Khởi tố 5 bị can liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

Tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2025 do Bộ Công an tổ chức vào chiều 7/7/2025, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, đã thông tin liên quan vụ án gây lãng phí ở Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng cho biết ngày 2/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời khởi tố 5 bị can gồm Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng SHT; Trần Văn Sinh, Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế; Nguyễn Hữu Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế; Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế; Nguyễn Kim Trung, nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế.

Bước đầu xác định hai dự án trên gây lãng phí 770 tỷ đồng và thiệt hại 80 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng thu hồi triệt để tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, kết luận thanh tra thể hiện năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt đề án Đầu tư xây dựng mới 5 bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối trong đó có 2 dự án bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2. Chủ đầu tư dự án là Ban quản lý Dự án y tế trọng điểm.

Hai dự án có tổng mức đầu tư 9.958 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 9.000 tỷ đồng; quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh; thời gian thực hiện dự án ban đầu từ năm 2014 đến năm 2017. Năm 2019, Bộ Y tế có quyết định gia hạn đến hết năm 2020, sau đó năm 2023, tiếp tục có quyết định gia hạn đến hết năm 2024.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án có nhiều thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm, sai phạm dẫn đến phải dừng thi công từ tháng 1/2021 đến nay, không đạt được mục tiêu đề ra, gây lãng phí thiệt hại ngân sách.

Theo kết luận thanh tra, chủ đầu tư cố ý vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng khi báo cáo không trung thực, không khách quan, không đủ cơ sở đáp ứng điều kiện áp dụng phương thức tuyển chọn đơn vị tư vấn. Việc lập, thẩm tra chi phí thuê tư vấn nước ngoài không có cơ sở, cao hơn nhiều lần định mức quy định.

Kết luận nêu rõ, việc lập, phê duyệt dự án đầu tư thiếu nội dung theo quy định, một số nội dung còn hạn chế dẫn đến phải thay đổi, điều chỉnh ngay sau khi ký kết hợp đồng làm tăng tổng mức đầu tư với số tiền tạm tính khoảng 503 tỷ đồng, gây lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Quá trình thực hiện một số gói thầu tư vấn, thi công, cung cấp thiết bị… có nhiều vi phạm xảy ra.

Đối với 4 gói thầu tư vấn (TV4/2014, TV5/2014, TVBM-04 và TVVĐ-04), có việc cố ý vi phạm quy định về đấu thầu, xây dựng như nhà thầu không đủ điều kiện, chỉ định thầu sai quy định, cố ý báo cáo sai, không trung thực khi đánh giá hồ sơ dẫn đến sai lệch kết quả chỉ định thầu…

Quá trình thương thảo, ký kết các hợp đồng tư vấn cũng có sai phạm, giá trị hợp đồng được ký cao hơn nhiều lần giá trị tính theo định mức.

Thanh tra Chính phủ xác định vi phạm pháp luật trong triển khai 2 dự án xảy ra ở hầu hết các khâu từ chuẩn bị đầu tư đến thực hiện đầu tư, từ phê duyệt chủ trương, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến tổ chức thực hiện các gói thầu. Các vi phạm có tính hệ thống, vi phạm sau có nguyên nhân từ vi phạm trước.

Những vi phạm này trực tiếp dẫn đến việc sử dụng không hiệu quả, không sử dụng hết nguồn vốn được cấp, gây lãng phí lớn, có dấu hiệu thiệt hại.