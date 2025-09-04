Thứ Năm, 04/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Cầu bắt đáy vẫn hưng phấn cao, dòng tiền duy trì tốt

iTrader

04/09/2025, 16:55

Khả năng kéo ngược giá phục hồi về cuối phiên vẫn là tín hiệu của tâm lý hưng phấn còn duy trì tốt. VNI hôm nay đóng cửa ở đỉnh cao mới tạo điều kiện bối cảnh thuận lợi cho cổ phiếu tăng giá. Sự đồng thuận ở nhóm dẫn dắt chưa cao nhưng hiệu quả điểm số vẫn đủ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cổ phiếu kích thích trong phiên chiều nay là HPG nói riêng và nhóm Thép nói chung. Tuy nhiên vẫn cần phải có các trụ ngân hàng như VCB, VPB, thậm chí cả VIC, VHM hồi giá. Một nhịp kéo trụ thuần túy thậm chí có thể tạo phản ứng thận trọng ngược, nhưng nếu hồi lên đồng loạt thì tâm lý lan tỏa lại dễ xuất hiện.

Dao động intraday của đa số cổ phiếu hôm nay khá tốt, một phần vì tâm lý hỗ trợ của chỉ số. Đầu tiên là độ rộng vẫn khả quan với tỷ lệ tăng/giảm 1,5/1. Thứ hai là gần một nửa (46%) rổ cổ phiếu của VNI phục hồi từ 1% trở lên so với giá Low. Với diễn biến intraday kiểu giảm trước tăng sau thì phần phục hồi này cộng với thanh khoản ở chiều hồi thể hiện sức mạnh dòng tiền. Ở cổ phiếu cụ thể, diễn biến như vậy càng có thể nhìn rõ hơn và nếu xu hướng vẫn đang là tăng, đây là biểu hiện của hành động bắt đáy.

Với mức giao dịch cực lớn ở HPG hay nhiều cổ phiếu khác thì diễn biến hồi giá có độ tin cậy cao hơn. Diễn biến giá mạnh lên cần đi cùng với thanh khoản mới phản ánh được sức mua hiệu quả. Nhịp hồi chiều nay có giao dịch khá lớn, nhất là VN30 tăng tới 38% so với phiên sáng. Tổng thể 2 sàn khớp quay lại vượt ngưỡng 40k tỷ là tích cực ở thời điểm hiện tại (vùng đỉnh trung bình trên 52k tỷ/phiên không tính thỏa thuận), cho thấy phần lớn tiền vẫn đang xoay vòng và sẵn sàng hành động hơn là đứng ngoài quan sát.

Mặc dù VNI có cơ hội lớn để vượt qua 1700 nhưng đây chỉ là tín hiệu có tác dụng cộng hưởng về mặt tâm lý. Nhìn vào nhóm VN30 thì rất ít mã có đỉnh mới ngay cả như VCB, VPB, TCB, CTG… và số lớn vẫn đang tích lũy, tăng giảm 1-2 phiên không thoát ra khỏi diễn biến này. Vì vậy chỉ số vẫn không phải là tín hiệu để giao dịch, mà tùy thuộc vào sức mạnh giá của cổ phiếu cụ thể. Khả năng hấp thụ khối lượng bán trong các nhịp giảm intraday hoặc giảm 1-2 phiên tạo biên độ hẹp là quan trọng nhất. Cổ phiếu vẫn đang vận động theo dòng tiền, chừng nào tiền còn lao vào thì vẫn có triển vọng cao vượt qua các đợt chốt lời trên đường đi.

Thị trường phái sinh hôm nay dao động khá rộng theo biến động của cổ phiếu trong VN30. Ngân hàng, HPG, MSN là những mã tạo dao động mạnh cho chỉ số. Diễn biến VN30 thuận lợi cho cả Long lẫn Short dù basis có chút bất lợi cho Short. Nhip ngon nhất là bắt Long khi VN30 điều chỉnh xuống đúng 1851.xx và các trụ kéo ngược lên. Hai khoảng mở biên độ tạo phản ứng giá chính xác và 1871.xx xuất hiện đợt chốt Long sớm. Riêng đợt tăng cuối thì khá nhanh và bất ngờ. Tuy nhiên nếu chú ý thì basis được ép co lại cực nhanh trùng với nhịp kéo thốc VPB, MSN. Đã có sự chủ động mở vị thế Long ở nhịp này.

Với diễn biến đồng thuận nhiều hơn hôm nay, cơ hội để VNI vượt 1700 là cao và VN30 cũng sẽ đi lên. Phái sinh đã co basis đáng kể, thuận lợi cho cả Long lẫn Short ngày mai.

VN30 đóng cửa tại 1883.59. Cản gần nhất ngày mai là 1890; 1899; 1908; 1921; 1932. Hỗ trợ 1878; 1872; 1861; 1849; 1842.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.  

