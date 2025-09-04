VN-Index lên đỉnh lịch sử mới, sắp chạm 1700 điểm

Thị trường mạnh lên khác biệt trong phiên chiều nay, sau buổi sáng lình xình yếu ớt. Loạt cổ phiếu blue-chips trỗi dậy, trong đó nòng cốt vẫn là nhóm ngân hàng. VN-Index càng về cuối càng khỏe, đóng cửa ở mức cao nhất tại 1696,29 điểm, tăng 0,89%.
VN30-Index thể hiện sự mạnh mẽ bất ngờ: Chốt phiên sáng chỉ
số này còn giảm 0,22% với 12 mã tăng/16 mã giảm nhưng đóng cửa đã tăng 1,29% với
22 mã tăng/6 mã giảm. Thống kê cho thấy rổ này có 26 mã tăng giá so với mức chốt
buổi sáng, nghĩa là nhiều cổ phiếu đã xanh từ sáng và chiều này còn mạnh hơn nữa.
Giao dịch ấn tượng nhất là HPG khi cổ phiếu này nhận được dòng
tiền khổng lồ. Chốt phiên sáng HPG đã tăng sẵn 1,95%, thanh khoản trên 1.085 tỷ
đồng. Ngay khi vào phiên chiều, lực cầu cực mạnh kéo vọt giá lên cao thêm khoảng
3,83% nữa chỉ trong vòng 40 phút và cuối phiên tăng 6,04%, tương đương riêng
chiều tăng 4,01%. Đặc biệt HPG khớp lệnh hơn 3.038 tỷ đồng chiều nay, chiếm
25,5% tổng giá trị khớp lệnh cả rổ VN30 buổi chiều. Cả phiên HPG đạt thanh khoản
4.123,5 tỷ đồng, chiếm 20,1% rổ VN30 và 11% cả sàn HoSE.
Điều đáng tiếc duy nhất ở HPG là vốn hóa chưa phải lớn nhất
nên chỉ đem về hơn 3 điểm cho VN-Index, vẫn xếp sau VCB. Bù lại HPG kéo tới trên
10 điểm cho VN30-Index, trở thành cổ phiếu mạnh nhất và là lý do VN30-Index tăng
mạnh hơn chỉ số chung.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng tuy yếu hơn HPG nhưng vẫn là sức mạnh
chủ đạo cho VN-Index. VCB chiều nay tăng thêm 2,23% so với buổi sáng, đóng cửa
vượt tham chiếu 2,84%, đem về 3,7 điểm. VPB cũng tăng 2,8%, đảo chiều thành công
vượt tham chiếu 1,16%. HDB buổi sáng thuộc nhóm giảm sâu nhất (-1,21%), trong
15 phút cuối đợt liên tục cũng hồi mạnh mẽ. Tính chung phiên chiều HDB hồi lại
1,38% so với giá chốt buổi sáng và đảo chiều thành công vượt tham chiếu 0,15%.
SSB, STB, TPB, MBB cũng là các mã ngân hàng khác phục hồi tốt trong phiên chiều.
Với các blue-chips còn lại, DGC, MWG, SSI cũng lên giá rất tốt
và đảo ngược từ giảm sang tăng hoặc tăng cao hơn. Thậm chí VHM cũng hồi lên
2,61% so với buổi sáng, còn giảm không đáng kể lúc đóng cửa. VIC cũng lên giá
1,2% và lội ngược về tham chiếu. Tổng hợp sức mạnh của nhiều blue-chips đã giúp
VN-Index càng về cuối càng khỏe.
Dĩ nhiên trong bối cảnh đó, phần còn lại của thị trường cũng
được hưởng lợi. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 195 mã tăng/130 mã giảm,
nhìn qua thì không khác biệt quá nhiều so với phiên sáng (154 mã tăng/153 mã giảm)
nhưng mặt bằng giá tốt hơn. Cụ thể, sàn này có tới 108 mã tăng quá 1% lúc đóng
cửa (phiên sáng 67 mã). Các blue-chips chiếm ưu thế áp đảo ở nhóm này khi 5 mã
thanh khoản vượt ngàn tỷ là HPG, VPB, SSI, FPT, MSN.
Các cổ phiếu tầm trung cũng thu hút dòng tiền mạnh mẽ có thể
kể tới DIG tăng 2,01%, NKG kịch trần, MSB tăng 3,93%, TCH tăng 6,62%, HSG kịch
trần, HCM tăng 2,95%, POW tăng 1,21%, VSC tăng 2,18%. Đây đều là các cổ phiếu
thanh khoản tối thiểu từ 400 tỷ đồng trở lên.
Thuần túy từ góc độ tăng giá, sàn HoSE có hơn 30 mã tăng quá
3% và duy nhất HPG là blue-chips VN30. 9 mã kịch trần đều thuộc nhóm vừa và nhỏ,
ngoài ra nhiều mã khác giao dịch lẻ tẻ như DCL, TNI, TLG, NHH, DHA… cũng tăng
giá rất mạnh.
Ở phía giảm, tuy vẫn còn khoảng 50 cổ phiếu giảm hơn 1%
nhưng giao dịch đa phần rất nhỏ. Chỉ có 16 mã trong số này đạt thanh khoản từ
10 tỷ đồng trở lên. EIB, GEX, CII, DXG, ORS là những cổ phiếu đáng chú ý khi
thanh khoản trên trăm tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giao dịch cân bằng mức ròng
khoảng 6,3 tỷ sau khi bán ròng 758 tỷ đồng trong buổi sáng. Tuy vậy vẫn có các
cổ phiếu cụ thể xuất hiện giao dịch rất lớn và trái chiều. HPG buổi sáng mới được
mua ròng khoảng 62 tỷ, đến cuối phiên tăng vọt lên gần 670 tỷ đồng ròng. MSB lại
bị bán ròng chiều nay khi chung cuộc mua ròng còn 391,4 tỷ, thấp hơn phiên sáng
với 428,6 tỷ. FPT từ mức +69 tỷ buổi sáng lên +192,3 tỷ lúc đóng cửa. Phía bán
ròng, VPB từ -192,2 tỷ buổi sáng tăng lên -398,2 tỷ kết phiên. VHM từ -153 tỷ lên
-227 tỷ. MSN từ -125 tỷ lên -160 tỷ. GEX từ -71 tỷ lên -126,6 tỷ…
