bản mới nhất cho VN-Index, xác suất cao đạt 2.000 điểm

Hai kịch bản mới nhất cho VN-Index, xác suất cao đạt 2.000 điểm

Mặc dù dư địa không lớn nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn có một phần không gian cho việc nới lỏng chính sách tiền tệ, hạ nhiệt đà tăng của mặt bằng lãi suất, từ đó tạo động lực cho VN-Index hồi phục và duy trì quanh vùng 1950-2000 điểm.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trí tuệ nhân tạo AI trong giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

2

“Bẫy tăng giá” ở cổ phiếu dầu khí?

Chứng khoán

3

Sắp hết chỗ chứa dầu, Iran dùng tàu cũ làm kho chứa nổi trên biển

Thế giới

4

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị mức án từ 5-6 năm tù

Dân sinh

5

Mức chuẩn trợ giúp xã hội dự kiến tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng từ 1/7

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy