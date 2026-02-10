Big Group Holdings: Tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng sau tái cấu trúc

Trong bối cảnh thị trường bất động sản và tài chính năm 2025 vẫn chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ, Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings (UPCoM: BIG) đã thu hút sự chú ý của giới quan sát khi công bố báo cáo tài chính với những con số tăng trưởng ấn tượng. Kết quả này được xem là thành quả bước đầu của quá trình chuyển đổi mô hình quản trị và tối ưu hóa các trụ cột kinh doanh cốt lõi.

BỨC TRANH TÀI CHÍNH PHỤC HỒI MẠNH MẼ

Theo báo cáo tài chính quý 4/2025, Big Group Holdings ghi nhận doanh thu thuần cả năm đạt xấp xỉ 526 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với năm trước. Điểm nhấn quan trọng nhất trong bức tranh tài chính của đơn vị này nằm ở chỉ số lợi nhuận sau thuế, đạt mức kỷ lục hơn 36 tỷ đồng. So với năm 2024, mức lợi nhuận này đã tăng trưởng tới 400%, tức gấp khoảng 3,7 lần. Đây là mức sinh lời cao nhất mà doanh nghiệp này đạt được kể từ khi niêm yết trên sàn UPCoM.

Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đã có sự cải thiện đáng kể, đạt mức 20,3% vào quý cuối năm 2025. Việc duy trì và nâng cao biên lợi nhuận trong một năm kinh tế đầy biến động cho thấy năng lực quản trị chi phí và tối ưu hóa quy trình vận hành của ban điều hành đã phát huy hiệu quả. Điều này giúp doanh nghiệp không chỉ tăng trưởng về mặt quy mô mà còn đảm bảo chất lượng lợi nhuận trên từng đồng vốn đầu tư.

CHIẾN LƯỢC "HOLDINGS 4 TRỤ CỘT" VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG

Lý giải về đà bứt tốc này, giới phân tích đánh giá cao sự chuyển dịch sang mô hình Holdings với hệ sinh thái dựa trên 4 trụ cột chính: Big Hotel, Big CT, Big Expo và Big Bro. Thay vì đầu tư dàn trải, doanh nghiệp đã tập trung nguồn lực vào các mảng có tính bổ trợ lẫn nhau, tạo nên một chuỗi giá trị khép kín giúp giảm thiểu rủi ro từ thị trường bên ngoài.

Trong đó, mảng Thương mại và Xuất khẩu (Big CT, Big Expo) đóng vai trò là "cỗ máy" tạo thanh khoản nhanh. Việc đẩy mạnh hoạt động thương mại giúp doanh nghiệp duy trì dòng tiền mặt dồi dào, từ đó chủ động được nguồn vốn lưu động mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào các đòn bẩy tài chính trong bối cảnh lãi suất có nhiều biến động. Đây được xem là yếu tố "sống còn" giúp Big Group Holdings đi qua giai đoạn khó khăn của thị trường một cách ổn định.

Song song với mảng thương mại, hệ thống dịch vụ lưu trú với thương hiệu Big Hotel tại 6 tỉnh thành trên cả nước đóng vai trò là nguồn thu ổn định (cash cow). Sự kết hợp giữa các mảng kinh doanh có tính chu kỳ ngắn (thương mại) và dài hạn (dịch vụ, bất động sản) đã tạo ra một nền tảng tài chính bền vững cho doanh nghiệp.

Hệ thống khách sạn của Big Group Holdings trên toàn quốc. Ảnh: Big Group Holdings.

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC VÀ CHUYỂN DỊCH MÔ HÌNH NĂM 2026

Theo nhận định từ lãnh đạo doanh nghiệp, năm 2025 là giai đoạn tích lũy nội lực để chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn. Ông Võ Phi Nhật Huy, Chủ tịch HĐQT Big Group Holdings cho biết, năm 2026 sẽ là thời điểm bản lề để đơn vị thực hiện bước chuyển mình chiến lược. Theo đó, mảng bất động sản (Big Bro) sẽ dần chuyển dịch từ vai trò đơn vị môi giới và phân phối sang vai trò chủ đầu tư dự án.

Chủ tịch Big Group Holdings Võ Phi Nhật Huy lý giải về sự tăng trưởng. Ảnh: Big Group Holdings.

Chiến lược này dựa trên những lợi thế sẵn có về quỹ đất sạch và năng lực tài chính đã được củng cố trong năm qua. Việc chủ động trong vai trò đầu tư dự án được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp gia tăng đáng kể giá trị tài sản ròng (NAV) trong tương lai. Đối với các nhà đầu tư, các chỉ số tài chính thăng hoa đi kèm với kế hoạch kinh doanh cụ thể là cơ sở để đánh giá lại giá trị thực của doanh nghiệp.

Nhìn chung, với việc sở hữu mô hình kinh doanh đa dạng nhưng tập trung, cùng nền tảng lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng, Big Group Holdings đang dần khẳng định vị thế của mình sau giai đoạn tái cấu trúc. Sự hồi phục này không chỉ có ý nghĩa riêng với doanh nghiệp mà còn đóng góp thêm một điểm sáng vào bức tranh chung của nhóm ngành dịch vụ và bất động sản trong giai đoạn mới.