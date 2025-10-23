Mỹ trừng phạt hai hãng dầu lửa quốc doanh của Nga

Đây là lần đầu tiên chính quyền ông Trump đưa ra các biện pháp trừng phạt trực tiếp đối với Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine...

Mỹ ngày 22/10 tuyên bố áp các biện pháp trừng phạt đối với hai công ty dầu lửa lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, như một phần trong nỗ lực của Washington nhằm gây áp lực buộc Nga chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài ở Ukraine.

Đây là lần đầu tiên chính quyền ông Trump đưa ra các biện pháp trừng phạt trực tiếp đối với Nga liên quan đến cuộc chiến này. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh rằng đây là thời điểm để chấm dứt chiến tranh và kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Ông Bessent cho biết Bộ Tài chính Mỹ đã đi đến quyết định trừng phạt hai công ty dầu lớn nhất của Nga vì những công ty này là nguồn tài chính quan trọng cho cỗ máy chiến tranh của Moscow.

Các biện pháp trừng phạt này không chỉ nhằm vào Rosneft và Lukoil mà còn áp dụng đối với một số công ty con của hai công ty này tại Nga, cấm các công ty bị trừng phạt tham gia vào các giao dịch bằng đồng USD.

Động thái này đã đẩy giá dầu thô tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 22/10 do kỳ vọng rằng nguồn cung dầu từ Nga trên thị trường toàn cầu sẽ giảm sút.

Chuyên gia Amrita Sen của công ty Energy Aspects nhận định rằng động thái trên của Mỹ sẽ cản trở hoạt động xuất khẩu dầu của Nga, tương tự như trở ngại đã xuất hiện sau khi Anh mới đây đưa ra các biện pháp trừng phạt tương tự đối với ngành năng lượng Nga.

Hồi tháng 1 năm nay, chính quyền của Tổng thống Biden đã áp các biện pháp trừng phạt lên các công ty năng lượng lớn khác của Nga như Gazprom Neft và Surgutneftegas, nhưng trì hoãn việc trừng phạt Rosneft và Lukoil do lo ngại rằng điều này có thể đẩy giá năng lượng toàn cầu lên cao. Với thông báo mới nhất từ chính quyền ông Trump, cả 4 công ty dầu lửa lớn nhất của Nga hiện đã đều bị Mỹ trừng phạt.

Tổng thống Trump đã bày tỏ sự thất vọng ngày càng tăng về cuộc chiến kéo dài giữa Nga và Ukraine, hiện đã bước sang năm thứ tư. Ông Trump cho biết mỗi lần ông nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin, các cuộc đối thoại đều diễn ra tốt đẹp nhưng không mang lại kết quả cụ thể nào.

Ngày 22/10, khi được hỏi về quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Moscow, ông Trump cho biết ông cảm thấy đây là thời điểm thích hợp. Ông nhấn mạnh rằng đây là những biện pháp trừng phạt rất mạnh mẽ và hy vọng rằng các biện pháp đó sẽ không kéo dài, vì mong muốn của Mỹ là cuộc chiến ở Ukraine sẽ được giải quyết sớm.

Cùng với đó, ông Trump cũng đã kêu gọi các đồng minh ở châu Âu và các quốc gia như Ấn Độ và Trung Quốc ngừng mua năng lượng từ Nga. Hồi tháng 8, ông đã công bố mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ Ấn Độ - một trong những nước nhập khẩu dầu thô nhiều nhất từ Nga.

Đầu tháng này, Mỹ đã từ chối cấp miễn trừ cho nhà máy lọc dầu duy nhất của Serbia, thuộc sở hữu của Nga, theo đó cho phép các biện pháp trừng phạt từ thời Tổng thống Biden tiếp tục có hiệu lực.

Cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin vào thứ Năm tuần trước đã dẫn đến kế hoạch tổ chức một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Budapest, Hungary trong những tuần tới. Tuy nhiên, 5 ngày sau đó, cuộc họp dự kiến này đã bị hủy sau một cuộc gọi giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.