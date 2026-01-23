Bị JPMorgan Chase đóng tài khoản, Tổng thống Trump đâm đơn kiện

Tổng thống Donald Trump kiện JPMorgan Chase và CEO Jamie Dimon của ngân hàng này, yêu cầu bồi thường ít nhất 5 tỷ USD vì cho rằng nhà băng lớn nhất nước Mỹ đã đóng tài khoản của ông một cách không công bằng vì lý do chính trị.

Vụ kiện này đánh dấu một bước leo thang đáng kể trong cuộc đối đầu âm ỉ giữa Trump và JPMorgan Chase về việc liệu ông và các doanh nghiệp của gia đình ông bị ngân hàng này đóng tài khoản có xuất phát từ lý do chính trị hay không - tờ báo Financial Times đưa tin.

Vào ngày 22/1, ông Trump và một số doanh nghiệp mang thương hiệu Trump đã kiện JPMorgan tại tòa án bang Miami-Dade County. Đơn kiện cáo buộc ngân hàng này đã đóng tài khoản của ông Trump và các công ty của nhà Trump sau khi ông rời nhiệm sở vào năm 2021 do những niềm tin chính trị không có căn cứ.

Trao đổi với các phóng viên trên Air Force One khi trên trở về Mỹ từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sỹ, ông Trump nói: "Những gì họ đã làm là không được phép. Ông Jamie Dimon không được phép làm như thế” - cụ thể là từ chối cung cấp dịch vụ ngân hàng cho ông Trump và các công ty của gia đình ông.

Đơn kiện cáo buộc rằng quyết định đơn phương của ngân hàng xuất phát từ động cơ chính trị và xã hội nhằm tách mình khỏi "Tổng thống Trump và quan điểm chính trị bảo thủ của ông". JPMorgan Chase đã đóng các tài khoản ngân hàng của ông Trump và các công ty của gia đình ông vì tin rằng xu hướng chính trị lúc đó ủng hộ họ làm như vậy - theo cáo buộc của đơn kiện.

Trong đơn, ông Trump cho rằng JPMorgan đã thông báo cho các nguyên đơn vào ngày 19/2/2021 rằng một số tài khoản của họ sẽ bị đóng sau 2 tháng, gây thiệt hại tài chính và uy tín cho bên nguyên đơn.

Đơn kiện cũng cáo buộc ông Dimon đã chỉ đạo JPMorgan Chase đưa Trump và các công ty của ông vào "danh sách đen" gồm những cá nhân và thực thể có lịch sử hành vi sai trái và không tuân thủ quy định của ngân hàng này.

Chúng tôi lấy làm tiếc khi Tổng thống Trump kiện chúng tôi, nhưng chúng tôi tin rằng vụ kiện không có cơ sở. Chúng tôi tôn trọng quyền của Tổng thống kiện chúng tôi và quyền của chúng tôi để tự bảo vệ, và đó là lý do tại sao có tòa án”. JPMorgan Chase

Ngân hàng này cũng cho biết họ không đóng tài khoản của ông Trump và các công ty của gia đình ông vì lý do chính trị hay tôn giáo mà vì các tài khoản đó "tạo ra rủi ro pháp lý hoặc quy định cho ngân hàng", và rằng họ thường làm như vậy vì các quy định và kỳ vọng về quy chế giám sát.

Vụ kiện được khởi động chỉ một ngày sau khi ông Dimon ca ngợi ông Trump tại WEF, nói rằng Tổng thống Mỹ đã đúng khi chỉ ra "những điểm yếu" của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và châu Âu, đồng thời khen ngợi nỗ lực của ông trong việc cân bằng lại các quan hệ thương mại của Mỹ. Tuy nhiên, CEO của JPMorgan Chase cho biết ông "không phải là người ủng hộ thuế quan" và cảnh báo rằng ý định của ông Trump về áp trần lãi suất thẻ tín dụng sẽ là một "thảm họa kinh tế".

Ông Trump đã chỉ trích các ngân hàng Mỹ vì sự miễn cưỡng của họ trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng cho ông sau khi ông rời Nhà Trắng vào năm 2021. JPMorgan Chase đã tiết lộ vào tháng 11 năm ngoái rằng Chính phủ Mỹ đang điều tra liệu nhà băng này có cung cấp quyền truy cập ngân hàng công bằng cho khách hàng của mình hay không.

"Chúng tôi đã yêu cầu cả chính quyền này và các chính quyền trước đó thay đổi các quy định và quy tắc khiến chúng tôi bị đặt vào tình thế này, và chúng tôi ủng hộ nỗ lực của chính quyền nhằm ngăn chặn việc vũ khí hóa ngành ngân hàng”, JPMorgan Chase cho biết.

Các ngân hàng Mỹ thường xuyên khẳng định rằng họ không từ chối quyền truy cập ngân hàng vì lý do chính trị, nhưng lưu ý rằng sự giám sát bổ sung cần thiết đối với một số khách hàng hoặc hoạt động đáng ngờ có thể dẫn đến việc chấm dứt mối quan hệ. Những đối tượng khách hàng này có thể bao gồm những người được gọi là có ảnh hưởng chính trị hoặc những cá nhân hoạt động trong các ngành công nghiệp gây tranh cãi như cần sa.

Đây là vụ kiện mới nhất mà Trump đã khởi xướng trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình để nhằm vào những tổ chức mà ông cho là có ý muốn gây bất lợi cho ông. Tháng trước, ông kiện hãng tin BBC đòi bồi thường 10 tỷ USD với cáo buộc rằng BBC chỉnh sửa sai lệch bài phát biểu của ông trong một bộ phim tài liệu. Năm ngoái, ông kiện tờ báo The New York Times, đòi bồi thường 15 tỷ USD.