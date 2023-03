Bên trong “Cung điện London” đang rao bán 300 triệu USD của hoàng tử Saudi Arabia

Theo tờ Financial Times (Anh), The Holme đang được rao bán với giá 250 triệu bảng (hơn 300 triệu USD). Nếu được bán, đây sẽ trở thành dinh thự đắt giá nhất từ trước đến nay tại London và thậm chí cả nước Anh.

Giao dịch bất động sản đắt nhất từng được ghi nhận tại London cho đến nay là biệt thự Rutland Gate có 45 phòng đã diễn ra trong bí mật ngay trước đại dịch Covid-19, một công ty có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh đã mua biệt thự này từ một thực thể đăng ký ở Curaçao, Caribbean. Mãi đến năm ngoái, tờ Financial Times mới tiết lộ rằng biệt thự thuộc về Xu Jiayin - cựu tỉ phú giàu nhất Trung Quốc và là người sáng lập tập đoàn bất động sản Evergrande.

Biệt thự The Holme đang được rao bán được xây dựng vào năm 1818, có hai tầng nổi, một tầng hầm và một khu đất rộng hơn 16.000 m2, nằm ở trung tâm Công viên Regent tại London, là kiệt tác của nhà phát triển bất động sản người Anh James Burton. The Holme sở hữu tới 40 phòng ngủ, một sân tennis hoạt động trong mọi thời tiết, tám nhà để xe, thang máy, thư viện, phòng xông hơi khô và một phòng ăn lớn. Ngoài ra, khuôn viên còn có một hồ nước rộng và một bãi cỏ cây xanh tốt tươi, theo The Times.

Dinh thự được thiết kế bởi Decimus Burton, một kiến trúc sư nổi tiếng của thế kỷ 19. Vào năm 1818, nơi đây là biểu tượng cho khu nghỉ dưỡng theo phong cách Regency đẳng cấp. Chủ sở hữu vĩnh viễn của khu đất này là Cơ quan quản lý tài sản Hoàng gia Anh Crown Estate. Theo hồ sơ của Cơ quan đăng ký đất đai Anh, Hoàng tử Abdullah bin Khalid bin Sultan al-Saud - một thành viên trong gia đình Hoàng gia Saudi Arabia đã chi 43 triệu USD để có được hợp đồng thuê dài hạn đối với dinh thự thông qua Quendon Limited năm 1991.

“Dinh thự 205 tuổi này là Nhà Trắng ở công viên Regent”, một nguồn tin nói với The Evening Standard. “Nó rất đặc biệt, bởi vì có hồ nước trang trí, bãi cỏ rộng và mặt tiền phía sau tráng lệ giống như mặt tiền phía sau của Nhà Trắng. Đây là khối bất động sản đáng kinh ngạc nhất”. Theo một nguồn tin khác, khi vị hoàng tử này mua máy bay riêng vào năm 2016, các cố vấn tài sản người Thụy Sĩ của ông đã tập hợp danh sách các tài sản để thế chấp, bao gồm một biệt thự 40 phòng mà họ mô tả là “Cung điện London”.

Dinh thự này từng được học giả kiến trúc Guy Williams ca ngợi là "một trong những ngôi nhà riêng đáng mơ ước nhất ở London" và được nhà phê bình Ian Nairn mô tả là "một định nghĩa về nền văn minh phương Tây trong một góc nhìn". Được xếp hạng II, The Holme có một mái hiên Corinthian bốn cột và các cột trên một cánh cung trung tâm nhìn ra khu vườn - được thiết kế bởi Sir Geoffrey Jellicoe - trải dài xuống hồ.

Tên của dinh thự mang ý nghĩa là “hòn đảo trên sông”, có cổng vào dạng Ionic và các trán tường ở lối vào và mái tròn được trang trí bằng hàng cột, mang lại cảm giác hoàng gia rõ ràng. Đáng buồn thay, do quyền riêng tư và số lượng người mua cho đến nay khá ít, The Holme không rỏ rỉ nhiều bức ảnh chụp từ bên trong. Tuy nhiên, vào năm 2017, BBC đã phát hành một đoạn clip lưu trữ về thời điểm tài sản được rao bán vào năm 1988 (với giá 30 triệu bảng Anh), cho thấy The Holme là một trong những khu vườn tư nhân lớn nhất ở Luân Đôn và tạo thành một phần trung tâm của cảnh quan được đăng ký cấp I của công viên Regent.

Khu vườn ban đầu của dinh thự bao gồm các luống đảo được trồng xa hoa, gò đất và các lối đi ngoằn ngoèo. Thiết kế cũng bao gồm một khu vườn đá mới, hoàn chỉnh với hang động và thác nước. Ngoài ra, từ những bức ảnh xuất hiện trên tạp chí Country Life vào năm 1940, dinh thự được cho là có phòng khiêu vũ, phòng bi-a và là một khung cảnh hoàn hảo cho đồ nội thất cùng bộ sưu tập các bức tranh theo trường phái ấn tượng.

Điều này cũng đồng nghĩa, chủ sở hữu mới của dinh thự phải có đủ khả năng chi trả cho không những dinh thự mà còn cả thuế và chi phí bảo trì, bao gồm người làm vườn, người dọn dẹp, người trông coi hồ nước và lực lượng an ninh...

Truyền thông Anh đồn đoán, việc rao bán biệt thự Holme bắt nguồn từ chiến dịch chống tham nhũng tại Saudi Arabia năm 2017. Khi đó, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman bất ngờ phát động chiến dịch chống tham nhũng nhắm vào các thành viên hoàng tộc. Nhiều hoàng tử, bộ trưởng và doanh nhân giàu có hàng đầu lần lượt bị bắt, hoặc bị giám sát trong thời gian dài. Chủ nhân của biệt thự Holme là một trong những thành viên của Hoàng gia Saudi Arabiat bị ảnh hưởng bởi chiến dịch chống tham nhũng, và việc bán tài sản cũng là cách dễ nhất để trả nợ.

Ngôi nhà hiện được rao bán với Beauchamp Estates và Knight Frank. Một người mua từ Hoa Kỳ, Abu Dhabi hoặc Saudi Arabia, là kịch bản có khả năng xảy ra nhất, các nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, cả hai cơ quan trên đều từ chối bình luận.