Trang chủ Tiêu & Dùng

Năm 2025, du lịch Đà Nẵng quyết tâm đón hơn 17 triệu lượt khách

Ngô Anh Văn

15/08/2025, 15:26

Chương trình kích cầu thu hút khách 5 tháng cuối năm 2025 của du lịch Đà Nẵng có nhiều điểm nổi bật về gia tăng các trải nghiệm, tiện ích, sản phẩm mới, nhiều chương trình ưu đãi về giá cả, dịch vụ…nhằm giữ vững mục tiêu tăng trưởng...

Giám đốc Sở VHTT&DL Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh phát biểu tại Chương trình. Ảnh Ngô Anh Văn
Giám đốc Sở VHTT&DL Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh phát biểu tại Chương trình. Ảnh Ngô Anh Văn

Ngày 15/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) thành phố Đà Nẵng công bố chương trình kích cầu thu hút du khách những tháng cuối năm 2025 với thông điệp “Đà Nẵng mới - Trải nghiệm mới” (New Da Nang - New Experience).

Chương trình có sự đồng hành của hơn 300 tập đoàn, doanh nghiệp, hơn 200 cơ sở kinh doanh, các đơn vị cung ứng giải pháp công nghệ... Nhằm quảng bá, định vị thương hiệu điểm đến trong vị thế mới, Đà Nẵng quyết tâm đón 17,3 triệu lượt khách lưu trú trong năm 2025. Chương trình kích cầu tập trung vào sự phong phú, đa dạng và ứng dụng chuyển đổi số trong tất cả các sản phẩm, dịch vụ, mang lại giá trị và trải nghiệm mới mẻ cho du khách.

Phát biểu tại sự kiện, Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết ngành tổ chức công bố Chương trình kích cầu với ý nghĩa hết sức đặc biệt, tại thời khắc du lịch Đà Nẵng đã bước sang một trang mới một thành phố du lịch với dư địa rộng lớn hơn, tầm vóc mới mẻ hơn sau khi mở rộng địa giới, sẵn sàng chào đón du khách 5 châu.

Chương trình được triển khai nhằm góp phần đạt mục tiêu của ngành du lịch trong năm 2025 đón phục vụ hơn 17,3 triệu lượt khách tăng 15% so với năm trước, trong đó khách quốc tế đạt 7,6 triệu lượt (tăng 25%), khách nội địa đạt 9,7 triệu lượt (tăng 8%), đạt doanh thu hơn 29,9 ngàn tỷ đồng (tăng 26%). Đây là những con số thách thức nhưng cũng đầy kỳ vọng.

Theo bà Hạnh, có 5 hoạt động đặc biệt tập trung các chính sách ưu đãi cho du khách; hộ chiếu trải nghiệm; nhiều sự kiện, lễ hội hấp dẫn; thu hút khách quốc tế tiếp tục trở lại; chính sách du lịch MICE và du lịch cưới.

Nổi bật là chương trình “Megasale trải nghiệm du lịch Đà Nẵng 5/9”, áp dụng từ ngày 15/8 - 31/10, tập trung dịp lễ Quốc khánh 2/9. Chương trình miễn vé Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh, Bảo tàng Hội An, Bảo tàng Gốm sứ mậu dịch, Bảo tàng Văn hóa dân gian, Bảo tàng Nghề y truyền thống, Bảo tàng Thổ sản…

Giảm 50% vé tham quan, các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí tại Khách sạn New Orient, Cổng trời Đông Giang, Fusion Resort & Villas Đà Nẵng, Khách sạn Wink…

Các khu du lịch đầu tư những tiện ích vui chơi giải trí mới kèm nhiều ưu đãi như Sunworld Bà Nà Hills, VinWonders Nam Hội An, Ký ức Hội An, Furama Resort, Hoiana Resort, Sơn Trà Marina, The View, ICON Rooftop Bar…

Chương trình Kích cầu du lịch 5 tháng cuối năm 2025 có chủ đề
Chương trình Kích cầu du lịch 5 tháng cuối năm 2025 có chủ đề "Đà Nẵng mới - Trải nghiệm mới". Ảnh Ngô Anh Văn

Đặc biệt, một số sản phẩm du lịch mới dịp này gồm: du lịch công nghiệp tham quan khu lắp ráp ô tô Trường Hải Chu Lai; tham quan xưởng bia thủ công Sunkraft Beer; du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe tại vùng trồng sâm Ngọc Linh, vườn cây di sản Pơ mu...

Du khách đến Đà Nẵng còn nhận hơn 20.000 voucher miễn phí, giảm giá 20 - 50% các dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí, khu du lịch, ẩm thực, show diễn, du ngoạn sông Hàn, taxi Xanh SM.

Hàng tuần, Sở VHTTDL dành các mini game tặng quà voucher ưu đãi dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí… và tại sân bay, chính sách ưu đãi du lịch MICE, du lịch học đường, du lịch golf, kích cầu bay đêm.

Văn nghệ chào mừng Chương trình. Ảnh Ngô Anh Văn
Văn nghệ chào mừng Chương trình. Ảnh Ngô Anh Văn

Nhằm hướng đến sự quay lai trải nghiệm nhiều lần của du khách qua việc Đà Nẵng lọt vào Top 10 điểm đến Châu Á hút khách quốc tế quay trở lại nhiều nhất, ngành Du lịch thành phố tiếp tục thu hút khách quay trở lại thông qua triển khai chương trình I LOVE ĐÀ NẴNG dành riêng cho khách quốc tế quay trở lại Đà Nẵng từ năm 2020.

Ngoài các chính sách ưu đãi, tùy theo từng thị trường, thành phố sẽ có những quà tặng đa dạng, phù hợp với xu hướng và nhu cầu của khách (túi xách du lịch, nón, dù, esim… có logo và điểm nhấn của điểm đến Đà Nẵng).

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh giới thiệu hình ảnh ở các thị trường trọng điểm trong và ngoài nước như: Roadshow tại Malaysia, Indoneisa tháng 8/2025; Hội chợ ITE Hồ Chí Minh, Hội chợ Expo Nhật Bản tháng 9/2025…

Ngoài việc nâng cao trải nghiệm sản phẩm du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chú trọng đến việc đảm bảo chất lượng phục vụ khách, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, an toàn.

Do đó trong dịp này thành phố cũng công bố công bố Bộ tiêu chí Văn hoá Du lịch Đà Nẵng SMILE gửi đến đến toàn thể cộng đồng doanh nghiệp du lịch và khách du lịch nhằm định hướng hành vi, thái độ, tác phong ứng xử văn minh, văn hoá trong hoạt động du lịch tại thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng du lịch tiêu dùng Vneconomy

