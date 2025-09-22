Thứ Hai, 22/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

“Bí ẩn” chuyện dầu thô giữ giá bất chấp những dự báo thừa cung

An Huy

22/09/2025, 08:52

Giá dầu thô thế giới hiện đang duy trì ở mức tương đối cao, bất chấp nhiều dự báo cho rằng thị trường sẽ đối mặt với tình trạng thừa cung nghiêm trọng trong thời gian tới...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Theo các phân tích từ các ngân hàng lớn và các cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực năng lượng, nguồn cung dầu thô toàn cầu có thể vượt quá nhu cầu tiêu thụ, đẩy giá dầu xuống mức 50 USD/thùng hoặc thấp hơn trong năm tới. Tuy nhiên, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London - giá tiêu chuẩn của thị trường dầu toàn cầu - vẫn đang giữ quanh mức 67 USD/thùng, không có nhiều thay đổi so với thời điểm cuối tháng 6.

Một trong những yếu tố chính giải thích cho sự bất thường này là việc Trung Quốc đang tích cực mua dầu để dự trữ - tờ báo Financial Times cho hay.

Theo ông Vikas Dwivedi, chiến lược gia năng lượng toàn cầu tại Macquarie, mặc dù thị trường đang dự đoán một lượng cung dư thừa lớn, nhưng giá dầu vẫn không giảm mạnh. Ông đặt câu hỏi: “Tại sao giá dầu không giảm xuống 47 USD/thùng mà vẫn giữ ở mức 67 USD/thùng?”

Dự báo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy sẽ có một lượng cung dư thừa kỷ lục lên tới 3,3 triệu thùng/ngày vào năm 2026. Tương tự, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) dự báo sẽ có một lượng dư thừa 2,1 triệu thùng/ngày trong nửa cuối năm nay và 1,7 triệu thùng/ngày vào năm tới. Các ngân hàng đầu tư như Macquarie cũng dự báo lượng dư thừa khoảng 3 triệu thùng/ngày trong quý cuối cùng của năm nay và quý đầu tiên của năm tới.

Mặc dù có những dự báo này, giá dầu vẫn giữ vững. Các hợp đồng tương lai đang cho thấy giá dầu giao ngay cao hơn giá dầu giao sau - dấu hiệu thị trường đang trong tình trạng khan hiếm nguồn cung thay vì một thị trường dư thừa.

Theo ông Dwivedi, thực tế này có thể bắt nguồn từ việc lượng dầu thô dư thừa trên thế giới trong năm nay chủ yếu được tích trữ ở châu Á hoặc được lưu trữ trên các con tàu chở dầu, thay vì ở những khu vực lưu trữ được theo dõi chặt chẽ như cảng dầu Cushing ở Mỹ hay Rotterdam ở châu Âu. Ông nhấn mạnh rằng để nguồn cung dư thừa có tác động thực sự tới giá dầu, cần phải thấy sự gia tăng dự trữ ở những khu vực dễ quan sát hơn đối với thị trường nói chung, chứ không chỉ đối với các chuyên gia dầu mỏ.

Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, đã tích cực mua dầu để xây dựng dự trữ chiến lược. Theo IEA, việc tích trữ dầu của Trung Quốc đã đạt đỉnh với khoảng 900.000 thùng/ngày trong quý 2 năm nay trước khi giảm xuống trong tháng 7. Tuy nhiên, Macquarie ước tính rằng Trung Quốc vẫn đang tích trữ khoảng 500.000 thùng/ngày và sẽ tiếp tục trong vài tháng tới.

Mặc dù Trung Quốc không công bố lý do cụ thể cho việc mua dầu này, nhưng ông Dwivedi cho rằng Bắc Kinh có thể đang xây dựng một kho dự trữ lớn hơn để chuẩn bị cho khả năng các lệnh trừng phạt từ phương Tây có thể làm gián đoạn dòng chảy dầu từ Nga và Iran.

Bà Amrita Sen, người sáng lập công ty tư vấn Energy Aspects, cho rằng việc Trung Quốc tích trữ dầu cũng là một phần trong chiến lược “phi đôla hóa" của nước này nhằm đối phó với khả năng đồng nhân dân tệ bị mất giá nếu chiến tranh thương mại với Mỹ leo thang. Bà dự đoán rằng việc mua dầu của Trung Quốc sẽ tiếp tục cho đến năm 2026.

Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi các lệnh trừng phạt đối với Nga và Venezuela, cùng với khoảng thời gian 2 năm cắt giảm sản lượng của các thành viên OPEC+, liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga. Các biện pháp trừng phạt này dẫn đến việc thị trường thiếu hụt một số loại dầu thô nặng, khiến các nhà máy lọc dầu phải trả giá cao hơn để sử dụng các loại dầu khác, từ đó hỗ trợ giá dầu Brent.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Theo phân tích của IEA, mức tiêu thụ dầu toàn cầu dự kiến chỉ tăng 700.000 thùng/ngày vào năm tới, đạt 104,6 triệu thùng/ngày, mức tăng trưởng chậm nhất ngoài đại dịch kể từ năm 2009. Sản lượng dầu dự kiến sẽ tăng 2,7 triệu thùng/ngày trong năm nay và 2,1 triệu thùng/ngày vào năm tới, đạt mức kỷ lục 107,9 triệu thùng/ngày.

Nhưng IEA không thực sự kỳ vọng rằng lượng tồn trữ dầu toàn cầu sẽ tăng thêm 3,3 triệu thùng/ngày vào năm tới như tổ chức này dự báo.

Ông Toril Bosoni, một chuyên gia của IEA, cho rằng “có điều gì đó phải thay đổi”, và mức thừa dầu trên thực tế sẽ không lớn như vậy. Nếu không có hành động từ phía các nhà khai thác dầu, thị trường sẽ bị thừa cung nghiêm trọng, nhưng IEA cho rằng chắc chắn sẽ có phản ứng bằng cách khai thác ít dầu đi, chẳng hạn OPEC+ sẽ không tăng sản lượng nhiều như kế hoạch đã công bố.

Mặc dù OPEC+ đã tăng hạn ngạch sản lượng thêm 2,5 triệu thùng/ngày kể từ tháng 4, nhưng hầu hết các chuyên gia cho rằng sản lượng thực tế của khối này sẽ chỉ tăng dưới 1,5 triệu thùng/ngày, do một số thành viên của tổ chức đã đạt công suất tối đa.

“Có áp lực giảm giá, nhưng tôi không tin vào câu chuyện rằng chúng ta sẽ thấy giá dầu 40 USD/thùng”, bà Sen nói. Vị chuyên gia cho rằng miễn là nhu cầu dầu từ Trung Quốc còn lớn và công suất dự phòng của OPEC+ bị hạn chế, giá dầu sẽ tránh được sự sụt giảm mạnh.

Giới đầu cơ đang phạm sai lầm đặt cược giá dầu?

07:26, 22/08/2025

Giới đầu cơ đang phạm sai lầm đặt cược giá dầu?

Nga có thể tăng thuế với người giàu để giảm phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ

20:17, 19/09/2025

Nga có thể tăng thuế với người giàu để giảm phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ

Reuters: Nga có thể phải giảm sản lượng dầu vì hạ tầng bị tấn công

14:53, 17/09/2025

Reuters: Nga có thể phải giảm sản lượng dầu vì hạ tầng bị tấn công

Từ khóa:

dự trữ dầu giá dầu thế giới Trung Quốc Vneconomy

Đọc thêm

Trung Quốc tính nới quy định về nhập khẩu vàng

Trung Quốc tính nới quy định về nhập khẩu vàng

Trung Quốc đang có kế hoạch nới lỏng các hạn chế về nhập khẩu vàng, đánh dấu một bước nhỏ nhưng có ý nghĩa trong việc tự do hóa thị trường vàng lớn nhất thế giới...

Áp lực chốt lời có cản nổi đà tăng của giá vàng?

Áp lực chốt lời có cản nổi đà tăng của giá vàng?

Trong ngắn hạn, áp lực chốt lời trên thị trường vàng còn lớn, nhưng giới chuyên gia cho rằng giá kim loại quý này vẫn đang có nhiều yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ trong trung và dài hạn...

Đằng sau hiện tượng chứng khoán Mỹ không ngừng lập kỷ lục

Đằng sau hiện tượng chứng khoán Mỹ không ngừng lập kỷ lục

Thị trường chứng khoán Mỹ đang trải qua một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp những dấu hiệu không ổn định trong nền kinh tế...

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc điện đàm duyệt thỏa thuận TikTok

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc điện đàm duyệt thỏa thuận TikTok

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh hai bên cũng đang thảo luận về một cuộc gặp thượng đỉnh tiềm năng giữa ông Trump và ông Tập tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10...

Tổng thống Trump tính áp phí 100.000 USD/năm với visa H-1B cho lao động nước ngoài

Tổng thống Trump tính áp phí 100.000 USD/năm với visa H-1B cho lao động nước ngoài

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 19/9 công bố kế hoạch áp mức phí lên tới 100.000 USD mỗi năm để cấp visa H-1B cho lao động nước ngoài...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trung Quốc tính nới quy định về nhập khẩu vàng

Thế giới

2

Áp lực chốt lời có cản nổi đà tăng của giá vàng?

Thế giới

3

Đằng sau hiện tượng chứng khoán Mỹ không ngừng lập kỷ lục

Thế giới

4

Tấn công mạng gây gián đoạn tại nhiều sân bay lớn của châu Âu

Kinh tế số

5

Bộ đôi Sinh Lời VIB - Giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền, lợi ích cộng gộp lên đến 9,3%

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy