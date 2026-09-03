Bia Saigon và hành trình tự hào cùng đội tuyển Việt Nam

Đằng sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 không chỉ là hành trình bản lĩnh của đội tuyển Việt Nam, mà còn là hành trình của hàng triệu người hâm mộ luôn dõi theo và tiếp lửa cho từng bước tiến của đội tuyển.
Từ những ngày mở màn đầy hứng khởi, những thời khắc chịu áp lực sau các kết quả không như mong đợi, đến khoảnh khắc vỡ òa khi ngôi vương được bảo vệ thành công, người Việt ở khắp mọi miền đã cùng sẻ chia một nhịp cảm xúc.
Và trong suốt hành trình hơn một tháng qua, Bia Saigon – một thương hiệu gắn liền với đời sống văn hóa của người Việt qua nhiều thế hệ - đã thật sự trở thành cầu nối để người hâm mộ cùng chia sẻ tình yêu bóng đá và tình yêu đất nước, tạo nên những khoảnh khắc gắn kết ý nghĩa trong những ngày cả nước hướng về Quốc khánh 2/9.
Nếu trên sân cỏ, đội tuyển Việt Nam thể hiện bản lĩnh để bảo vệ ngôi vương, thì bên ngoài đường biên, hàng triệu người hâm mộ cũng cùng trải qua hành trình cảm xúc ấy. Trong những ngày thi đấu quan trọng, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) với những buổi xem chung do Bia Saigon tổ chức trở thành điểm hẹn của những trái tim cùng chung niềm tin vào đội tuyển.
Từ những phút háo hức trước giờ bóng lăn, những khoảnh khắc nín thở dõi theo từng pha bóng, đến giây phút vỡ òa khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, người hâm mộ đã cùng nhau tạo nên bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt.
Sau đêm chung kết nhiều cảm xúc ấy, tấm cờ cổ động (TIFO) mang thông điệp của người hâm mộ trên cả nước gửi đến đội tuyển thông qua các sự kiện và nền tảng trực tuyến do Bia Saigon tổ chức đã được ghi nhận là tấm TIFO đầu tiên được tạo nên từ hơn 10.000 lời cổ vũ toàn quốc bởi tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings). Hơn cả một kỷ lục, tấm TIFO là biểu tượng cho sự gắn kết của hàng vạn người hâm mộ, cùng hướng về đội tuyển bằng một niềm tin chung và niềm tự hào Việt Nam.
Với Bia Saigon, ASEAN Cup 2026 không phải là điểm kết thúc của một chiến dịch đồng hành, mà là một dấu mốc trong hành trình dài đi cùng bóng đá Việt Nam. Từ những trận đấu tại Đông Nam Á hôm nay đến các sân chơi lớn hơn như ASIAD hay hành trình hiện thực hóa giấc mơ FIFA World Cup trong tương lai, Bia Saigon mong muốn tiếp tục sát cánh cùng các đội tuyển quốc gia và người hâm mộ Việt Nam.
Tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vào cuối tháng 7 vừa qua, thương hiệu này sẽ tiếp tục là Đối tác độc quyền ngành bia của các Đội tuyển Bóng đá Nam, Nữ và U23 Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2026–2029.
Chia sẻ tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát (SABECO) Lester Tan cho biết việc Bia Saigon đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt là động lực để thương hiệu tiếp tục đồng hành với bóng đá nước nhà, đưa người hâm mộ đến gần hơn với môn thể thao họ yêu mến và góp phần nuôi dưỡng khát vọng vươn xa của các thế hệ cầu thủ.
Chức vô địch ASEAN Cup 2026 đến vào thời điểm cả nước rộn ràng kỉ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 khiến dư âm chiến thắng mang thêm một ý nghĩa đặc biệt. Sắc đỏ của áo đội tuyển trong những hình ảnh ăn mừng hòa vào sắc đỏ của Quốc kỳ khi cả nước đang hướng về ngày lễ lớn.
Bóng đá và Quốc khánh là hai câu chuyện khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một cảm xúc: Khoảnh khắc rất nhiều người Việt cùng hướng về một màu cờ. Với Bia Saigon, hành trình đồng hành cùng đội tuyển cũng chính là hành trình góp phần kết nối những cảm xúc ấy – từ sân cỏ ra cộng đồng, từ từng người hâm mộ đến hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp tự hào Việt Nam.
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