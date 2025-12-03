Khối ngoại bất ngờ mua ròng 3.600 tỷ, chủ yếu thỏa thuận

Khối ngoại gây bất ngờ với giá trị mua ròng 3592.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 366.2 tỷ đồng.

Bất chấp sự suy yếu của nhóm cổ phiếu Vin, thị trường vẫn có thêm một phiên tăng tích cực. VN-Index đóng cửa trên tham chiếu 14,71 điểm dù VIC giảm 2,04%, VPL giảm 3,66% đã lấy đi gần 8 điểm. Độ rộng xác nhận một phiên giao dịch tích cực ở cổ phiếu với 225 mã tăng và 101 mã giảm.

Đặc biệt có tới gần 130 cổ phiếu tăng quá 1%. Điều này khiến tuy mức tăng điểm của chỉ số hôm nay thấp hơn hôm qua nhưng giao dịch lại mạnh hơn ở cổ phiếu. Dòng tiền đã có sự lựa chọn rõ ràng hơn và tạo sức kéo trên diện rộng với cổ phiếu, thoát ra khỏi sức ảnh hưởng tiêu cực của nhóm trụ.

Không chỉ vậy, thanh khoản ở nhóm cổ phiếu mạnh nhất này chiếm xấp xỉ 61% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Điều này thể hiện hiệu quả rõ rệt của dòng tiền chủ động. Trừ nhóm cổ phiếu Vin, blue-chips vẫn là động lực quan trọng của phiên tăng hôm nay khi 9/10 cổ phiếu dẫn dắt điểm số đến từ rổ VN30.

Chỉ số đại diện rổ cũng tăng 1,12% nhờ sức mạnh của nhóm ngân hàng: CTG tăng 6%, VPB tăng 4,7%, BID tăng 4,2%, SSB tăng 2,9%, LPB tăng 2,3%... Thậm chí các trụ lớn như VCB cũng tăng 2,26%. Thậm chí toàn bộ nhóm ngân hàng trên các sàn gồm 27 mã chỉ duy nhất SGB tham chiếu, còn lại đều tăng, với 24 mã tăng từ 1% trở lên, thậm chí số tăng vượt 2% tới 19 mã.

Thị trường được dẫn dắt bởi các cổ phiếu trụ ngoài nhóm Vin, chẳng hạn HPG cũng tăng 1,13%, MSN tăng 2,54%, MWG tăng 5,9%. Dù vậy nhóm ngân hàng vẫn là sức mạnh chủ đạo, thanh khoản nhóm này cũng tăng 74% so với hôm qua, lên mức cao kỷ lục 30 phiên.

Sức lan tỏa rộng rãi tiếp tục là diễn biến tích cực nhất phiên này khi dòng tiền có tín hiệu tăng dần. Tổng giá trị giao dịch 3 sàn đạt gần 26.200 tỷ đồng, cao nhất 22 phiên.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, VPB, CTG, MWG, SHB, VNM, FRT, TPB, GMD, HDB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, VCB, FPT, HPG, ACB, VHM, CII, VPI, VIX.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 314.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 604.6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua rồng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: MWG, FPT, VHM, HPG, SHB, VCB, BAF, VIC, CII, DXG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng có: VPB, MSN, MBB, HDB, CTG, VNM, SSI, GMD, VPL.

Tự doanh bán ròng 627.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 469.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 5/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Công nghệ Thông tin.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm TCB, SSI, MSN, FPT, SAB, SSB, GEE, DBC, ACB, E1VFVN30. Top bán ròng là nhóm Bán lẻ. Top cổ phiếu bán ròng gồm MWG, MBB, FRT, HDB, CTG, VNM, STB, VIC, PC1, VHM.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 3332.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 501.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có SHB, CTG, MWG, MBB, VPB, BAF, FPT, VHM, VJC, GEE. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có ACB, VIC, HDB, MSN, VCB, PC1, DGC, SSI, SAB, VPI.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 6.161,7 tỷ đồng, tăng +143,6% so với phiên liền trước và đóng góp 20,2% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VPL, với gần 33,4 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 3.271,2 tỷ đồng được Tổ chức trong nước bán thỏa thuận cho Tổ chức nước ngoài.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Thực phẩm, Bán lẻ, trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Hóa chất, Thiết bị điện, Hàng không, Sản xuất & phân phối điện, Sản xuất bia, Phân phối xăng dầu & khí đốt. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.