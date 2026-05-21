Đồng rupee rớt giá thấp kỷ lục, Ấn Độ lại phải can thiệp
Bình Minh
21/05/2026, 10:27
Nguồn tin là một số nhà giao dịch tiết lộ rằng trong khoảng một tuần rưỡi trở lại đây, mỗi ngày RBI đều chi khoảng 1 tỷ USD để hỗ trợ tỷ giá đồng nội tệ...
Đồng rupee của Ấn Độ giảm giá xuống mức thấp kỷ lục mới vào ngày 20/5, khi giá dầu neo ở mức cao do cuộc xung đột quân sự kéo dài giữa Mỹ và Iran, đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu tăng cao, gây áp lực bán tháo cổ phiếu và đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất.
Trong phiên, có lúc đồng rupee giảm còn 96,96 rupee đổi 1 USD, xuyên thủng mức đáy 96,62 rupee đổi 1 Usd thiết lập trong phiên trước. Chốt phiên, mức tỷ giá là 96,82 rupee đổi 1 USD.
Kể từ khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh nổ ra vào hôm 28/2 đến nay, đồng rupee đã giảm giá hơn 6%.
Thị trường trái phiếu toàn cầu đã bán tháo mạnh mẽ trong những phiên gần đây, khi nhà đầu tư tin rằng nhiều ngân hàng trung ương, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải tăng lãi suất trong năm 2026 để chống lại sự leo thang của lạm phát. Áp lực lạm phát đang tăng nhanh ở nhiều nền kinh tế khi giá dầu neo cao trên ngưỡng 100 USD/thùng.
Ấn Độ là quốc gia có mức độ phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu, với 90% lượng dầu thô mà nước này tiêu thụ là mua từ nước ngoài, nên giá dầu cao gây có thể khiến tình trạng thâm hụt cán cân thanh toán của nước này trở nên nghiêm trọng hơn. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu chính phủ nước ngoài tăng cao có thể hút dòng vốn đầu tư danh mục khỏi Ấn Độ, làm gia tăng thêm sức ép mất giá đối với đồng rupee.
“Trước mắt, vẫn chưa có giải pháp nào cho cuộc chiến tranh. Cú sốc năng lượng từ bên ngoài đang gây đảo lộn các yếu tố kinh tế vĩ mô của Ấn Độ và gây áp lực mất giá lên rupee”, các nhà phân tích của ngân hàng DBS nhận định trong một báo cáo.
DBS điều chỉnh dự báo biên độ tỷ giá đồng rupee trong thời gian còn lại năm nay xuống còn 95-100 rupee đổi 1 USD, từ mức 90-95 rupee/USD trước đó.
Cũng trong ngày 20/5, các ngân hàng quốc doanh của Ấn Độ đã bán ra USD - chủ yếu thay mặt cho Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) - như một biện pháp can thiệp để ngăn sự lao dốc của rupee, theo tiết lộ của các nhà giao dịch với hãng tin Reuters.
Nguồn tin là một số nhà giao dịch tiết lộ rằng trong khoảng một tuần rưỡi trở lại đây, mỗi ngày RBI đều chi khoảng 1 tỷ USD để hỗ trợ tỷ giá đồng nội tệ. Còn theo ước tính của một số ngân hàng Ấn Độ, trong mấy ngày gần đây, mỗi ngày RBI bán ra từ 800 triệu đến 2 tỷ USD trên thị trường giao ngay.
Tuy nhiên, những nỗ lực này vẫn không thể đảo ngược được xu hướng giảm giá của rupee. Theo hãng tin Bloomberg, các quỹ đầu tư toàn cầu dự báo đồng rupee sẽ tiếp tục giảm giá và mốc 100 rupee đổi 1 USD sẽ sớm bị xuyên thủng.
Không chỉ đồng rupee mà nhiều đồng tiền châu Á khác cũng đang đương đầu áp lực giảm giá mạnh từ tác động của cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Đồng rupiah của Indonesia đã giảm giá xuống mức thấp chưa từng thấy trong thời gian gần đây, dẫn tới động thái tăng lãi suất mạnh hơn dự báo 0,5 điểm phần trăm của ngân hàng trung ương nước này vào ngày 20/5.
Theo một báo cáo của ngân hàng Citigroup Inc., Ấn Độ có thể thực hiện một số biện pháp trong những tháng tới để củng cố dự trữ ngoại hối và cải thiện sức mạnh cho đồng rupee.
Hiện tại, Chính phủ Ấn Độ đã triển khai một số biện pháp cứu tỷ giá, bao gồm tăng giá nhiên liệu và tăng thuế nhập khẩu vàng, để kiềm chế sự rút lui của dòng vốn nước ngoài và sự hao hụt của dự trữ ngoại hối. Các nhà kinh tế của Citi cho biết New Delhi có thể đang xem xét các biện pháp tăng cường thu hút dòng vốn nước ngoài, song song với siết chặt các quy định về đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp trong nước.
