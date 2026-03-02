Thứ Hai, 02/03/2026

Hà Nội đào tạo nghề cho hơn 17.000 lao động

Nhật Dương

02/03/2026, 09:05

Thông qua việc đào tạo nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghề, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm, chuyển đổi việc làm phù hợp cho người lao động…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ban hành kế hoạch về đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn thành phố năm 2026.

Theo kế hoạch, năm 2026, thành phố sẽ đào tạo dưới 3 tháng cho 8.890 người ở nhóm nghề phi nông nghiệp và 8.190 người nhóm nghề nông nghiệp. Trong đó, 16.345 người thuộc các nhóm: lao động nông thôn, phụ nữ, người khuyết tật, người bị thu hồi đất nông nghiệp hoặc đất kinh doanh, người chấp hành xong hình phạt tù… theo quy định tại các quyết định, nghị định của Chính phủ.

735 người là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Kế hoạch nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghề, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm, chuyển đổi việc làm phù hợp cho người lao động, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm tại địa phương.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của đào tạo nghề trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập của lao động.

Đối tượng học nghề theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg, bao gồm người học là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật tham gia học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.

Chương trình đào tạo ưu tiên người khuyết tật và các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Điều kiện là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học và có nhu cầu học nghề.

Quy mô đào tạo tối đa 35 học viên/lớp. Chương trình đào tạo do các cơ sở đào tạo nghề xây dựng, ban hành. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng phải đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành.

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

