Thị trường chứng khoán Việt Nam trước vận hội mới từ nâng hạng và dòng vốn tỷ đô

Thứ Tư, 03/12/2025
Minh Huy
03/12/2025, 19:42
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi, mở ra dòng vốn ngoại tỷ đô. Đồng thời, thúc đẩy quản trị công ty và phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị dài hạn của doanh nghiệp…
Chiều 3/12, tại TP. Hồ Chí Minh, Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) lần thứ 18 kết hợp với Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết thường niên năm 2025 đã chính thức diễn ra. Sự kiện không chỉ là nơi vinh danh các doanh nghiệp xuất sắc mà còn là diễn đàn quan trọng để cơ quan quản lý và các thành viên thị trường nhìn lại chặng đường 25 năm phát triển, đồng thời thảo luận về những cơ hội khi Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa nâng hạng lên thị trường mới nổi.
Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), định năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường chứng khoán Việt Nam khi đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển. Trong bối cảnh kinh tế quốc tế biến động mạnh, ảnh hưởng sâu rộng tới các thị trường tài chính toàn cầu, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn duy trì ổn định và tiếp tục khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung – dài hạn quan trọng của nền kinh tế.
Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường sôi động và có mức tăng trưởng hàng đầu khu vực cũng như thế giới. VN-Index đã vượt đỉnh lịch sử; thanh khoản tăng mạnh và thiết lập kỷ lục mới.
Đặc biệt, năm 2025 ghi nhận nhiều dấu mốc quan trọng. Trong đó, hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX) đã được vận hành ổn định, an toàn và thông suốt. Hệ thống này không chỉ nâng cấp toàn diện hạ tầng công nghệ, hỗ trợ thị trường tăng quy mô mà còn góp phần gia tăng chiều sâu, mở đường cho các sản phẩm và dịch vụ mới.
Cùng với đó, ngày 8/10/2025, tổ chức FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Các quỹ đầu tư chủ động đã bắt đầu tìm hiểu, mở tài khoản để tìm cơ hội. Tháng 9 năm 2026, FTSE sẽ chính thức đưa cổ phiếu của công ty niêm yết Việt Nam vào rổ chỉ số của FTSE.
“Đây là cột mốc quan trọng phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của thị trường, ghi nhận nỗ lực cải cách toàn diện của ngành Chứng khoán theo chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng thị trường minh bạch, hiện đại và hiệu quả theo chuẩn mực quốc tế. Đồng thời, đây cũng là bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi cải cách sâu rộng hơn nữa để đạt được các mục tiêu dài hạn trong tương lai”, bà Phương nhấn mạnh.
Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Việt Hà, Quyền Giám đốc HOSE nhận định năm 2025 là một năm đặc biệt, kỷ niệm 25 năm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức đi vào hoạt động và đó cũng là chặng đường 25 năm nâng giá trị, vững niềm tin của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
Từ những bước đi khiêm tốn ban đầu, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ, với thanh khoản tiếp tục là điểm sáng khi giá trị giao dịch bình quân 11 tháng đầu năm gần 1 tỷ USD mỗi phiên.
Tính đến ngày 30/11/205, quy mô vốn hóa toàn thị trường cổ phiếu Việt Nam đạt 390 tỷ USD, tương đương 81,93% GDP của năm 2024. Riêng sàn HOSE, giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết đạt 310 USD, tương đương 65,14% GDP năm 2024, chiếm tới 94% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.
“Những con số này thể hiện rõ vai trò ngày càng lớn của thị trường chứng khoán như một kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước”, bà Hà nhấn mạnh.
Theo bà Trần Anh Đào, Phó Tổng giám đốc Phụ trách Ban điều hành Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng bình chọn VLCA 2025, năm 2025 đánh dấu tròn một thập kỷ hình thành tư duy về quản trị công ty (QTCT) tại Việt Nam, bắt đầu với những chuyển động mạnh mẽ từ khung pháp lý với sự thúc đẩy của các cơ quan quản lý thị trường đến sự thay đổi trong nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp.
Thập kỷ này không chỉ ghi nhận sự hoàn thiện về luật pháp, mà quan trọng hơn, chứng kiến sự trưởng thành trong nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về QTCT như một yếu tố chiến lược – chứ không còn là yêu cầu tuân thủ tối thiểu.
“Việt Nam hiện đang trên lộ trình cải thiện chất lượng quản trị công ty với mong muốn trở thành một trong 5 quốc gia có hệ thống quản trị doanh nghiệp tốt nhất khu vực ASEAN. Điều này không chỉ là một mục tiêu, chiến lược quan trọng mà còn là nền tảng để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và tạo dựng hình ảnh tích cực trong mắt cộng đồng tài chính quốc tế”, bà Đào cho biết.
Thị trường nâng hạng là cơ hội rất lớn để Việt Nam thu hút nguồn vốn mới, ổn định và bền vững hơn, có thể lên đến hàng chục tỷ USD. Với nguồn vốn bền vững này, nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao hơn cho doanh nghiệp thực hiện tốt về quản trị minh bạch và hiệu quả. Những thành tố phi tài chính này thể hiện năng lực cạnh tranh, uy tín và giá trị dài hạn của doanh nghiệp.
Dù vậy, theo bà Vũ Thị Chân Phương, vẫn cần nhìn nhận rằng QTCT và triển khai phát triển bền vững, ESG tại Việt Nam vẫn ở giai đoạn đầu. Bên cạnh thay đổi tư duy về quản trị và phát triển bền vững, cần thêm nhiều nỗ lực từ cơ quan quản lý, Sở giao dịch, các tổ chức trong và ngoài nước và đặc biệt là từ chính doanh nghiệp.
Chính vì vậy, trong thời gian tới, Chủ tịch UBCKNN đề nghị các Sở giao dịch, các đơn vị liên quan và các doanh nghiệp cần tiếp tục có các giải pháp mang tính đột phá hơn nữa. Các Sở giao dịch cần có giải pháp thiết thực, đề xuất với cơ quan quản lý để đưa Thẻ điểm Quản trị công ty của Việt Nam vào top đầu của ASEAN. Đồng thời, các doanh nghiệp niêm yết cần chú trọng hơn nữa việc thực hành QTCT gắn với ESG, áp dụng và thực hành các thông lệ tốt và chuẩn mực tốt về phát triển bền vững.
Về Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards - VLCA), qua gần 6 tháng bình chọn, vượt qua hơn 500 doanh nghiệp niêm yết trên cả hai sàn chứng khoán, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn được 50 doanh nghiệp xuất sắc ở 3 hạng mục Báo cáo thường niên, Quản trị công ty và Báo cáo phát triển bền vững để chính thức vinh danh.
VLCA là sự mở rộng từ Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (Vietnam Annual Report Awards), do Sở Giao dịch Chứng khoán TP .Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Đầu tư (nay là Báo Tài chính - Đầu tư) phối hợp tổ chức với sự tài trợ thường niên và duy nhất của Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital; sự hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả của các đối tác chuyên nghiệp như Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và các công ty kiểm toán hàng đầu là PwC, Deloitte, KPMG, EY và sự hỗ trợ thông tin của UBCKNN và 2 SGDCK.
Hội đồng quản trị VPBankS vừa thông qua giá tham chiếu cổ phiếu VPX là 33.900 đồng/cổ phiếu. Trước đó, trong tháng 11, công ty đã hoàn tất thương vụ IPO kỷ lục, chào bán 375 triệu cổ phiếu và đưa vốn chủ sở hữu lên nhóm dẫn đầu toàn ngành.
Khối ngoại gây bất ngờ với giá trị mua ròng 3592.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 366.2 tỷ đồng.
Sự đồng thuận bất ngờ của nhóm cổ phiếu ngân hàng, nhất là các trụ lớn đã giúp VNI tiếp tục tăng bất chấp sự thoái lui của nhóm Vin. Điểm tốt là độ rộng ủng hộ, cộng với thanh khoản tăng như kỳ vọng đã đẩy giá cổ phiếu đi đúng hướng, phản ánh quan điểm mua bắt đầu thay đổi.
Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện chứng kiến một làn sóng IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) sôi động sau nhiều năm trầm lắng, với sự hỗ trợ từ các cải cách chính sách và kỳ vọng nâng hạng thị trường. Tuy nhiên, đằng sau sự hứng khởi là những thách thức về định giá, minh bạch và dòng vốn ngoại...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: