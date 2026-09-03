Blog chứng khoán: Rung lắc bình thường

VNI tuy chỉ mất 0,24% nhưng cổ phiếu kém hơn nhiều. Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu chỉ là 0,39/1, trong đó 157/236 cổ phiếu đỏ xuất hiện mức giảm quá 1%. Vì vậy nhìn từ góc độ chỉ số, hôm nay chỉ là một phiên rung lắc, thậm chí có “nến rút chân”, nhưng cổ phiếu thì gây tổn thương nhiều.
Dù vậy hiện tượng rung lắc sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự tâm lý là bình thường, ngay cả khi hôm nay VNI có mất nhiều điểm hơn (nếu không có VIC) thì cũng không có gì bất ngờ. Ảnh hưởng ngoại biên là lý do tốt để thị trường chậm lại, điều chỉnh để củng cố.
Chỉ riêng VIC tăng 3,6% đã đỡ lại 14 điểm cho VNI và gần như toàn bộ biên độ “rút chân” của chỉ số là nhờ trụ này. VIC tạo đáy cùng với VNI ngay từ hơn 10h sáng, sau đó phục hồi liên tục và rất mạnh. Điểm đáng chú ý là VNI tuy đi lên từ rất sớm và càng về cuối càng thu hẹp mức giảm nhưng cổ phiếu không cho thấy đà phục hồi tương ứng. Cùng với đó là thanh khoản ở HSX chiều nay chỉ tăng chưa tới 10% so với buổi sáng, thể hiện dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng nâng giá mua lên.
Thống kê hôm nay chỉ khoảng 34% số cổ phiếu có giao dịch của VNI phục hồi từ 1% trở lên so với giá Low, phần lớn chỉ là hồi trong vùng giá đỏ. Điều này cũng bình thường vì cơ hội mua giá thấp trong nhịp điều chỉnh còn nhiều, thị trường đang bị ảnh hưởng nhất định từ yếu tố bên ngoài nên nếu thực sự muốn mua, nhà đầu tư sẽ chọn giá thấp. Có thể thấy chiến lược mua này khá rõ ràng ở nhịp leo dốc của VNI, dòng tiền đã không bị cuốn theo ảnh hưởng của điểm số.
Điểm khá bất ngờ duy nhất là áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài. Khối này xả thẳng qua khớp lệnh rất lớn, không giống các giao dịch bán ròng mạnh chủ đạo qua thỏa thuận ở những ngày trước. Hơn 1,5k tỷ bán ròng trên HSX là rất đáng chú ý. Một mặt diễn biến thị trường quốc tế với lợi suất trái phiếu tăng, lãi suất hứa hẹn neo cao thậm chí là tăng khiến dòng vốn rút ra. Mặt khác, thị trường Việt Nam được nâng hạng cũng khiến sự phân bổ vốn thay đổi, vốn cũ cơ cấu lại trong khi vốn mới vào chưa nhiều. Khả năng cao tháng 9 vẫn sẽ xuất hiện các đợt bán ròng mạnh nữa.
Hiện tại sự bất định từ bên ngoài lại gia tăng, giá dầu giao sau lên trên 90 USD/thùng. Số liệu vĩ mô tháng 8 cho thấy CPI đã tăng trở lại 0,47% so với tháng 7, sau 2 tháng giảm liên tục trước đó. Bình quân 8 tháng năm 2026, CPI tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,24%. Nếu giá dầu tiếp tục duy trì mức cao trong tháng 9 thì áp lực lạm phát sẽ tiếp tục. Thực tế này sẽ làm giảm mức độ lạc quan trên thị trường như đã chứng kiến trong tháng 8 khi tín hiệu suy yếu của CPI là rõ ràng.
Dù vậy thị trường vẫn chỉ đang trong giai đoạn phục hồi và những nhịp điều chỉnh ngắn là bình thường. Ít nhất cổ phiếu lẫn chỉ số vẫn đang có một đáy tham chiếu. Thêm nữa ngay cả khi VNI đột phá qua mốc 1800 điểm thì cũng chưa xuất hiện sự bùng nổ của thanh khoản, tức là sự thận trọng vẫn rất cao. Căn cứ vào mức thanh khoản thấp này thì mức độ sử dụng đòn bẩy ngắn hạn trong giao dịch hàng ngày vẫn chưa lớn.
Dĩ nhiên phán đoán chủ quan luôn cần sự xác nhận của thị trường. Vì vậy những phiên tới áp lực bán giảm đi, thanh khoản thấp ở chiều giá giảm là tín hiệu tốt. Phiên hôm nay dao động giá ở cổ phiếu tương đối rộng, do đó cần hẹp lại trong những ngày tới.
Thị trường phái sinh hôm nay khá dễ đoán ở nhịp giảm đầu tiên, F1 chấp nhận chiết khấu 9-10 điểm ngay trong giai đoạn chờ VN30. Chỉ số này mở cửa phản ứng quanh 1965.xx và nảy lên gần sát 1974.xx sau đó giảm. Các trụ đồng loạt giảm và basis khá tốt khi VN30 xuyên thủng 1965.xx. Đây cũng là nhịp Short ngon nhất. Tiếc rằng VIC đã chạm đáy ngay từ 10h15 khiến VN30 không có quán tính tới được 1945.xx.
Sau nhịp giảm này, toàn thời gian còn lại giao dịch khó, VN30 được co kéo dao động hẹp trong biên độ 1955.xx tới 1965.xx mà basis lại co giãn rộng. Duy nhất một cơ hội có rủi ro thấp là khi basis chiết khấu hơn 5 điểm, dù VN30 chưa thủng 1955 mà F1 xuống sát 1950. Long ở thời điểm này phải đặt stoploss nếu VN30 thủng 1950 hoặc cắt lỗ khi F1 giảm quá một nửa basis kể từ giá vào.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1961.57, ngay tại một mốc. Cản kế tiếp ngày mai là 1973; 1983; 1993; 2005; 2013; 2024. Hỗ trợ 1955; 1945; 1934; 1923; 1915; 1905; 1893.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Nhà đầu tư trong nước nếu giao dịch tài sản mã hóa được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài, sẽ bị phạt từ 70 - 100 triệu đồng...
Hiệu ứng xấu từ thị trường quốc tế trong kỳ nghỉ dài đã khiến giao dịch trong nước hôm nay khá tiêu cực. Sắc đỏ lan rộng, mặc dù VN-Index được một vài cổ phiếu lớn nâng đỡ, nhưng hiệu quả phục hồi ở đa số cổ phiếu còn kém. Khối ngoại cũng bất ngờ có phiên xả lớn nhất 24 phiên.
Xu hướng tăng của VN-Index có thể bị hạn chế bởi áp lực lãi suất, lạm phát và các bất ổn địa chính trị toàn cầu.
Các ngân hàng trung ương thường để cho các cú sốc năng lượng tự qua đi thay vì phản ứng với các cú sốc đó bằng động thái chính sách tiền tệ...
Người đứng đầu Pyn Elite Fund từng kỳ vọng kết quả kinh doanh rất tích cực của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam sẽ đưa giá cổ phiếu vào một xu hướng tăng rõ rệt. Tuy nhiên, tình hình thanh khoản đã khiến giá cổ phiếu vẫn duy trì ở trạng thái yếu.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thông tin mới nhất từ Cục Thống kê cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2026 tăng 0,47% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước tăng 4,89%. Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...