Fubon ETF sắp bán ra hàng chục triệu hai cổ phiếu chứng khoán

Ước tính Fubon ETF có thể sẽ bán khoảng 10,1 triệu cổ phiếu VND, cao nhất trong nhóm. VCI đứng thứ hai với khoảng 8,6 triệu cổ phiếu, tiếp theo là KDH khoảng 5,2 triệu cổ phiếu và KBC khoảng 4,3 triệu cổ phiếu.

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Hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF theo chỉ số FTSE Vietnam 30 trong kỳ rà soát tháng 9/2026 đang thu hút sự chú ý của thị trường, khi một số cổ phiếu được dự báo có thể được thêm mới với nhu cầu mua đáng kể. Trong khi đó, các mã có khả năng bị loại khỏi rổ cũng có thể đối diện áp lực bán từ các quỹ ETF.

Theo báo cáo dự báo danh mục chỉ số FTSE Vietnam 30 kỳ tháng 9/2026 của SSI Research, ngày chốt dữ liệu là 24/8/2026, kết quả chính thức dự kiến được công bố vào ngày 4/9/2026 và danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Dựa trên số liệu đến ngày 28/8/2026, SSI Research dự báo VPB, MCH, VPL, ACB và FPT có thể được thêm vào danh mục do đáp ứng các điều kiện. Ngược lại, KBC, VND, VCI và KDH có khả năng bị loại khỏi rổ chỉ số.

Cụ thể, trong nhóm cổ phiếu có khả năng được thêm mới, VPB được ước tính là mã có khối lượng mua lớn nhất, khoảng 21,9 triệu cổ phiếu. Theo sau là ACB với khoảng 16,0 triệu cổ phiếu và FPT với khoảng 7,7 triệu cổ phiếu. Hai cổ phiếu còn lại là MCH và VPL có khối lượng mua dự kiến lần lượt khoảng 2,4 triệu và 2,3 triệu cổ phiếu.

Tuy nhiên, xét tương quan với thanh khoản bình quân, MCH và VPL mới là hai cổ phiếu đáng chú ý nhất. SSI Research ước tính nhu cầu mua MCH tương đương 5,7 ngày giao dịch bình quân, trong khi VPL tương đương 4,1 ngày giao dịch. Các tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với ACB là 1,7 ngày, VPB 1,4 ngày và FPT 1,2 ngày.

Điều này cho thấy mặc dù VPB và ACB có khối lượng mua dự kiến lớn hơn về mặt tuyệt đối, áp lực cân đối cung – cầu do hoạt động tái cơ cấu có thể thể hiện rõ hơn tại MCH và VPL nếu xét trên nền thanh khoản hiện hữu.

Tỷ trọng mới của VPB trong danh mục có thể đạt 6,57%, FPT đạt 6,10%, ACB đạt 3,91%, MCH đạt 3,71% và VPL đạt 1,96%.

Ở chiều ngược lại, bốn cổ phiếu được dự báo có thể bị loại khỏi FTSE Vietnam 30 gồm VND, VCI, KDH và KBC sẽ đối diện với nhu cầu bán từ quỹ ETF.

Về khối lượng tuyệt đối, VND ước tính có thể bị bán khoảng 10,1 triệu cổ phiếu, cao nhất trong nhóm. VCI đứng thứ hai với khoảng 8,6 triệu cổ phiếu, tiếp theo là KDH khoảng 5,2 triệu cổ phiếu và KBC khoảng 4,3 triệu cổ phiếu.

Tuy nhiên, nếu đánh giá áp lực bán trên tương quan với thanh khoản, KBC lại là cổ phiếu đáng chú ý nhất. SSI Research ước tính lượng cổ phiếu KBC cần bán tương đương 3,2 ngày giao dịch bình quân. Trong khi đó, KDH tương đương 1,0 ngày giao dịch, VND khoảng 1,0 ngày và VCI khoảng 0,9 ngày.

Như vậy, KBC được đánh giá là cổ phiếu có thể chịu áp lực bán mạnh nhất từ hoạt động tái cơ cấu nếu dự báo thay đổi danh mục trở thành hiện thực.

Ngoài các mã dự kiến được thêm mới và loại ra, việc điều chỉnh tỷ trọng cũng tạo ra nhu cầu mua bán tại các cổ phiếu đang duy trì trong danh mục.

Ở chiều mua, HPG được ước tính tăng khoảng 5,8 triệu cổ phiếu, khi tỷ trọng có thể tăng từ 7,70% lên 9,08%. SHB có thể được mua thêm khoảng 1,3 triệu cổ phiếu, MSN khoảng 552 nghìn cổ phiếu, trong khi VJC và PLX cũng có nhu cầu mua tăng thêm.

Ngược lại, một số cổ phiếu có thể bị giảm tỷ trọng đáng kể. Trong đó, VHM được ước tính giảm khoảng 6,25 triệu cổ phiếu, VIC giảm khoảng 4,10 triệu cổ phiếu và SSI giảm khoảng 3,59 triệu cổ phiếu. POW cũng có thể bị bán khoảng 2,54 triệu cổ phiếu, trong khi VIX dự kiến giảm khoảng 1,48 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, tỷ trọng dự kiến của VIC có thể giảm từ 20,41% xuống 10,00%, trong khi VHM giảm từ 13,23% xuống 8,31%. Đây là những thay đổi lớn về tỷ trọng trong danh mục nếu kết quả chính thức tương đồng với dự báo hiện tại.

Lưu ý rằng toàn bộ thay đổi về danh mục và số lượng cổ phiếu mua bán mới chỉ là ước tính, vẫn phụ thuộc vào kết quả rà soát chính thức của FTSE cũng như các điều chỉnh có thể phát sinh trước ngày danh mục mới có hiệu lực.

Vì vậy, giai đoạn từ thời điểm công bố kết quả vào ngày 4/9 đến khi chỉ số chính thức có hiệu lực ngày 21/9 có thể trở thành khoảng thời gian thị trường đặc biệt quan tâm đến diễn biến của nhóm cổ phiếu được thêm mới, loại ra hoặc điều chỉnh mạnh về tỷ trọng.

Một điểm đáng chú ý khác trong báo cáo là diễn biến dòng vốn của Fubon Vietnam ETF. Tính đến ngày 28/8/2026, tổng tài sản ròng của quỹ đạt 356 triệu USD, giảm 23,7% so với đầu năm. Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành là 602 triệu đơn vị, giảm 25,1%.

Dòng vốn ròng của quỹ từ đầu năm đến thời điểm báo cáo âm 121 triệu USD. Trong khi đó, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ vẫn tăng 2,5% so với đầu năm.

Theo SSI Research, mặc dù diễn biến giá trị tài sản ròng tích cực, quỹ ETF vẫn chịu áp lực rút vốn đáng kể. Tổng tài sản ròng giảm 23,8% và giá trị vốn rút ròng lên tới 121 triệu USD. Điều này cho thấy hiệu quả danh mục tích cực chưa đủ để ngăn chặn xu hướng rút vốn khỏi quỹ trong thời gian qua.