Biệt thự 60 triệu USD: Phong cách minimalism của sự dư thừa

Biệt thự của Kim Kardashian ở Los Angeles mới đây đã trở thành mục tiêu của một vụ đột nhập kỳ lạ. Một người đàn ông bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc "lấy trộm xe của một nhân viên để lái chơi". Người sáng lập thương hiệu Skims và các con của cô hiện không sống tại căn nhà này, mà đã tạm thời chuyển ra ngoài trong thời gian nhà được sửa chữa, theo TMZ.
Kardashian đã mua bất động sản này với giá 20 triệu USD vào năm 2014 khi cô vẫn còn kết hôn với rapper Kanye West. Tuy nhiên, sau này cô cho biết ngôi biệt thự đã tăng giá trị lên 60 triệu USD khi trả lời một bài đăng về ngôi nhà trên X. Đây từng là nơi ở chính của cặp đôi trước khi ly hôn vào năm 2022. Theo bài báo, Kardashian đã trả 23 triệu USD để giữ lại ngôi nhà và tiếp tục sống ở đó với bốn đứa con.
Đây không phải là lần đầu tiên ngôi nhà trải qua quá trình sửa chữa lớn - nó đã được cải tạo ngay sau khi Kardashian và West mua lại, một sự thay đổi mà họ đã tự hào khoe trên trang bìa của tạp chí Architectural Digest. Vào thời điểm đó, phong cách trang trí tối giản của cặp đôi đã gây ra một cuộc tranh luận gay gắt trên mạng, với một số người chỉ trích phong cách nội thất "lạnh lẽo" và "không thân thiện".
Vào tháng 10/2025, Kardashian đã tổ chức sinh nhật lần thứ 45 của mình với một món quà dành cho bản thân: một căn nhà trị giá 7 triệu USD cũng ở Hidden Hills. Ngôi nhà gồm 4 phòng ngủ, 5 phòng tắm có tổng diện tích sử dụng khoảng 400 m2. Ngoài ra còn có garage để được 3 ô tô cùng như khoảng đất lớn dành cho việc nuôi và cưỡi ngựa. Nữ doanh nhân này đã hoàn tất thủ tục và hiện đang sáp nhập bất động sản này vào khu biệt thự rộng lớn.
“Những kỷ niệm đẹp nhất thời thơ ấu của tôi đều gắn liền với ngôi nhà của gia đình, và tôi luôn muốn tạo ra những kỷ niệm và không gian an toàn như thế cho các con mình,” Kardashian giải thích trong cuộc trò chuyện với tờ The People. “Vì vậy, tôi không thể tưởng tượng được việc bán nhà hay chuyển nhà. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều kỷ niệm đẹp ở đây rồi".
Hé lộ ban đầu đã cho thấy những không gian rộng lớn, tường trắng ngà, hành lang uốn cong, nội thất tối giản và các khoảng trống được để lại gần như nguyên vẹn khiến ngôi nhà giống một gallery nghệ thuật đương đại hơn là một biệt thự xa xỉ. Chính nghịch lý đó khiến biệt thự này trở thành một trong những ví dụ thú vị nhất về sự thay đổi trong cách thị trường định nghĩa giá trị: càng ít thứ được nhìn thấy, giá trị của không gian lại càng có thể tăng lên.
Dưới ảnh hưởng sáng tạo của nhà thiết kế Bỉ Axel Vervoordt cùng sự tham gia của nhiều tên tuổi kiến trúc và thiết kế, ngôi nhà dần trở thành một tuyên ngôn về xa xỉ kiểu mới: không tích lũy thêm mà liên tục loại bỏ.
Màu sắc được tiết chế đồ vật được giảm đến mức tối thiểu. Những bức tường không cần được lấp đầy, những căn phòng rộng không bị buộc phải chứa thêm nội thất. Sự giàu có không còn được chứng minh bằng số lượng vật phẩm xuất hiện trong không gian mà bằng khả năng để lại khoảng trống.
Tất nhiên, “ít hơn” ở đây không đồng nghĩa với rẻ hơn. Đằng sau vẻ tối giản là một hệ sinh thái của kiến trúc, thủ công và thiết kế. Nội thất và các vật thể trong nhà được lựa chọn như những tác phẩm nghệ thuật hơn là đồ trang trí. Những món đồ cổ, gốm, bàn đá và thiết kế mang tính thủ công xuất hiện trong không gian với khoảng cách đủ lớn để từng vật thể có thể tự tồn tại. Đây là một gallery mà chủ nhân sống ngay trong đó, và có lẽ đó là điểm thú vị nhất của căn nhà.
Biệt thự không áp dụng phong cách minimalism theo kiểu một căn hộ cần được tổ chức hiệu quả. Bởi để một căn phòng có thể trống mà không tạo cảm giác thiếu thốn, căn phòng đó trước hết phải đủ rộng. Để một bức tường có thể không cần treo tranh, bản thân tỷ lệ, bề mặt và ánh sáng phải đủ đẹp để tự trở thành một phần của kiến trúc. Để một hành lang không cần được trang trí, độ cong, vật liệu và cách ánh sáng di chuyển trong không gian phải trở thành trải nghiệm...
Ở đây, khoảng trống không phải là phần còn lại sau khi nội thất đã được lựa chọn. Khoảng trống chính là một phần của nội thất. Kim Kardashian từng mô tả ngôi nhà như một “minimal monastery” - một tu viện tối giản. Hình ảnh ấy khá chính xác. Không gian mang cảm giác gần với sự chiêm nghiệm hơn là tiêu dùng. Các bề mặt được xử lý mềm, ánh sáng được khuếch tán, màu sắc bị kéo về một dải trung tính gần như đơn sắc.
Không có nhiều thứ cạnh tranh với nhau để giành sự chú ý. Mọi thứ đều được yêu cầu phải lùi lại. Nhà thiết kế Axel Vervoordt đã liên tục “thanh lọc” không gian, để ánh sáng, tỷ lệ và vật liệu tự nói thứ ngôn ngữ của mình. Có thể thấy, ở phân khúc cao cấp nhất, giá trị ngày càng được tạo ra bằng quá trình ngược lại: loại bỏ những thứ không cần thiết. Càng ít vật thể xuất hiện, từng vật thể còn lại càng phải có giá trị cao hơn.
Kardashian cho biết những chủ đề thiết kế tối giản tương tự cũng được tìm thấy trong các dòng sản phẩm SKKN của cô, bao gồm bộ sưu tập phụ kiện gia đình, hay các bộ sản phẩm chăm sóc da và trang điểm. Dù vậy, sự tiết chế về mặt thị giác này không phải lúc nào cũng được áp dụng, nhất khi nói đến phòng ngủ của lũ trẻ. “Phòng của bọn trẻ lại là chuyện khác. Tôi để mỗi đứa tự thiết kế phòng của mình, chúng có thể thỏa sức sáng tạo với bất kỳ màu sắc nào chúng muốn,” Kardashian nói.
Ngôi nhà trị giá 60 triệu USD này vì thế có thể trở thành một không gian sống mà tiền đã được dùng để mua những thứ vô hình: ánh sáng, tỷ lệ, sự yên tĩnh. Xa xỉ thầm lặng, ở cấp độ cao hơn, là khả năng không để thương hiệu nào chiếm lĩnh không gian. “Ngôi nhà của tôi mang đến một không gian yên tĩnh, thanh thản vô cùng cần thiết,” cô chia sẻ với People. “Khi bước vào nhà sau một ngày bận rộn, tôi cảm nhận được sự bình yên giúp tôi thực sự dành trọn vẹn thời gian cho các con”.
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