Những loại hoa có thể trồng trong nhà mà vẫn rực rỡ bền lâu
LLan Vy
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Thay vì chỉ cắm một bó hoa tươi cắt cành, bạn có thể chọn trồng cây hoa trong nhà để mang lại cho những bông hoa một "chỗ ở" bền vững hơn. Bên cạnh việc tô điểm sắc màu và đôi khi mang theo hương thơm nhẹ nhàng, cây hoa trồng trong nhà còn có thể giúp cải thiện tâm trạng...
“Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sống gần các loại cây có hoa có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện khả năng tập trung và gia tăng cảm giác hạnh phúc, thư giãn,” bà Peggy Anne Montgomery, chuyên gia làm vườn thuộc tổ chức Flowerbulb.eu, chia sẻ.
“Việc chăm sóc một cái cây cũng mang lại cho chúng ta cảm giác có mục đích và kết nối với thiên nhiên, giúp tinh thần phấn chấn hơn và khiến ngôi nhà trở nên ấm áp, gần gũi hơn quanh năm”. Vậy nên chọn loại cây hoa nào để trồng trong nhà, và cần chăm sóc ra sao để cây phát triển tốt? Dưới đây là một số gợi ý để bắt đầu khu vườn trong nhà của bạn.
LAN Ý (PEACE LILY)
Lan Ý có lẽ là một trong những loại cây hoa trồng trong nhà phổ biến nhất, nhưng loài cây có nguồn gốc nhiệt đới mang vẻ thanh tao này hoàn toàn không hề nhàm chán. Cây Lan Ý có nhiều giống khác nhau, từ loại nhỏ nhắn phù hợp đặt trên bệ cửa sổ cho đến những giống lớn có thể cao tới hơn một mét, với hoa to bằng cả bàn tay.
Sở dĩ cây Lan Ý được trồng phổ biến là bởi đây là loại cây dễ chăm sóc, ít đòi hỏi công chăm bón, rất phù hợp với người mới bắt đầu trồng cây. Cây càng nhận được nhiều ánh sáng thì càng ra hoa đẹp. Cây Lan Ý vẫn có thể sinh trưởng khá tốt trong điều kiện ánh sáng trung bình hoặc thậm chí yếu, tuy nhiên ánh sáng càng ít thì cây càng có ít năng lượng để ra hoa.
HỒNG MÔN (ANTHURIUM)
Hồng môn là một trong những loại cây hoa trồng trong nhà dễ giữ hoa nở lâu nhất. Trong điều kiện chăm sóc tốt, cây có thể ra hoa quanh năm. Màu sắc phổ biến nhất của hồng môn là đỏ, nhưng người trồng cũng có thể tìm thấy các giống có màu hồng, trắng, cam, tím oải hương và nhiều màu sắc khác.
Về mặt kỹ thuật, phần bóng mượt hình trái tim nổi bật của cây không phải là hoa thật, mà là một dạng mo hoa (spathe) - một loại lá biến đổi (hoa thật là hàng chục bông hoa nhỏ li ti mọc dọc theo phần trụ ở giữa). Dù là mo hoa hay hoa thật, đây vẫn là một điểm nhấn ấn tượng cho bất kỳ bệ cửa sổ nào nếu chọn giống cây nhỏ gọn. Còn nếu chọn giống cây lớn hơn, phù hợp để đặt trực tiếp trên sàn, đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho một góc phòng khách.
LAN HỒ ĐIỆP (PHALAENOPSIS)
Vào thế kỷ 19 tại châu Âu, lan hồ điệp (Phalaenopsis, còn được gọi là lan bướm) từng vô cùng quý hiếm và đắt đỏ, chỉ những người cực kỳ giàu có mới có thể sở hữu. Tuy nhiên ngày nay, loại lan này đã trở nên dễ tiếp cận hơn rất nhiều, có thể mua được ngay tại các chợ cây cảnh với mức giá không quá đắt.
Không chỉ vậy, cây còn có thể duy trì hoa nở trong ba tháng hoặc lâu hơn, tính từ khi bông hoa đầu tiên nở cho đến khi bông cuối cùng tàn. Nếu được chăm sóc đúng cách, cùng một cây lan hồ điệp có thể ra hoa trở lại một hoặc hai lần mỗi năm.
SỐNG ĐỜI (KALANCHOE)
Đừng bỏ qua các loại xương rồng, sen đá khi tìm kiếm những loại hoa có màu sắc rực rỡ. Sống đời là một loại cây mọng nước có hoa, cho ra từng chùm hoa với các sắc màu tươi sáng như đỏ, cam, vàng, hồng hoặc trắng.
Đây là loại cây rất dễ chăm sóc, có thể chịu được việc thỉnh thoảng quên tưới nước và vẫn có thể ra hoa liên tục trong nhiều tuần liền. Nhờ đặc tính dễ chăm sóc này, cây sống đời là lựa chọn lý tưởng cho những người thường xuyên đi công tác hoặc du lịch mà không muốn trở về nhà với những chậu cây đã héo úa.
THỦY TIÊN TRẮNG (PAPERWHITES)
Nếu muốn vừa có hoa đẹp vừa có hương thơm tự nhiên lan tỏa trong nhà, thủy tiên trắng là một lựa chọn đáng cân nhắc. Loại hoa này rất dễ trồng, chỉ cần nước và một chiếc chậu là có thể cho ra từng chùm hoa trắng chỉ sau vài tuần.
Nên đặt cây ở nơi có ánh sáng tốt nhưng tránh ánh nắng trực tiếp, vì ánh nắng gắt vào buổi chiều có thể khiến những cánh hoa mỏng manh nhanh chóng héo úa. Ngoài ra, nên xoay chậu cây định kỳ vài ngày một lần để giúp thân cây mọc thẳng thay vì nghiêng về phía cửa sổ.
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