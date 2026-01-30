Biệt thự song lập bán đảo SOLA - Kiến trúc mở lối cho nhịp sống đa thế hệ

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 30/01/2026
Tuấn Sơn
30/01/2026, 13:01
Biệt thự song lập tại bán đảo SOLA mở ra phong vị ung dung giữa phố thị, nơi kiến trúc và thiên nhiên hòa thành bản hòa ca vườn – phố – sông đầy tinh tế. Giữa lòng ba dòng nước, sự tĩnh tại không đến từ lời giới thiệu, mà từ cách từng chi tiết được tinh chỉnh để nuôi dưỡng nhịp sống nhẹ nhàng, sâu lắng và trọn vẹn.
Tại bán đảo SOLA – biểu tượng villa compound của The Global City – biệt thự song lập dung hòa giữa tính đồng bộ của toàn khu và sự riêng tư cần thiết trong từng không gian sống. Từ tỷ lệ vàng Fibonacci mang lại cảm giác cân bằng tự nhiên đến Street Rhythm – ngôn ngữ tuyến phố Foster + Partners đặt nền tảng cho nhịp điệu kiến trúc – toàn bộ cấu trúc được tạo tác như một bản hòa âm thị giác, nơi mỗi căn vừa hòa vào tổng thể vừa giữ dấu ấn riêng.
Hai nửa song lập hiện lên như hai nốt đồng điệu trong cùng một hòa âm, với mặt đứng tinh giản mà vững chãi, gợi dáng biệt thự đơn lập nhưng không phô trương. Bên trong, hệ cửa rộng được bố trí mạch lạc để đón trọn ánh sáng tự nhiên và mở tầm nhìn ra mảng xanh bao quanh. Cấu trúc “mở” hiếm có còn cho phép hợp nhất hai căn thành một dinh thự liền khối, vừa đảm bảo sự riêng tư cần thiết, vừa mở ra nhiều không gian linh hoạt cho sinh hoạt gia đình, điều hiếm có giữa trung tâm đô thị.
Không phải dự án nào cũng đặt thiên nhiên ngay lối vào nhà để mở ra một không gian khác biệt. Biệt thự song lập SOLA sở hữu khoảng đệm vườn riêng, nơi ánh sáng, gió và mặt nước giao hòa, trở thành “ngưỡng” chuyển tiếp tự nhiên. Bước qua khu vườn ấy, thanh âm phố thị như lùi lại, nhường chỗ cho sự êm dịu, một “nghi thức” tách mình khỏi nhịp sống bên ngoài để bắt đầu những khoảnh khắc trọn vẹn.
Từ khu vườn riêng đến năm công viên nội khu, biệt thự song lập SOLA được kết nối bởi một mạch xanh liên tục – dòng chảy cảnh quan giúp điều hòa vi khí hậu, tăng độ ẩm dễ chịu, mở rộng tầm nhìn và tạo dòng khí lưu thông tự nhiên. Sự kết nối liền mạch giữa vườn nhà và các công viên nội khu mang đến một nhịp sống dễ chịu, nơi thiên nhiên hiện diện như một phần tất yếu của đời sống mỗi ngày.
Biệt thự song lập tại bán đảo SOLA đặt đời sống gia đình làm trung tâm của thiết kế, nơi không gian được tổ chức để dung hòa những nhịp sống khác nhau trong cùng một mái ấm. Với các gia đình nhiều thế hệ, một ngôi nhà lý tưởng không cần phô trương hình thức hay quy mô, mà cần đủ tinh tế để mỗi thành viên có khoảng riêng phù hợp với độ tuổi, thói quen và nhu cầu sinh hoạt, trong khi sự gắn kết gia đình vẫn được duy trì một cách tự nhiên qua đời sống hằng ngày.
Không gian sinh hoạt chung đóng vai trò như điểm gặp gỡ tự nhiên của gia đình. Đây là nơi các thế hệ cùng hiện diện trong những khoảnh khắc đời thường: bữa cơm tối sau một ngày dài, buổi trò chuyện nhẹ nhàng vào cuối tuần hay những dịp sum họp khi gia đình có thêm thành viên mới. Khoảng vườn liền kề hiện diện như một phông nền yên tĩnh, giúp không gian chung luôn giữ được nhịp sinh hoạt liền mạch và dễ chịu, để dù mỗi người có lịch trình và nhịp sống riêng, sự kết nối vẫn hiện hữu một cách nhẹ nhàng.
Từ điểm sinh hoạt chung ấy, các khoảng không gian riêng được bố trí trải dần lên các tầng sinh hoạt phía trên, tạo nên những khoảng yên tĩnh phù hợp với nhu cầu của từng thế hệ. Người lớn tuổi có những không gian nghỉ ngơi nhẹ nhàng để duy trì nhịp sống chậm rãi. Thế hệ trung niên có khoảng riêng cho làm việc, đọc sách hoặc tái tạo năng lượng sau những ngày bận rộn. Trẻ nhỏ được lớn lên trong môi trường an lành, nơi các hoạt động học tập, vui chơi và phát triển cá nhân diễn ra tự nhiên, không bị gò bó hay áp lực.
Điểm khác biệt của biệt thự song lập SOLA nằm ở khả năng thích nghi của không gian sống theo dòng chảy thời gian. Ngôi nhà không được thiết kế cho một giai đoạn sống cố định, mà đủ linh hoạt để đồng hành cùng gia đình khi con cái lớn lên, khi thế hệ mới hình thành, và khi nhu cầu riêng tư – gắn kết được điều chỉnh theo từng thế hệ.
Từ nền tảng thiết kế ấy, biệt thự song lập SOLA trở thành lựa chọn phù hợp cho các gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống lâu dài. Không gian không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt ở hiện tại, mà còn đủ độ bền vững để thích nghi theo những thay đổi của gia đình, nơi các giá trị gắn kết được duy trì và tiếp nối một cách tự nhiên theo thời gian.
Con người thời hiện đại đang chủ động lựa chọn lối sống cân bằng, đề cao tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe tinh thần như một giá trị bền vững. Những không gian giúp tâm trí chậm lại, lắng nghe chính mình và hồi phục năng lượng trở thành điểm tựa cần thiết cho mỗi cá nhân.
Theo Kế hoạch năm 2026, Thanh tra Chính phủ sẽ triển khai 89 cuộc thanh tra. Đáng chú ý là có nhiều cuộc thanh tra liên quan trực tiếp đến công tác quản lý đất đai và các dự án có sử dụng đất...
Quý 4/2025, bất động sản công nghiệp phía Nam ghi nhận đà phục hồi rõ nét khi tổng nguồn cung hiện hữu tích lũy của toàn vùng kinh tế trọng điểm đạt khoảng 36.400 ha, tăng gần 28% so với cùng kỳ, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới giai đoạn 2026 - 2030…
Giai đoạn 2026–2028, thị trường mặt bằng bán lẻ Hà Nội sẽ đón thêm 150.000m2 nguồn cung mới, chủ yếu tập trung tại khu vực Đống Đa – Ba Đình cũ và khu vực phía Tây. Ngoài ra, trong bối cảnh triển vọng kinh tế tương đối tích cực, giá thuê tại các trung tâm thương mại được kỳ vọng vẫn sẽ tăng…
Thời gian qua, tại TP. Hồ Chí Minh, nhiều người tự ý cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng đất tại các dự án chưa được cấp giấy chứng nhận, chỉ dựa trên hợp đồng nguyên tắc, giấy tay, phiếu thu, thỏa thuận nội bộ hoặc thông tin từ môi giới không chính thống. Điều này dễ dẫn đến tranh chấp kéo dài, thậm chí bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: