Gian bếp hiện nay tràn ngập đồ gia dụng đa năng

Những năm gần đây, thị trường thiết bị gia dụng chứng kiến sự thay đổi đáng kể khi người tiêu dùng không còn chỉ quan tâm đến chức năng cơ bản mà bắt đầu chú trọng nhiều hơn đến trải nghiệm sử dụng. Đây là lý do các thiết bị đa năng ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn…

Ảnh minh họa: Serious Eats

Trước đây, mỗi công việc trong bếp thường gắn liền với một thiết bị gia dụng riêng biệt. Người dùng cần nồi hấp để hấp thực phẩm, lò nướng để nướng thức ăn hay chảo dầu để chế biến các món chiên. Tuy nhiên, khi nhu cầu sống tối giản và tiện nghi phát triển, các thiết bị tích hợp nhiều tính năng trong cùng một sản phẩm bắt đầu được ưa chuộng hơn.

Một trong những lợi ích rõ rệt nhất của thiết bị gia dụng đa năng là khả năng tiết kiệm diện tích. Đối với các căn hộ chung cư hoặc nhà phố có diện tích vừa phải, việc giảm số lượng thiết bị trong bếp mang lại rất nhiều thuận lợi. Bên cạnh đó, người tiêu dùng hiện đại ưu tiên những phương pháp chế biến giúp giữ lại giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Chính vì vậy, các thiết bị có khả năng hỗ trợ nấu nướng theo hướng lành mạnh đang trở thành lựa chọn phổ biến.

Theo trang tin Tech Radar, Panasonic mới đây đã giới thiệu một ý tưởng “điên rồ”: kết hợp máy làm bánh mì và máy làm kem trong cùng một thiết bị. Nhìn kỹ vào nguyên lý hoạt động, sự kết hợp này lại có lý hơn tưởng tượng.

Làm bánh mì cần quá trình nhào bột, trong khi làm kem cần đánh và trộn hỗn hợp. Hai công việc sử dụng những chuyển động cơ học tương tự nhau, vì vậy việc tận dụng chung một hệ thống vận hành giúp Panasonic tạo ra một thiết bị nhỏ gọn nhưng đảm nhiệm được hai nhiệm vụ.

Sản phẩm gia dụng này kết hợp máy làm bánh mì và máy làm kem trong cùng một thiết bị. Ảnh: Panasonic

Với chức năng làm bánh mì, cách sử dụng cũng không khác nhiều so với những máy làm bánh mì truyền thống. Người dùng chỉ cần cho nguyên liệu vào máy, chọn chương trình và để thiết bị tự thực hiện các công đoạn nhào bột, ủ bột rồi nướng bánh. Chức năng làm kem là phần thú vị hơn và cũng là yếu tố khiến thiết bị trở nên khác biệt.

Quy trình bắt đầu bằng việc đặt bát làm kem vào ngăn đá tủ lạnh ít nhất tám giờ. Khi bát đã đông, người dùng tháo khuôn làm bánh mì ra khỏi máy, lắp bộ chuyển đổi, sau đó đặt bát làm kem lên trên. Nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn được đổ vào bát, người dùng nhấn nút trên bảng điều khiển, đóng nắp và để máy tự thực hiện phần còn lại.

Panasonic còn bổ sung một cánh khuấy làm mochi, cho phép người dùng tự làm những chiếc bánh dẻo với nhân kem hoặc nhân đậu đỏ. Với một căn bếp nhỏ, đây là cách tiếp cận khá thú vị, bởi thay vì đặt thêm một máy chuyên dụng khác vào mặt bàn bếp, Panasonic cố gắng tận dụng một hệ thống duy nhất cho nhiều công việc.

Còn theo trang Trend Hunter, khi đến các showroom của IKEA, chúng ta cũng có thể tìm thấy một lựa chọn đáng để tham khảo. Đầu tiên là khung ảnh Symfonisk tích hợp loa Wi-Fi Sonos đảm nhiệm cả hai chức năng: vừa là vật trang trí vừa là nguồn phát âm thanh. Có thể được đặt đứng như một khung tranh hoặc treo tường, thiết bị này mang lại chất lượng âm thanh ấn tượng, cho dù là với âm nhạc hay podcast.

Ảnh: Trend Hunter

Tương tự, lò vi sóng GåTEBO hoạt động như ba thiết bị. Nó có thể chiên không dầu, nướng, hâm nóng và rã đông, tất cả chỉ bằng một nút bấm. Trong khi đó, lò vi sóng Toshiba cao cấp Japandi MX2-STR25SC(WH) tích hợp hấp, nướng, chiên không dầu và vi sóng trong thiết kế tối giản, hướng đến trải nghiệm nấu nướng tiện lợi và thẩm mỹ cho gian bếp.

Một trong những điểm nhấn của lò vi sóng này là chế độ hấp hơi nước siêu nhiệt, luồng hơi nóng thấm sâu vào thực phẩm, giúp giữ độ ẩm, giảm lượng calo và độ mặn tự nhiên. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng hỗ trợ người dùng thực hiện các món hấp thông thường với dải nhiệt từ 50 đến 130 độ C. Sản phẩm còn tích hợp nhiều tiện ích như khử khuẩn, ủ bột lên men cho bánh mì cùng đa dạng chế độ hỗ trợ nấu nướng khác.

Song song đó, người dùng còn có thể điều khiển thiết bị thông minh và theo dõi, kiểm soát quá trình nấu từ xa một cách dễ dàng, ngay cả khi không có mặt tại gian bếp. Với 45 menu cài sẵn, thiết bị tự động thiết lập thời gian và công suất phù hợp cho từng món, giúp thao tác nấu nướng trở nên đơn giản và chính xác hơn.

Lò vi sóng tích hợp hấp, nướng, chiên không dầu và vi sóng trong thiết kế tối giản. Ảnh: Toshiba

Trong khi đó, không dừng lại ở yếu tố "thông minh", Thermomix TM7 là thiết bị gia dụng đa năng "20 trong 1", có thể thay thế hàng loạt dụng cụ nhà bếp truyền thống. Từ xay, trộn, hấp, nhào bột đến nấu chậm (sous-vide) hay kiểm soát nhiệt độ chính xác, tất cả được thực hiện trong một thiết bị duy nhất. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm không gian mà còn giảm đáng kể chi phí đầu tư dài hạn cho nhiều thiết bị riêng lẻ.

Có thể thấy, với những căn bếp hiện đại nơi mỗi centimet trên mặt bàn đều có giá trị, một thiết bị gia dụng đa năng rõ ràng có sức hấp dẫn riêng. Nhìn rộng hơn, các hãng gia dụng đang cho thấy xu hướng thiết kế thiết bị không chỉ dừng ở việc tích hợp thêm chức năng, mà còn hướng tới xu hướng hướng thực dụng hơn: nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích và đủ linh hoạt để đáp ứng nhiều nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày.

Tại Việt Nam, trong bức tranh chung của ngành thiết bị gia dụng thông minh, phân khúc máy lau nhà khô ướt chứng kiến tốc độ phát triển nhanh. Các báo cáo theo dõi thị trường ghi nhận Việt Nam hiện là quốc gia sở hữu tốc độ tăng trưởng đối với ngành hàng này mạnh mẽ hàng đầu trong số các nước thuộc khu vực Đông Nam Á.

Người tiêu dùng Việt có xu hướng dịch chuyển từ dòng máy hút bụi cầm tay truyền thống sang thiết bị tích hợp lau dọn thông minh. Ảnh: Roborock Việt Nam

Theo bà Nguyễn Hà, Giám đốc Marketing của Hợp Long E-commerce, riêng trong nửa đầu năm 2026, doanh số của các dòng máy lau nhà khô ướt thông minh tại thị trường Việt Nam tăng vượt bậc, ghi nhận mức tiêu thụ chỉ trong 6 tháng đã chạm ngưỡng tương đương với tổng doanh số của cả năm 2025 cộng lại.

Sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng của người Việt thể hiện rõ nét qua xu hướng dịch chuyển từ dòng máy hút bụi cầm tay truyền thống sang thiết bị tích hợp lau dọn thông minh có khả năng xử lý đồng thời vết bẩn khô và ướt. Phân khúc phổ thông ghi nhận lượng giao dịch sôi động nhất nằm ở mức giá từ 7 đến 8 triệu đồng.

Đáng chú ý, phân khúc cao cấp từ 10 đến 11 triệu đồng lại là nhóm có tốc độ tăng trưởng thị phần nhanh nhất, phản ánh xu hướng sẵn sàng chi tiêu lớn của người tiêu dùng cho các sản phẩm gia dụng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.