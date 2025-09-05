Thứ Sáu, 05/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Biến đầm lầy hoang vu thành đô thị hoành tráng

Đỗ Hoàng

05/09/2025, 06:10

Nhiều khu đất sình lầy hoang hoá đã được Hải Phòng kêu gọi đầu tư biến thành những khu đô thị hiện đại...

Bắn pháo hoa tại Quảng trường Châu Âu trên "Đảo Hoàng Gia" Vũ Yên
Bắn pháo hoa tại Quảng trường Châu Âu trên "Đảo Hoàng Gia" Vũ Yên

Đảo Vũ Yên, một vùng đất từng là bãi bồi sình lầy, đã trải qua một cuộc chuyển mình ngoạn mục trong vòng chưa đầy 10 năm, trở thành một “Đảo Hoàng Gia” với những công trình kiến trúc hiện đại và cơ sở hạ tầng đồng bộ. 

Dự án “Đảo Hoàng Gia” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng mức đầu tư lên tới 55.870 tỷ đồng, tương đương 2,4 tỷ USD, biến hòn đảo này thành một đại công trường với các khu biệt thự, shophouse và khu vui chơi giải trí đẳng cấp. Hiện tại, đảo Vũ Yên đã hình thành những tuyến đường giao thông, hệ thống cấp điện, nước, cùng với các công trình như quảng trường rộng lớn, công viên chủ đề Vinwonders, học viện đua ngựa và bến du thuyền.

Không chỉ khu vực Vũ Yên, tại Hải Phòng còn nhiều khu vực đất sình lầy đã được biến thành các khu đô thị mới như Bắc sông Cấm và Vinhomes Marina, nhằm tạo ra một diện mạo đô thị hiện đại và đồng bộ. Ông Nguyễn Trần Lanh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên, nhấn mạnh vai trò quan trọng của cố Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trong việc thu hút đầu tư và thúc đẩy giải phóng mặt bằng, giúp Hải Phòng trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Với tốc độ phát triển hạ tầng nhanh chóng, Hải Phòng đang hướng tới mô hình đô thị đa trung tâm, kết nối các khu vực kinh tế và dịch vụ, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-33.html

VnEconomy

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025

14:33, 31/08/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025

Từ khóa:

Bắc sông Cấm Đảo Hoàng Gia Đảo Vũ Yên hải phòng thu hút đầu tư

Đọc thêm

Đoàn Xá: Vùng đất “khoán chui” xưa nay thành trung tâm cảng biển và logistics

Đoàn Xá: Vùng đất “khoán chui” xưa nay thành trung tâm cảng biển và logistics

Khu vực ven biển Đoàn Xá, từng là nơi khởi đầu cho mô hình "khoán chui" trong nông nghiệp cách đây 50 năm, hiện đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm cảng biển và logistics của Hải Phòng. Với sự thành lập của Khu kinh tế phía Nam Hải Phòng, Đoàn Xá không chỉ khang trang mà còn đứng trước cơ hội phát triển công nghiệp mạnh mẽ...

Nghệ An thu ngân sách hơn 18.000 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2025

Nghệ An thu ngân sách hơn 18.000 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2025

UBND tỉnh Nghệ An vừa công bố thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9/2025. Theo đó, trong 8 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 18.084 tỷ đồng, đạt 102% dự toán và bằng 117,2% so với cùng kỳ.

Vượt thách thức, nắm cơ hội, doanh nghiệp Việt nỗ lực vươn lên

Vượt thách thức, nắm cơ hội, doanh nghiệp Việt nỗ lực vươn lên

Hiện nay, thế giới và khu vực có những biến động nhanh, khó dự báo, với nhiều yếu tố bất định. Xung đột địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại, dịch chuyển chuỗi cung ứng, rủi ro tài chính quốc tế, biến động giá năng lượng,… là những yếu tố tạo sức ép lớn đối với kinh tế Việt Nam trong sản xuất, xuất khẩu, kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định vĩ mô, nhưng cũng mở ra thời cơ hội nhập sâu rộng, thu hút đầu tư và nâng cấp năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

Sau gần 4 thập kỷ kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài đầu tiên ra đời, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã trở thành một phần không thể thiếu, góp phần định hình diện mạo kinh tế - xã hội Việt Nam. Trong bối cảnh mới, Việt Nam không chỉ thu hút FDI có chọn lọc mà còn phải thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt ra thế giới (OFDI). Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trò chuyện với TS. Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây), Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp (VIPFA), xung quanh chủ đề này.

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng, sức khỏe doanh nghiệp dần cải thiện

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng, sức khỏe doanh nghiệp dần cải thiện

Thị trường nhà ở quý 2/2025 chứng kiến những chuyển biến đáng chú ý, với sự phân hóa rõ rệt giữa hai phân khúc thương mại và nhà ở xã hội (NƠXH). Trong khi giá nhà thương mại tại các đô thị lớn tiếp tục leo thang do nguồn cung khan hiếm và tập trung ở phân khúc cao cấp, thì phân khúc NƠXH lại nổi lên như một điểm sáng nhờ những cải cách pháp lý mạnh mẽ…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

eMagazine

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

eMagazine

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

eMagazine

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

10 thị trường bất động sản đắt nhất và rẻ nhất thế giới so với thu nhập

Thế giới

2

Công ty chứng khoán nhận định gì khi VN-Index quay lại thử thách mốc 1700 điểm?

Chứng khoán

3

Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội đồng bầu cử quốc gia

Tiêu điểm

4

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

eMagazine

5

Ông Nguyễn Long Hải giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương

Tiêu điểm

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: