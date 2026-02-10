Thứ Ba, 10/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Big Group Holdings: Tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng sau tái cấu trúc

Thu Ngân

10/02/2026, 09:53

Trong bối cảnh thị trường bất động sản và tài chính năm 2025 vẫn chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ, Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings (UPCoM: BIG) đã thu hút sự chú ý của giới quan sát khi công bố báo cáo tài chính với những con số tăng trưởng ấn tượng. Kết quả này được xem là thành quả bước đầu của quá trình chuyển đổi mô hình quản trị và tối ưu hóa các trụ cột kinh doanh cốt lõi.

Tòa nhà văn phòng khách sạn thuộc sở hữu của Big Group Holdings. Ảnh: Big Group Holdings.
Tòa nhà văn phòng khách sạn thuộc sở hữu của Big Group Holdings. Ảnh: Big Group Holdings.

BỨC TRANH TÀI CHÍNH PHỤC HỒI MẠNH MẼ

Theo báo cáo tài chính quý 4/2025, Big Group Holdings ghi nhận doanh thu thuần cả năm đạt xấp xỉ 526 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với năm trước. Điểm nhấn quan trọng nhất trong bức tranh tài chính của đơn vị này nằm ở chỉ số lợi nhuận sau thuế, đạt mức kỷ lục hơn 36 tỷ đồng. So với năm 2024, mức lợi nhuận này đã tăng trưởng tới 400%, tức gấp khoảng 3,7 lần. Đây là mức sinh lời cao nhất mà doanh nghiệp này đạt được kể từ khi niêm yết trên sàn UPCoM.

Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đã có sự cải thiện đáng kể, đạt mức 20,3% vào quý cuối năm 2025. Việc duy trì và nâng cao biên lợi nhuận trong một năm kinh tế đầy biến động cho thấy năng lực quản trị chi phí và tối ưu hóa quy trình vận hành của ban điều hành đã phát huy hiệu quả. Điều này giúp doanh nghiệp không chỉ tăng trưởng về mặt quy mô mà còn đảm bảo chất lượng lợi nhuận trên từng đồng vốn đầu tư.

CHIẾN LƯỢC "HOLDINGS 4 TRỤ CỘT" VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG

Lý giải về đà bứt tốc này, giới phân tích đánh giá cao sự chuyển dịch sang mô hình Holdings với hệ sinh thái dựa trên 4 trụ cột chính: Big Hotel, Big CT, Big Expo và Big Bro. Thay vì đầu tư dàn trải, doanh nghiệp đã tập trung nguồn lực vào các mảng có tính bổ trợ lẫn nhau, tạo nên một chuỗi giá trị khép kín giúp giảm thiểu rủi ro từ thị trường bên ngoài.

Trong đó, mảng Thương mại và Xuất khẩu (Big CT, Big Expo) đóng vai trò là "cỗ máy" tạo thanh khoản nhanh. Việc đẩy mạnh hoạt động thương mại giúp doanh nghiệp duy trì dòng tiền mặt dồi dào, từ đó chủ động được nguồn vốn lưu động mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào các đòn bẩy tài chính trong bối cảnh lãi suất có nhiều biến động. Đây được xem là yếu tố "sống còn" giúp Big Group Holdings đi qua giai đoạn khó khăn của thị trường một cách ổn định.

Song song với mảng thương mại, hệ thống dịch vụ lưu trú với thương hiệu Big Hotel tại 6 tỉnh thành trên cả nước đóng vai trò là nguồn thu ổn định (cash cow). Sự kết hợp giữa các mảng kinh doanh có tính chu kỳ ngắn (thương mại) và dài hạn (dịch vụ, bất động sản) đã tạo ra một nền tảng tài chính bền vững cho doanh nghiệp.

Hệ thống khách sạn của Big Group Holdings trên toàn quốc. Ảnh: Big Group Holdings.
Hệ thống khách sạn của Big Group Holdings trên toàn quốc. Ảnh: Big Group Holdings.

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC VÀ CHUYỂN DỊCH MÔ HÌNH NĂM 2026

Theo nhận định từ lãnh đạo doanh nghiệp, năm 2025 là giai đoạn tích lũy nội lực để chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn. Ông Võ Phi Nhật Huy, Chủ tịch HĐQT Big Group Holdings cho biết, năm 2026 sẽ là thời điểm bản lề để đơn vị thực hiện bước chuyển mình chiến lược. Theo đó, mảng bất động sản (Big Bro) sẽ dần chuyển dịch từ vai trò đơn vị môi giới và phân phối sang vai trò chủ đầu tư dự án.

Chủ tịch Big Group Holdings Võ Phi Nhật Huy lý giải về sự tăng trưởng. Ảnh: Big Group Holdings.
Chủ tịch Big Group Holdings Võ Phi Nhật Huy lý giải về sự tăng trưởng. Ảnh: Big Group Holdings.

Chiến lược này dựa trên những lợi thế sẵn có về quỹ đất sạch và năng lực tài chính đã được củng cố trong năm qua. Việc chủ động trong vai trò đầu tư dự án được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp gia tăng đáng kể giá trị tài sản ròng (NAV) trong tương lai. Đối với các nhà đầu tư, các chỉ số tài chính thăng hoa đi kèm với kế hoạch kinh doanh cụ thể là cơ sở để đánh giá lại giá trị thực của doanh nghiệp.

Nhìn chung, với việc sở hữu mô hình kinh doanh đa dạng nhưng tập trung, cùng nền tảng lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng, Big Group Holdings đang dần khẳng định vị thế của mình sau giai đoạn tái cấu trúc. Sự hồi phục này không chỉ có ý nghĩa riêng với doanh nghiệp mà còn đóng góp thêm một điểm sáng vào bức tranh chung của nhóm ngành dịch vụ và bất động sản trong giai đoạn mới.

Từ khóa:

Big Group Holdings

Đọc thêm

Loạt blue-chips bất ngờ giảm sàn, cổ phiếu dầu khí là tâm điểm

Loạt blue-chips bất ngờ giảm sàn, cổ phiếu dầu khí là tâm điểm

Sức ép bán ra đột ngột tăng mạnh trong phiên chiều giữa bối cảnh dòng tiền đã muốn nghỉ Tết. Điều này tác động đáng kể đến giá cổ phiếu, thậm chí nhiều blue-chips còn bị ép xuống tận giá sàn lúc đóng cửa. Mặt bằng giá tổng thể của của các cổ phiếu khác cũng thấp hơn hẳn buổi sáng.

Trung Quốc kêu gọi ngân hàng trong nước hạn chế nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ

Trung Quốc kêu gọi ngân hàng trong nước hạn chế nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ

Nguồn tin nói rằng giới chức Trung Quốc đã khuyến cáo các ngân hàng hạn chế mua trái phiếu chính phủ Mỹ và yêu cầu những ngân hàng có mức độ tiếp xúc cao với tài sản này phải giảm bớt vị thế...

Thanh khoản cải thiện, khối ngoại quay lại mua ròng

Thanh khoản cải thiện, khối ngoại quay lại mua ròng

Dòng tiền hoạt động mạnh hơn trong nhóm cổ phiếu blue-chips giúp thanh khoản khớp lệnh HoSE sáng nay tăng mạnh 47% so với sáng hôm qua và 67,3% tập trung ở rổ VN30. Khối ngoại cũng giải ngân khá tích cực, với 70% mua cổ phiếu blue-chips.

Việt Nam cần tập trung xử lý 3 vấn đề then chốt để đạt mục tiêu nâng hạng tín nhiệm quốc gia năm 2030

Việt Nam cần tập trung xử lý 3 vấn đề then chốt để đạt mục tiêu nâng hạng tín nhiệm quốc gia năm 2030

Cần có một tinh thần quyết liệt hơn nữa để tháo gỡ các điểm nghẽn cụ thể mà các tổ chức xếp hạng tín nhiệm xem xét, nếu muốn đạt được mục tiêu nâng hạng tín nhiệm lên mức Đầu tư vào năm 2030...

Các quỹ ETF rút ròng trước Tết Nguyên đán

Các quỹ ETF rút ròng trước Tết Nguyên đán

Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận rút ròng gần 142 tỷ đồng trước thềm Tết nguyên đán...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Nắm bắt nền kinh tế bạc

eMagazine

Nắm bắt nền kinh tế bạc

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Ấn phẩm

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ngân hàng "đa mục tiêu" chật vật xoay xở nguồn vốn

Tài chính

2

Dự trữ khí đốt của Đức trước "bài kiểm tra" an ninh năng lượng mùa đông

Thế giới

3

Panasonic nâng cao an toàn thực phẩm từ giải pháp không khí đạt chuẩn HACCP International

Doanh nghiệp

4

Thanh khoản cải thiện, khối ngoại quay lại mua ròng

Chứng khoán

5

Việt Nam cần tập trung xử lý 3 vấn đề then chốt để đạt mục tiêu nâng hạng tín nhiệm quốc gia năm 2030

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy