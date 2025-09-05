Biến đầm lầy hoang vu thành đô thị hoành tráng

Đảo Vũ Yên, một vùng đất từng là bãi bồi sình lầy, đã trải qua một cuộc chuyển mình ngoạn mục trong vòng chưa đầy 10 năm, trở thành một “Đảo Hoàng Gia” với những công trình kiến trúc hiện đại và cơ sở hạ tầng đồng bộ.

Dự án “Đảo Hoàng Gia” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng mức đầu tư lên tới 55.870 tỷ đồng, tương đương 2,4 tỷ USD, biến hòn đảo này thành một đại công trường với các khu biệt thự, shophouse và khu vui chơi giải trí đẳng cấp. Hiện tại, đảo Vũ Yên đã hình thành những tuyến đường giao thông, hệ thống cấp điện, nước, cùng với các công trình như quảng trường rộng lớn, công viên chủ đề Vinwonders, học viện đua ngựa và bến du thuyền.

Không chỉ khu vực Vũ Yên, tại Hải Phòng còn nhiều khu vực đất sình lầy đã được biến thành các khu đô thị mới như Bắc sông Cấm và Vinhomes Marina, nhằm tạo ra một diện mạo đô thị hiện đại và đồng bộ. Ông Nguyễn Trần Lanh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên, nhấn mạnh vai trò quan trọng của cố Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trong việc thu hút đầu tư và thúc đẩy giải phóng mặt bằng, giúp Hải Phòng trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Với tốc độ phát triển hạ tầng nhanh chóng, Hải Phòng đang hướng tới mô hình đô thị đa trung tâm, kết nối các khu vực kinh tế và dịch vụ, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai...

