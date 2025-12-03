Giá vàng miếng SJC tăng nhẹ, giá vàng nhẫn đứng im

Trong phiên sáng 3/12, hầu hết các hệ thống kinh doanh lớn vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” so với phiên hôm qua (2/12). Với vàng miếng SJC, giá giao dịch đồng loạt tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều…

Trong phiên sáng nay (3/12), các cửa hàng kinh doanh vàng đồng loạt nâng giá giao dịch vàng miếng SJC sau khi giảm gần 1 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua (2/12).

Mở cửa phiên, Công ty SJC vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng miếng ở mức 152,5 triệu – 154,5 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 2/12. Tuy nhiên, sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 152,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 154,8 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. Đây cũng là giá niêm yết tại DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên 2/12, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu này cũng tăng 300 nghìn đồng/lượng.

Cùng mức tăng trên, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đặt giá vàng miếng bán ra ở mức 154,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào niêm yết lần lượt ở mức 153,3 triệu đồng và 153,4 triệu đồng/lượng.

Sau khi giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 151,6 triệu – 154,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), Phú Quý tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 151,8 triệu – 154,8 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, Mi Hồng là thương hiệu ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp đối với chiều mua và 1 nhịp tăng đối với chiều bán trong phiên sáng.

Mở cửa phiên sáng, Mi Hồng vẫn giữ nguyên giá bán ra nhưng tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với giá mua vào, niêm yết giá giao dịch ở mức 153 triệu – 154,5 triệu đồng/lượng. Sau hơn 1 tiếng mở cửa, Mi Hồng tiếp tục tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua trong khi giữ nguyên chiều bán, đặt giá mua, bán vàng miếng ở mức 153,5 triệu – 154,8 triệu đồng/lượng.

Như vậy trong phiên sáng, Mi Hồng ghi nhận tổng mức tăng là 800 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 3/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trong khi đó, trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, giá mua, bán vàng nhẫn tại các hệ thống lớn gần như không thay đổi so với phiên hôm qua (2/12). Riêng chỉ có 2 doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá giao dịch vàng nhẫn.

Mở cửa phiên, Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 151 triệu – 154 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua (2/12).

Sau hơn 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 151,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 154,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn được duy trì ổn định.

Cùng chung xu hướng, Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng đối với giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo trong phiên sáng nay.

Sau khi giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 151 triệu – 154 triệu đồng/lượng (mua – bán), Bảo Tín Mạnh Hải tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Trong gần 1 tiếng, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 151,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 154,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. Như vậy, trong phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận tổng mức tăng là 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong khi đó, Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 150,3 triệu – 152,8 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên hôm qua (2/12), giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu trên không thay đổi đối với cả hai chiều mua và bán.

Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 3/12, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI niêm yết ở mức 150,6 triệu – 153,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 2/12, thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”.

Tương tự, sau khi ghi nhận tổng mức giảm là 600 nghìn đồng/lượng trong phiên hôm qua (2/12), mở cửa phiên sáng nay, PNJ vẫn duy trì xu hướng đi ngang đối với giá mua, bán vàng nhẫn.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 3/12, thương hiệu này vẫn niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 150,6 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 153,6 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 28/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm cũng không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng 3/12.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn ở mức 142,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 145,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, Ngọc Thẩm vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.

Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường. So với các thương hiệu kinh doanh ở miền Bắc, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm thấp hơn khoảng 10 triệu đồng/lượng mỗi chiều.