Blog chứng khoán: Quan điểm bắt đầu thay đổi?

Sự đồng thuận bất ngờ của nhóm cổ phiếu ngân hàng, nhất là các trụ lớn đã giúp VNI tiếp tục tăng bất chấp sự thoái lui của nhóm Vin. Điểm tốt là độ rộng ủng hộ, cộng với thanh khoản tăng như kỳ vọng đã đẩy giá cổ phiếu đi đúng hướng, phản ánh quan điểm mua bắt đầu thay đổi.

VIC giảm 2,04%, VHM tham chiếu, VPL giảm 3,66% khiến VNI mất khoảng 8 điểm nhưng phần còn lại tăng tốt vẫn đem về gần 15 điểm. Nếu có sự cộng hưởng, hôm nay sẽ là một phiên tăng bùng nổ.

Dù vậy sự bổ sung lẫn nhau của nhóm dẫn dắt vẫn là một biểu hiện tốt. Nhiều cổ phiếu ngân hàng đang có quá trình tích lũy tích cực, một số tạo hai đáy. Nhóm này hôm nay gần như tăng toàn bộ, thậm chí 24/27 mã tăng vượt 1%, trong đó 19 mã tăng vượt 2%. Sức mạnh của nhóm này thậm chí còn mạnh hơn nhóm Vin vì vừa có ưu thế về số lượng, vừa có trọng số vốn hóa cao. Hôm nay dòng tiền vào cổ phiếu ngân hàng khá mạnh, tổng giao dịch nhóm này trên HSX tầm 8,2k tỷ, tăng 74% so với hôm qua và cao nhất 30 phiên. SHB, MBB, CTG, VPB thuộc nhóm thanh khoản cao nhất thị trường và đều tăng giá ấn tượng.

Phần còn lại của thị trường cũng khá mạnh. Hệ số tăng/giảm của độ rộng tới 2,23/1. Khoảng 128 cổ phiếu đóng cửa tăng từ 1% trở lên, thị phần chiếm khoảng 61% sàn HSX. Nhìn vào cơ cấu này thì điểm số hôm nay tuy tăng ít hơn hôm qua (phiên trước VNI tăng 15,39 điểm) nhưng cổ phiếu lại tiến triển tốt hơn. Nói đơn giản thì hôm nay nhà đầu tư hưởng lợi hơn hôm qua, bất kể chỉ số tăng ít hơn.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn cũng tăng 11,3% so với phiên trước, đạt gần 23,8k tỷ chưa kể thỏa thuận. Quy mô giao dịch này chưa phải là lớn, tăng khoảng 17% so với trung bình 20 phiên liền trước. Tuy vậy đây là phiên hiếm hoi giá cổ phiếu tăng “đúng hướng” với thanh khoản. Điều này cũng phản ánh chiến lược mua có thay đổi, khi nhà đầu tư dần nâng giá lên và quy mô khớp chủ động tăng. Thống kê khoảng 54% số cổ phiếu có giao dịch trên HSX đạt biên độ tăng từ 1% trở lên so với giá thấp nhất ngày.

Mặc dù VNI đang tiến về vùng đỉnh lịch sử cũ quanh 1800 điểm nhưng rất nhiều cổ phiếu vẫn còn cách rất xa đỉnh gần nhất. Đây là động lực đồng thời cũng là điểm tựa để dòng tiền chấp nhận rủi ro cao hơn và thay đổi từ cách mua thụ động sang cách mua chủ động. Nếu dòng tiền tiếp tục cải thiện, thị trường sẽ sớm hấp thụ các đợt rung lắc ngắn hạn thuận lợi, khi những đợt bán sợ hãi nhất đã qua.

Về mặt bối cảnh, thị trường đang đi dần đến điểm thay đổi kỳ vọng. Nhịp điều chỉnh vừa rồi không có thông tin bất lợi đặc biệt nào, thị trường chỉ là điều chỉnh kỹ thuật do cung cầu thông thường. Thanh khoản rất thấp và giá không giảm sâu thêm thì có thể coi là đạt vùng cân bằng. Giờ thị trường chỉ cần thêm một cú hích tâm lý, một kỳ vọng được đồng thuận để thay đổi và hấp dẫn dòng tiền quay lại.

Thị trường phái sinh hôm nay cũng chuyển từ thận trọng sang sự đồng thuận. Phần lớn thời gian buổi sáng F1 chiết khấu. VN30 đi “lửng lơ” trong biên độ từ 1948.xx tới 1961.xx. Đó là thời gian nhóm Vin điều chỉnh trong khi ngân hàng chưa mạnh lên. Ngưỡng 1961.xx trở thành điểm tín hiệu vì nếu vượt qua thì toàn bộ các vị thế Short trong buổi sáng sẽ sai, nhất là phải chịu thêm mức chiết khấu. Đợt đánh lên buổi chiều có nòng cốt là các trụ ngân hàng như VPB, TCB, CTG, VCB, MBB. Nếu chú ý thì ngay khi vào phiên chiều đã có một đợt Short cover lớn, kéo basis hẹp lại rất nhanh. Đó là điểm có thể vào Long tốt, dù về lý thuyết là thiệt hơn đáng kể so với các vị thế mở từ sáng. Tuy nhiên tuân thủ kỷ luật thì sẽ bớt được rủi ro, nhất là khi không nắm trong “cuộc chơi” của các tay chơi lớn và không biết khi nào sẽ có đợt tăng giá đồng loạt như vậy của các cổ phiếu ngân hàng.

Với tín hiệu cải thiện còn mờ nhạt ở thanh khoản, thị trường vẫn có thể sẽ tăng, nhưng khả năng cao có rung lắc trong các phiên tới. Điều quan trọng là quan sát cách dòng tiền hấp thụ và đỡ giá lên. Khi giá cổ phiếu không thể giảm thêm thì sớm muộn dòng tiền bảo thủ cũng sẽ phải chạy theo. Chiến lược là Long/Short linh hoạt với phái sinh. Nếu cổ phiếu bất ngờ mở biên độ điều chỉnh thì có thể mua thêm.

VN30 chốt hôm nay tại 1971.99, ngay tại một mốc. Cản kế tiếp là 1980; 1990; 2004; 2018; 2032; 2039. Hỗ trợ là 1962; 1948; 1941; 1932; 1920.

