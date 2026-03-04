Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn chi trả tiền hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động

Hướng dẫn tạm thời được thực hiện trong thời gian chờ sửa đổi Quyết định số 2222/QĐ-BHXH của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm năm 2025 và Nghị định số 374/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, cơ sở đào tạo nghề nghiệp lập danh sách đề nghị thanh toán hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày học cuối cùng của tháng học, hoặc ngày kết thúc khóa học.

Về thanh toán kinh phí hỗ trợ học phí cho cơ sở đào tạo nghề nghiệp đối với người lao động hưởng hỗ trợ học nghề theo Luật Việc làm năm 2013 (có quyết định hưởng trước ngày 1/1/2026), và người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo Luật Việc làm năm 2025 (có quyết định hưởng từ ngày 1/1/2026 trở đi): Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách, chi trả kinh phí hỗ trợ học phí cho cơ sở đào tạo nghề nghiệp theo quy định tại Điều 26, Điều 30 và các quy định có liên quan của Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 2222/QĐ-BHXH.

Về thanh toán kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo Luật Việc làm năm 2025 (có quyết định hưởng từ ngày 1/1/2026 trở đi): Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội căn cứ số ngày học thực tế của người lao động tại danh sách đề nghị thanh toán hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và quyết định hưởng, lập danh sách thanh toán hỗ trợ tiền ăn đối với người lao động tham gia.

Mức hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 374/2025/NĐ-CP. Theo đó, người tham gia khóa đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề được hỗ trợ mức tiền ăn là 50.000 đồng/người/ngày thực học.

Thời hạn thực hiện trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị của cơ sở đào tạo nghề nghiệp. Đơn vị được giao nhiệm vụ chi trả căn cứ danh sách, thực hiện chi trả qua tài khoản cá nhân cho người hưởng.

Với hình thức chi trả bằng tiền mặt, căn cứ vào danh sách, đơn vị chi trả thông báo đến người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề thông qua cơ sở đào tạo nghề nghiệp về ngày bắt đầu chi trả và địa điểm chi trả hỗ trợ tiền ăn của tháng hưởng.

Chi trả bằng tiền mặt cho người lao động trong trường hợp người lao động không có tài khoản cá nhân tại địa bàn quản lý. Thời gian chi trả trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách.