Phong cách nội thất cho gia đình hiện đại có trẻ nhỏ

Khi mạng xã hội dần thay thế những tấm poster dán tường quen thuộc và các loại hóa chất chống bẩn bắt đầu bị đặt dấu hỏi về độ an toàn, thiết kế không gian sống cho trẻ em và thanh thiếu niên năm 2026 đang bước vào một giai đoạn chuyển mình rõ rệt...

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Từ những phòng sinh hoạt chung "cai nghiện" điện thoại cho đến xu hướng quay về với chất liệu tự nhiên, các nhà thiết kế nội thất đang tìm ra những cách tiếp cận mới để cân bằng giữa gu thẩm mỹ hiện đại, tính thực dụng và sức khỏe lâu dài cho cả gia đình.

Thiết kế không gian cho trẻ em vào năm 2026 đồng nghĩa với việc phải thích nghi với một thế giới ưu tiên kỹ thuật số, nơi những bức ảnh khoe góc phòng trên mạng xã hội đã dần thay thế cho những tấm poster dán tường quen thuộc, còn các loại vải chống bẩn hóa học ngày càng bị nhìn nhận với sự dè dặt.

Tuy nhiên, có những điều vẫn không hề thay đổi: trẻ vị thành niên và thanh thiếu niên vẫn cần một không gian để tụ tập cùng bạn bè (dù đôi khi tất cả chỉ ngồi cắm mặt vào điện thoại). Dưới đây, các nhà thiết kế nội thất đã chia sẻ về cách họ đang tái định hình không gian sống cho gia đình hiện đại ngày nay.

SỰ TRỖI DẬY CỦA PHÒNG SINH HOẠT CHUNG DÀNH CHO TRẺ

Thiết bị công nghệ trong phòng ngủ của trẻ đang dần trở thành một điều "cấm kỵ" mới trong thiết kế nội thất. Vậy làm sao để hạn chế điều này? Giải pháp được nhiều nhà thiết kế lựa chọn chính là mô hình "phòng sinh hoạt chung cho tuổi teen" (teen lounge) - không gian được thiết kế nhằm kéo trẻ ra khỏi thiết bị điện tử, quay trở lại với những tương tác thực tế. Những không gian mang tính thân mật, thoải mái này được thiết kế dựa trên gu thẩm mỹ và sở thích riêng của lứa tuổi thanh thiếu niên.

Thiết bị công nghệ trong phòng ngủ của trẻ đang dần trở thành một điều "cấm kỵ" mới trong thiết kế nội thất. Ảnh: Pinterest

"Không còn là những chiếc ghế lười (bean bag) hay đèn lava thập niên trước nữa, nhưng tinh thần vui vẻ, thoải mái đó thì vẫn được giữ nguyên," nhà thiết kế nội thất Zoe Feldman chia sẻ với tạp chí Architectural Digest. Bà ưu tiên các yếu tố mang lại cảm giác thoải mái tối đa như sofa mềm mại, các bộ ghế sofa góc rộng rãi, kết hợp cùng tủ lạnh mini và lò vi sóng nhỏ.

Các loại bàn chơi trò chơi - như bàn bóng bàn mini, bàn bi lắc (foosball) - thường là điểm nhấn trung tâm cho không gian này. Chúng mang đến cho trẻ một hoạt động thực sự để tham gia, "thay vì để mạng xã hội trở thành hình thức giải trí duy nhất của các em," nhà thiết kế nội thất Megan Gorelick, người điều hành công ty thiết kế có trụ sở tại Montchanin, bang Delaware (Mỹ), giải thích. "Chính những người có mặt trong phòng mới là nguồn giải trí thực sự của các em".

Ảnh: Internet

Ông Adam Dunn, Phó Chủ tịch phụ trách thiết kế của hãng nội thất Four Hands, cho biết dòng sản phẩm bàn chơi trò chơi bằng gỗ của công ty gần đây đã bùng nổ về độ phổ biến. Theo ông, các hình thức giải trí mang tính "analogue" - không dùng công nghệ "không còn là một lựa chọn phụ, được cân nhắc sau cùng" như trước đây nữa.

NHÌN NHẬN LẠI VIỆC SỬ DỤNG VẢI CHỐNG BẨN

Các phương pháp xử lý hóa chất cùng vật liệu tổng hợp từ lâu đã chứng minh hiệu quả trong việc bảo vệ tường, vải vóc và nội thất khỏi những "tai nạn" bừa bộn của trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, theo bà Jonsara Ruth, đồng sáng lập kiêm Giám đốc thiết kế của Healthy Materials Lab tại trường Parsons School of Design (New York), các phương pháp chống bẩn cho vải thường sử dụng hợp chất PFAS - hay còn được gọi là "hóa chất vĩnh cửu" (forever chemicals) do khả năng tồn tại rất lâu trong môi trường và cơ thể - để tạo khả năng chống nước, chống dầu và chống bám bẩn.

Ảnh: Zoe Feldman, Elizabeth Atterbury

Trước mối lo ngại ngày càng tăng của công chúng về tác động sức khỏe lâu dài của những loại hóa chất này, các nhà thiết kế và phụ huynh đang ngày càng ưu tiên lựa chọn chất liệu tự nhiên cho các sản phẩm vải mềm và bọc ghế dành cho trẻ em. Theo bà Ruth, ngày càng nhiều gia đình quan tâm hơn đến việc "phòng của con mình có sàn nhà an toàn, tường phù hợp và nội thất thực sự tốt cho sức khỏe".

Thay vì sử dụng các loại vải qua xử lý hóa chất, các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên những loại vải "dễ tha thứ" - tức những loại vải có khả năng chịu được việc sử dụng và giặt giũ thường xuyên. Các họa tiết hoa văn cũng là lựa chọn lý tưởng, vừa giúp che bớt những vết bẩn nhỏ, vừa tạo thêm điểm nhấn cá tính cho không gian.

Các gia đình quan tâm đến việc sàn nhà an toàn, tường phù hợp và nội thất thực sự tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Bà Kacee Witherbsee của Insides Studio gợi ý nên sử dụng thảm len hoặc cotton mỏng nhẹ, có thể cuộn lại và mang đi giặt khô dễ dàng. Bà cũng là người yêu thích các loại vải dầu (oil cloth) có họa tiết - một lựa chọn bền, hoàn toàn tự nhiên, chỉ cần lau sạch bằng khăn ẩm (rất phù hợp để trải bàn hoặc lót sàn). "Chúng tôi luôn cố gắng ưu tiên sử dụng chất liệu tự nhiên nhiều nhất có thể," bà Witherbsee chia sẻ.