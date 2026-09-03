Blog chứng khoán: Rung lắc bình thường

Những rủi ro thông tin đã xuất hiện trong kỳ nghỉ khi xung đột Trung Đông bùng phát trở lại, giá dầu tăng mạnh và chứng khoán thế giới giảm điểm. Thị trường trong nước “phản ứng bù” trong phiên đầu tháng 9 và áp lực giảm ở cổ phiếu khá lớn.

Tranh minh họa.

VNI tuy chỉ mất 0,24% nhưng cổ phiếu kém hơn nhiều. Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu chỉ là 0,39/1, trong đó 157/236 cổ phiếu đỏ xuất hiện mức giảm quá 1%. Vì vậy nhìn từ góc độ chỉ số, hôm nay chỉ là một phiên rung lắc, thậm chí có “nến rút chân”, nhưng cổ phiếu thì gây tổn thương nhiều.

Dù vậy hiện tượng rung lắc sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự tâm lý là bình thường, ngay cả khi hôm nay VNI có mất nhiều điểm hơn (nếu không có VIC) thì cũng không có gì bất ngờ. Ảnh hưởng ngoại biên là lý do tốt để thị trường chậm lại, điều chỉnh để củng cố.

Chỉ riêng VIC tăng 3,6% đã đỡ lại 14 điểm cho VNI và gần như toàn bộ biên độ “rút chân” của chỉ số là nhờ trụ này. VIC tạo đáy cùng với VNI ngay từ hơn 10h sáng, sau đó phục hồi liên tục và rất mạnh. Điểm đáng chú ý là VNI tuy đi lên từ rất sớm và càng về cuối càng thu hẹp mức giảm nhưng cổ phiếu không cho thấy đà phục hồi tương ứng. Cùng với đó là thanh khoản ở HSX chiều nay chỉ tăng chưa tới 10% so với buổi sáng, thể hiện dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng nâng giá mua lên.

Thống kê hôm nay chỉ khoảng 34% số cổ phiếu có giao dịch của VNI phục hồi từ 1% trở lên so với giá Low, phần lớn chỉ là hồi trong vùng giá đỏ. Điều này cũng bình thường vì cơ hội mua giá thấp trong nhịp điều chỉnh còn nhiều, thị trường đang bị ảnh hưởng nhất định từ yếu tố bên ngoài nên nếu thực sự muốn mua, nhà đầu tư sẽ chọn giá thấp. Có thể thấy chiến lược mua này khá rõ ràng ở nhịp leo dốc của VNI, dòng tiền đã không bị cuốn theo ảnh hưởng của điểm số.

Điểm khá bất ngờ duy nhất là áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài. Khối này xả thẳng qua khớp lệnh rất lớn, không giống các giao dịch bán ròng mạnh chủ đạo qua thỏa thuận ở những ngày trước. Hơn 1,5k tỷ bán ròng trên HSX là rất đáng chú ý. Một mặt diễn biến thị trường quốc tế với lợi suất trái phiếu tăng, lãi suất hứa hẹn neo cao thậm chí là tăng khiến dòng vốn rút ra. Mặt khác, thị trường Việt Nam được nâng hạng cũng khiến sự phân bổ vốn thay đổi, vốn cũ cơ cấu lại trong khi vốn mới vào chưa nhiều. Khả năng cao tháng 9 vẫn sẽ xuất hiện các đợt bán ròng mạnh nữa.

Hiện tại sự bất định từ bên ngoài lại gia tăng, giá dầu giao sau lên trên 90 USD/thùng. Số liệu vĩ mô tháng 8 cho thấy CPI đã tăng trở lại 0,47% so với tháng 7, sau 2 tháng giảm liên tục trước đó. Bình quân 8 tháng năm 2026, CPI tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,24%. Nếu giá dầu tiếp tục duy trì mức cao trong tháng 9 thì áp lực lạm phát sẽ tiếp tục. Thực tế này sẽ làm giảm mức độ lạc quan trên thị trường như đã chứng kiến trong tháng 8 khi tín hiệu suy yếu của CPI là rõ ràng.

Dù vậy thị trường vẫn chỉ đang trong giai đoạn phục hồi và những nhịp điều chỉnh ngắn là bình thường. Ít nhất cổ phiếu lẫn chỉ số vẫn đang có một đáy tham chiếu. Thêm nữa ngay cả khi VNI đột phá qua mốc 1800 điểm thì cũng chưa xuất hiện sự bùng nổ của thanh khoản, tức là sự thận trọng vẫn rất cao. Căn cứ vào mức thanh khoản thấp này thì mức độ sử dụng đòn bẩy ngắn hạn trong giao dịch hàng ngày vẫn chưa lớn.

Dĩ nhiên phán đoán chủ quan luôn cần sự xác nhận của thị trường. Vì vậy những phiên tới áp lực bán giảm đi, thanh khoản thấp ở chiều giá giảm là tín hiệu tốt. Phiên hôm nay dao động giá ở cổ phiếu tương đối rộng, do đó cần hẹp lại trong những ngày tới.

Thị trường phái sinh hôm nay khá dễ đoán ở nhịp giảm đầu tiên, F1 chấp nhận chiết khấu 9-10 điểm ngay trong giai đoạn chờ VN30. Chỉ số này mở cửa phản ứng quanh 1965.xx và nảy lên gần sát 1974.xx sau đó giảm. Các trụ đồng loạt giảm và basis khá tốt khi VN30 xuyên thủng 1965.xx. Đây cũng là nhịp Short ngon nhất. Tiếc rằng VIC đã chạm đáy ngay từ 10h15 khiến VN30 không có quán tính tới được 1945.xx.

Sau nhịp giảm này, toàn thời gian còn lại giao dịch khó, VN30 được co kéo dao động hẹp trong biên độ 1955.xx tới 1965.xx mà basis lại co giãn rộng. Duy nhất một cơ hội có rủi ro thấp là khi basis chiết khấu hơn 5 điểm, dù VN30 chưa thủng 1955 mà F1 xuống sát 1950. Long ở thời điểm này phải đặt stoploss nếu VN30 thủng 1950 hoặc cắt lỗ khi F1 giảm quá một nửa basis kể từ giá vào.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1961.57, ngay tại một mốc. Cản kế tiếp ngày mai là 1973; 1983; 1993; 2005; 2013; 2024. Hỗ trợ 1955; 1945; 1934; 1923; 1915; 1905; 1893.

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