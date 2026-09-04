Blog chứng khoán: Blue-chips “bảo kê” xu thế tăng cho chỉ số

Mặc dù độ rộng vẫn thể hiện diễn biến giảm giá áp đảo ở cổ phiếu nhưng nhóm blue-chips cân bằng nhanh và cải thiện tốt là tín hiệu tích cực. Áp lực bán ở vùng giá đỏ không lớn, nhưng dòng tiền quá tập trung nên chưa có độ lan tỏa.

Tranh minh họa.

VNI đóng cửa hôm nay tăng 1,39% thì điểm số hầu như phụ thuộc vào VIC tăng 4,74%, VHM tăng 2,45%. Dù vậy VN30 không kém, độ rộng rổ này khá với 18 tăng và 7 giảm. Số giảm ngoài SSB mất 4,38% thì 6 mã còn lại cũng không quá kém. SSB cũng chỉ bị chốt lời bình thường sau nhịp tăng ngắn hạn quá mạnh.

Về tổng thể rổ blue-chips hôm nay tốt. Ngoài VIC, VHM cũng có khá nhiều mã khỏe: STB tăng 3,76%, VPB tăng 3,15%, TCX tăng 2,54%, VIB tăng 2,38%, TCB tăng 1,56%, VPL tăng 1,17%, VNM tăng 1,14%. Dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm VN30 với tỷ trọng thanh khoản khoảng 63% sàn HSX tính theo giá trị khớp lệnh.

Sức mạnh của nhóm cổ phiếu lớn giúp VNI định hình xu hướng tăng ngắn hạn rõ nét. Diễn biến hôm nay xác nhận 2 phiên liền trước rung lắc chỉ là bình thường trong xu hướng tăng. Với sự “bảo kê” điểm số này, VNI chinh phục vùng đỉnh gần nhất quanh 1880 điểm là rất khả thi, thậm chí có cơ hội kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.

Dĩ nhiên xu hướng của VNI không đồng nghĩa với xu hướng của đa số cổ phiếu. Áp lực bán không lớn khiến những cổ phiếu giảm sâu phiên này không xuất hiện thanh khoản cao. Đây là hệ quả của việc dòng tiền còn yếu và mức độ tập trung cao, các cổ phiếu khác sẽ thiếu hụt sức mua. Vấn đề là giá giảm vẫn tổn hại đến danh mục và xu hướng tăng của VNI khả năng cao “tái diễn” kiểu tăng ở các nhịp kéo trụ trước đó, tức là phần lớn cổ phiếu không được hưởng lợi.

Một xu hướng tăng “có chất lượng” với thanh khoản lan tỏa rộng là điều không dễ lúc này. Chỉ khi lượng tiền mua chủ động dồi dào mới có thể đẩy thanh khoản chung lên được. Tổng khớp hai sàn hôm nay đạt hơn 14,3k tỷ chưa tính thỏa thuận là rất thấp. Tuần trước kỳ nghỉ Lễ giao dịch còn tới trung bình 16,5k tỷ/phiên mà đó vẫn là quy mô khá nhỏ.

Nhà đầu tư lúc này rất dễ rơi vào trạng thái khó quyết định: Nếu nhìn điểm số thì các đỉnh ngắn hạn đang rất gần, chỉ cần trụ kéo liền vài ngày là tới, mua vào khéo lại “đu đỉnh”. Đứng ngoài thì khó chịu khi xu hướng thị trường nhìn từ VNI rõ ràng là đang lên dù thanh khoản lại có gì đó “sai sai”. Nhảy vào nhóm trụ thì cần vượt qua “định kiến”. Nắm giữ các cổ phiếu trì trệ thì không biết lúc nào tiền mới vòng lại!

Thực ra tình trạng này cũng không có gì mới, rất hiếm khi một xu hướng tăng dễ nhìn như sách giáo khoa, đặc biệt là trong khoảng thời gian ngắn. Thị trường lúc này vẫn chỉ là nhịp phục hồi bình thường và phân hóa là tất yếu. Quan trọng nhất là phân bổ danh mục ngắn hạn, dài hạn nhiều ít tùy từng thời điểm và không nên “yêu ghét” bất kỳ cổ phiếu nào.

Thị trường phái sinh khó chơi dù biên độ của VN30 là rộng. Phần lớn điểm tăng đã xuất hiện ngay ở nhịp tăng đầu tiên, còn dao động trong phần lớn thời gian lại hẹp. Thêm nữa basis phản ứng ngược trong nhiều tình huống và cơ hội duy nhất an toàn là nửa sau phiên chiều. Basis chiết khấu hơn 5 điểm khoảng 1h30 khi VN30 cao hơn 1973.xx khoảng 3 điểm. Điều đó nghĩa là nếu vào Long thì kịch bản xấu là VN30 sẽ rơi xuống 1973 và basis không co lại, tức là ngưỡng cắt lỗ tầm 3 điểm kể từ giá vào; hoặc trường hợp basis co lại thì điểm cắt lỗ là VN30 thủng 1973 vì phía dưới là khoảng mở biên độ rộng tiềm năng tới 1961.xx. Kịch bản tốt là VN30 tăng lên 1983.xx với phần bù basis và vùng này cần đóng ít nhất một nửa vị thế. Kịch bản tốt hơn là VN30 test lại đỉnh đầu ngày quanh 1988.

VN30 chốt hôm nay tại 1984.89. Cản gần nhất phiên tới là 1997; 2013; 2024; 2034; 2043; 2053. Hỗ trợ 1983; 1973; 1964; 1955; 1945; 1934.

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