Bên trong Big 5 MB: Cách làm đặc biệt giúp “cỗ máy ngân hàng” tăng trưởng thần tốc hơn cả startup

Trong thế giới tài chính, tốc độ và sự sáng tạo đang dần thay thế những quy trình cứng nhắc. Câu chuyện của những "gã khổng lồ" tăng trưởng như startup không còn là một mục tiêu, mà là một thực tế đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Bí quyết nào đã giúp MB làm được điều đó?

Trong thế giới kinh doanh hiện đại, tốc độ và sự đổi mới là yếu tố sống còn, đặc biệt với các startup. Họ không có bộ máy cồng kềnh, mà vận hành dựa trên tinh thần “thử và sai”, liên tục thử nghiệm và cải tiến sản phẩm. Tư duy Design Thinking giúp các startup tìm ra những vấn đề cốt lõi của người dùng, từ đó phát triển giải pháp một cách nhanh chóng.

Các mô hình như “sandbox” (mô hình thử nghiệm trong phạm vi nhỏ) cho phép họ thử nghiệm ý tưởng mới mà không gặp rủi ro lớn, sẵn sàng thay đổi để đáp ứng nhu cầu thị trường. Tốc độ, sự linh hoạt và tinh thần dấn thân ấy đã trở thành hình mẫu được nhiều doanh nghiệp lớn áp dụng.

“NGƯỜI KHỔNG LỒ” NHƯNG SỞ HỮU TỐC ĐỘ CỦA MỘT STARTUP

Tư duy này đã không còn giới hạn trong lĩnh vực công nghệ. Ngay cả ngành tài chính, vốn nổi tiếng với những quy trình chặt chẽ và thận trọng, cũng đã chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc. Tại Mỹ, các ngân hàng như JP Morgan Chase hay Citi Group đã thành lập các Trung tâm sáng tạo để phát triển sản phẩm với tốc độ startup.

Tại châu Á, DBS Bank của Singapore cũng trở thành hình mẫu khi áp dụng văn hóa "fail fast" (thất bại nhanh) để liên tục tung ra các dịch vụ số hóa đột phá. Điều này cho thấy, sự nhanh nhẹn và khả năng thích ứng là chìa khóa để tồn tại trong kỷ nguyên số, bất kể quy mô doanh nghiệp.

Và tại Việt Nam, câu chuyện tương tự đang diễn ra đầy bất ngờ. Một trong những "gã khổng lồ" của ngành ngân hàng, với tổng tài sản lên tới hàng triệu tỷ đồng, MB đã sớm xây dựng Innovation Lab để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, học hỏi tư duy và xây dựng cả một bộ máy tinh gọn, liên tục tung ra các sản phẩm, dịch vụ số hóa với tốc độ hàng đầu thị trường.

Đơn cử, hưởng ứng cùng tinh thần yêu nước 80 năm ngày Quốc khánh, MB đã cho ra mắt combo gói vay ưu đãi dành riêng cho quân nhân vừa thể hiện sự tri ân, vừa phục vụ đúng nhu cầu của nhóm khách hàng đặc thù này.

Trước đó, khi Nghị định 70 về xuất hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh được ban hành, MB lập tức triển khai ứng dụng mSeller - giải pháp giúp người bán lập hóa đơn ngay trên điện thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tuân thủ quy định mà không cần trang bị thiết bị chuyên dụng.

Sự chuyển mình thần tốc này không chỉ thay đổi vị thế của MB, mà còn là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy, ngay cả những định chế tài chính lớn nhất cũng có thể vận hành nhanh gọn như một startup.

KHI NGÂN HÀNG BIG 5 ỨNG DỤNG CÁCH VẬN HÀNH CỦA STARTUP CÔNG NGHỆ

Trong tập đầu tiên của chuỗi Vodcast MB InnoWave mới đây, ông Phạm Như Ánh - CEO Ngân hàng MB đã lần đầu phác họa cỗ máy vận hành mạnh mẽ bên trong ngân hàng Big 5, nơi sự kết hợp giữa công nghệ, tư duy và văn hóa đã tạo nên sức bật không ngừng. Ông ví MB như một startup quy mô lớn, với lợi thế của một “người khổng lồ” nhưng lại sở hữu tốc độ cải tiến hàng đầu thị trường.

Sự nhanh nhạy này bắt nguồn từ việc áp dụng tư duy Design Thinking và mô hình Agile Team – cách làm việc thường thấy ở các công ty công nghệ. Thay vì quy trình cứng nhắc, các nhóm nhỏ tại MB hoạt động linh hoạt, tập trung vào việc thử nghiệm các ý tưởng mới trong môi trường kiểm soát rủi ro (sandbox).

Đây là cơ chế cho phép người MB liên tục “thử và sai” ở quy mô nhỏ trước khi nhân rộng, đảm bảo sự cân bằng giữa tốc độ cải tiến và an toàn hệ thống. Triết lý “sai nhanh, sửa nhanh” không chỉ được chấp nhận mà còn được khuyến khích, giúp tổ chức và con người trưởng thành nhanh hơn.

Chính nhờ việc xây dựng một lõi công nghệ mạnh mẽ và chủ động, các sản phẩm của MB luôn tạo ra sự khác biệt khó sao chép. Tiêu biểu là bộ sưu tập thẻ Hi Collection ra mắt năm 2022 – sản phẩm tích hợp cả thẻ ATM và thẻ tín dụng trên cùng một con chip duy nhất. Trong khi nhiều ngân hàng khác sử dụng hai chip riêng biệt, thì công nghệ “một chip” của MB đã chứng minh khả năng kết hợp công nghệ đỉnh cao và thiết kế để tạo ra giá trị tức thời cho người dùng.

"InnoWave" – chuỗi video podcast do MB thực hiện, chia sẻ các câu chuyện về Đổi mới - Sáng tạo và những chủ đề thiết thực liên quan đến tài chính - kinh doanh.

Số đầu tiên, với sự dẫn dắt của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, khách mời đặc biệt - CEO MB Phạm Như Ánh, lần đầu chia sẻ câu chuyện ứng dụng Design thinking để định hình đổi mới từ bên trong doanh nghiệp, cũng như bí quyết độc đáo để trở thành Giám đốc chi nhánh trẻ nhất của ngân hàng Big 5 tại Việt Nam.

