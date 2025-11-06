Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc (5–6/11/2025), Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra với sự thống nhất cao, chất lượng tốt.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành Phiên bế mạc.

TRUNG ƯƠNG THỐNG NHẤT CAO CÔNG TÁC NHÂN SỰ VÀ NỘI DUNG CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI XIV

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất về số lượng nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số nội dung liên quan đến nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước; đồng thời thống nhất nội dung các vấn đề chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, nhất trí cao với phương án nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV tiếp tục xem xét, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng và quy trình công tác nhân sự đã đề ra, để trình Hội nghị Trung ương lần thứ 15 xem xét, quyết định.

Trung ương cũng thống nhất cao với các nội dung dự kiến Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội và báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội XIV. Bộ Chính trị được giao tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo để trình Đại hội xem xét, quyết định.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; báo cáo việc thực hiện Quy chế làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; Báo cáo tổng kết Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; cùng các báo cáo công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 13 đến nay. Trung ương giao Bộ Chính trị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo tổng kết và bàn giao cho khóa XIV xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc.

Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức chính trị và nhân dân, nghiêm túc tổng hợp, giải trình để hoàn thiện Dự thảo các Văn kiện trình Hội nghị Trung ương 15 xem xét, hoàn chỉnh, trình Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Hội nghị Trung ương 14 đã nhất trí cao trong kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến nhanh, phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, tập thể lãnh đạo cấp cao của Đảng đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, thống nhất, kịp thời ban hành nhiều quyết sách đúng đắn, phù hợp, đạt được những thành tựu toàn diện, đột phá, tạo tiền đề phát triển cho các nhiệm kỳ tiếp theo.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các Nghị quyết Trung ương, nhất là Nghị quyết 18 về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoàn thành trước 5 năm so với kế hoạch, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng trong tình hình mới.

Bộ Chính trị đã ban hành bảy nghị quyết chiến lược – các Nghị quyết 57, 59, 66, 68, 70, 71 và 72 – làm cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn mới, hướng tới tăng trưởng bền vững và hoàn thành hai mục tiêu 100 năm.

PHÁT HUY MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN HAI CẤP, HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ XIII còn một số hạn chế. Việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số nghị quyết của Đảng còn chậm; công tác quản lý nhà nước về kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tài nguyên, môi trường còn bất cập; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn; kỷ luật, kỷ cương có lúc, có nơi chưa nghiêm.

Ảnh: TTXVN

Nguyên nhân của những hạn chế chủ yếu do yếu tố chủ quan, trong đó phương pháp, biện pháp lãnh đạo của một số cấp ủy, Ủy viên Trung ương trên một số lĩnh vực còn thiếu quyết liệt, chưa phát huy đầy đủ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá điểm sáng nổi bật trong triển khai Nghị quyết 18 là tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp lại địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp xã, tạo không gian, tiềm năng và cơ hội phát triển mới cho đất nước.

Tổng Bí thư đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp – đặc biệt là các đồng chí Ủy viên Trung ương – quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để mô hình chính quyền hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hướng tới ba mục tiêu trọng yếu: giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững; và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu cả hệ thống chính trị tập trung kiến tạo để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả. Phải phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp, xóa bỏ chồng lấn, đảm bảo không bỏ trống nhiệm vụ; thực hiện phân cấp đi đôi với kiểm soát, chuyển mạnh sang hậu kiểm; triển khai kiểm toán nội bộ tại cấp tỉnh, xã; phân bổ tài chính công theo kết quả, đặc thù địa phương; xác định vị trí việc làm, khoán sản phẩm, đào tạo bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ, quản trị dữ liệu.

Ảnh: TTXVN

Đồng thời, xây dựng hệ thống “một cửa liên thông số”, loại bỏ cơ chế “xin – cho”, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung kết nối dân cư – đất đai – an sinh – doanh nghiệp, cập nhật thời gian thực từ cơ sở tới Trung ương.

Tổng Bí thư nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt: “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, cùng các yêu cầu “rõ người – rõ việc – rõ thời hạn – rõ nguồn lực – rõ trách nhiệm”; “Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng”; “Vì Nhân dân phục vụ”; coi “kết quả, sản phẩm công việc là thước đo cao nhất trình độ và phẩm chất cán bộ”.

Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đất nước và nhân dân, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan, địa phương, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII và khẩn trương triển khai kết luận Hội nghị Trung ương 14, góp phần vào thành công của Đại hội XIV.

Tổng Bí thư lưu ý về diễn biến phức tạp của thiên tai, bão lũ thời gian qua, đặc biệt là cơn bão số 13 có khả năng đổ bộ miền Trung – Tây Nguyên.

Tổng Bí thư yêu cầu các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng trở về địa phương, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão lũ theo tinh thần “bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân là trên hết, trước hết”; triển khai phương châm “bốn tại chỗ”; huy động lực lượng, phương tiện của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống nhân dân.