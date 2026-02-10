Big Group Holdings: Tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng sau tái cấu trúc

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 10/02/2026
Thu Ngân
10/02/2026, 09:53
Trong bối cảnh thị trường bất động sản và tài chính năm 2025 vẫn chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ, Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings (UPCoM: BIG) đã thu hút sự chú ý của giới quan sát khi công bố báo cáo tài chính với những con số tăng trưởng ấn tượng. Kết quả này được xem là thành quả bước đầu của quá trình chuyển đổi mô hình quản trị và tối ưu hóa các trụ cột kinh doanh cốt lõi.
Theo báo cáo tài chính quý 4/2025, Big Group Holdings ghi nhận doanh thu thuần cả năm đạt xấp xỉ 526 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với năm trước. Điểm nhấn quan trọng nhất trong bức tranh tài chính của đơn vị này nằm ở chỉ số lợi nhuận sau thuế, đạt mức kỷ lục hơn 36 tỷ đồng. So với năm 2024, mức lợi nhuận này đã tăng trưởng tới 400%, tức gấp khoảng 3,7 lần. Đây là mức sinh lời cao nhất mà doanh nghiệp này đạt được kể từ khi niêm yết trên sàn UPCoM.
Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đã có sự cải thiện đáng kể, đạt mức 20,3% vào quý cuối năm 2025. Việc duy trì và nâng cao biên lợi nhuận trong một năm kinh tế đầy biến động cho thấy năng lực quản trị chi phí và tối ưu hóa quy trình vận hành của ban điều hành đã phát huy hiệu quả. Điều này giúp doanh nghiệp không chỉ tăng trưởng về mặt quy mô mà còn đảm bảo chất lượng lợi nhuận trên từng đồng vốn đầu tư.
Lý giải về đà bứt tốc này, giới phân tích đánh giá cao sự chuyển dịch sang mô hình Holdings với hệ sinh thái dựa trên 4 trụ cột chính: Big Hotel, Big CT, Big Expo và Big Bro. Thay vì đầu tư dàn trải, doanh nghiệp đã tập trung nguồn lực vào các mảng có tính bổ trợ lẫn nhau, tạo nên một chuỗi giá trị khép kín giúp giảm thiểu rủi ro từ thị trường bên ngoài.
Trong đó, mảng Thương mại và Xuất khẩu (Big CT, Big Expo) đóng vai trò là "cỗ máy" tạo thanh khoản nhanh. Việc đẩy mạnh hoạt động thương mại giúp doanh nghiệp duy trì dòng tiền mặt dồi dào, từ đó chủ động được nguồn vốn lưu động mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào các đòn bẩy tài chính trong bối cảnh lãi suất có nhiều biến động. Đây được xem là yếu tố "sống còn" giúp Big Group Holdings đi qua giai đoạn khó khăn của thị trường một cách ổn định.
Song song với mảng thương mại, hệ thống dịch vụ lưu trú với thương hiệu Big Hotel tại 6 tỉnh thành trên cả nước đóng vai trò là nguồn thu ổn định (cash cow). Sự kết hợp giữa các mảng kinh doanh có tính chu kỳ ngắn (thương mại) và dài hạn (dịch vụ, bất động sản) đã tạo ra một nền tảng tài chính bền vững cho doanh nghiệp.
Theo nhận định từ lãnh đạo doanh nghiệp, năm 2025 là giai đoạn tích lũy nội lực để chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn. Ông Võ Phi Nhật Huy, Chủ tịch HĐQT Big Group Holdings cho biết, năm 2026 sẽ là thời điểm bản lề để đơn vị thực hiện bước chuyển mình chiến lược. Theo đó, mảng bất động sản (Big Bro) sẽ dần chuyển dịch từ vai trò đơn vị môi giới và phân phối sang vai trò chủ đầu tư dự án.
Chiến lược này dựa trên những lợi thế sẵn có về quỹ đất sạch và năng lực tài chính đã được củng cố trong năm qua. Việc chủ động trong vai trò đầu tư dự án được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp gia tăng đáng kể giá trị tài sản ròng (NAV) trong tương lai. Đối với các nhà đầu tư, các chỉ số tài chính thăng hoa đi kèm với kế hoạch kinh doanh cụ thể là cơ sở để đánh giá lại giá trị thực của doanh nghiệp.
Nhìn chung, với việc sở hữu mô hình kinh doanh đa dạng nhưng tập trung, cùng nền tảng lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng, Big Group Holdings đang dần khẳng định vị thế của mình sau giai đoạn tái cấu trúc. Sự hồi phục này không chỉ có ý nghĩa riêng với doanh nghiệp mà còn đóng góp thêm một điểm sáng vào bức tranh chung của nhóm ngành dịch vụ và bất động sản trong giai đoạn mới.
Sức ép bán ra đột ngột tăng mạnh trong phiên chiều giữa bối cảnh dòng tiền đã muốn nghỉ Tết. Điều này tác động đáng kể đến giá cổ phiếu, thậm chí nhiều blue-chips còn bị ép xuống tận giá sàn lúc đóng cửa. Mặt bằng giá tổng thể của của các cổ phiếu khác cũng thấp hơn hẳn buổi sáng.
Nguồn tin nói rằng giới chức Trung Quốc đã khuyến cáo các ngân hàng hạn chế mua trái phiếu chính phủ Mỹ và yêu cầu những ngân hàng có mức độ tiếp xúc cao với tài sản này phải giảm bớt vị thế...
Dòng tiền hoạt động mạnh hơn trong nhóm cổ phiếu blue-chips giúp thanh khoản khớp lệnh HoSE sáng nay tăng mạnh 47% so với sáng hôm qua và 67,3% tập trung ở rổ VN30. Khối ngoại cũng giải ngân khá tích cực, với 70% mua cổ phiếu blue-chips.
Cần có một tinh thần quyết liệt hơn nữa để tháo gỡ các điểm nghẽn cụ thể mà các tổ chức xếp hạng tín nhiệm xem xét, nếu muốn đạt được mục tiêu nâng hạng tín nhiệm lên mức Đầu tư vào năm 2030...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: