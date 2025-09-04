Thứ Năm, 04/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

FiinGroup: Rủi ro điều chỉnh ở nhóm bất động sản khi dòng tiền suy yếu

Thu Minh

04/09/2025, 10:31

Tỷ lệ sở hữu sở hữu nước ngoài ở nhóm cổ phiếu Bất động sản khá thấp, trung bình toàn ngành chỉ xấp xỉ 8,2%, thấp hơn rất nhiều mức 15% của toàn thị trường.

VnEconomy

Theo nhận định từ FiinGroup, P/E toàn thị trường hiện ở mức 15,4x – cao hơn mức trung bình dài hạn và P/E dự phóng 2025 (13,3x), cho thấy mặt bằng giá hiện tại đã phản ánh đáng kể kỳ vọng vào tăng trưởng.

Tính từ đầu năm, VN-Index đã tăng 35%, với đóng góp từ cả tăng trưởng lợi nhuận  (+20%) và mở rộng định giá (+13%).

Mức tăng P/E chủ yếu đến từ Ngân hàng (+20%), trong khi nhóm Phi tài chính tăng thấp hơn (+5%). Cần lưu ý rằng chất lượng tăng trưởng của hai ngành trụ cột là Ngân hàng và Bất động sản ở mức thấp, với triển vọng chưa thực sự khả quan trong 1-2 quý tới.

Điều này cho thấy thị trường đang bước vào một giai đoạn “kỳ vọng cao” tương tự như đầu chu kỳ kỳ vọng hồi phục mạnh sau Covid 19, khi tâm lý lạc quan vượt xa nền tảng cơ bản.

Phần lớn các ngành đang giao dịch tại mặt bằng định giá theo P/E và P/B tương đương hoặc cao hơn trung bình 5 năm. Điều này phản ánh kỳ vọng cao, tuy nhiên cũng hàm ý rằng dư địa mở rộng định giá không còn nhiều, nhất là trong bối cảnh tăng trưởng lợi nhuận ở các ngành trụ cột như Ngân hàng và Bất động sản vẫn còn phụ thuộc lớn vào các yếu tố không thường xuyên.

Ở chiều ngược lại, Xây dựng & Vật liệu xây dựng, Dệt may, Thiết bị Dầu khí, Xăng dầu và Thủy sản đang có định giá P/E và P/B thấp hơn trung bình 5 năm. Đây là các ngành có tính chu kỳ cao và lợi nhuận đang trong chu kỳ hồi phục.

Nhận định riêng về nhóm bất động sản, theo FiinGroup, sau 2 quý giảm liên tiếp, quy mô hàng tồn kho của nhóm bất động sản dân cư tăng trở lại 9,7% so với quý trước đạt 366,8 nghìn tỷ đồng. Trong đó, bất động sản để bán đang xây dựng chiếm phần lớn 84%, tương đương 312,6 nghìn tỷ đồng, tăng gần 16 nghìn tỷ đồng so với quý trước tương ứng tăng 5%, ghi nhận ở VHM, NVL, VEF, KDH, DXG, VPI….

Ngoài ra, tỷ lệ người mua trả trước/Hàng tồn kho cũng nhích nhẹ, cho thấy quá trình tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý ở các dự án bất động sản đã bắt đầu có những bước tiến.

Về diễn biến giá cổ phiếu, chỉ số giá ngành tăng hơn 80% từ đầu năm, dẫn dắt bởi VIC (+206,4%) và VHM (+145%) trong khi các cổ phiếu còn lại phân hóa mạnh, với mức tăng giá dao động từ 20%-60%.

Cần lưu ý rằng do đặc thù mô hình kinh doanh khiến lợi nhuận biến động mạnh theo từng quý, cổ phiếu bất động sản thường thu hút dòng tiền cá nhân ngắn hạn với tỷ lệ sử dụng margin cao. Tỷ lệ sở hữu sở hữu nước ngoài ở nhóm cổ phiếu Bất động sản khá thấp, trung bình toàn ngành chỉ ~8,2%, thấp hơn rất nhiều mức 15% của toàn thị trường. Điều này phản ánh tính chất đầu cơ cao và rủi ro điều chỉnh khi dòng tiền suy yếu.

Với nhóm dầu khí, nhu cầu năng lượng bền vững đang trở thành ưu tiên chiến lược trong quá trình phát triển kinh tế dài hạn của Việt Nam. Trong đó, ngành Dầu khí giữ vai trò trụ cột, bảo đảm an ninh năng lượng thông qua việc tái khởi động các dự án khí quy mô lớn như Lô B – Ô Môn và Cá Voi Xanh.

Đây là tiền đề cho một chu kỳ tăng trưởng mới của ngành, đặc biệt là nhóm thượng nguồn (Khai thác Dầu khí). Trong bức tranh phân hóa của nhóm Thiết bị & Dịch vụ Dầu khí, PVS nổi bật với vai trò “người hưởng lợi kép” – vừa tận dụng chu kỳ đầu tư dầu khí truyền thống, vừa mở rộng sang năng lượng tái tạo. Do đó, mảng M&C (Cơ khí & Xây lắp) vẫn sẽ là động lực tăng trưởng của PVS trong thời gian tới.

Trong khi đó, PVD chịu nhiều biến động chu kỳ, triển vọng hồi phục chậm hơn do bị tác động tiêu cực bởi nhu cầu khoan thấp trong khi nguồn cung dư thừa. Do đó, PVD sẽ kém hấp dẫn hơn ở giai đoạn hiện tại.

Chuyên gia của SHS: Ngân hàng, chứng khoán và bất động sản tiếp tục dẫn sóng cuối năm

08:37, 27/08/2025

Chuyên gia của SHS: Ngân hàng, chứng khoán và bất động sản tiếp tục dẫn sóng cuối năm

Ước tính 200.000 tỷ đồng gốc và lãi trái phiếu phi ngân hàng phải trả trong 1 năm tới, chủ yếu bất động sản

16:34, 19/08/2025

Ước tính 200.000 tỷ đồng gốc và lãi trái phiếu phi ngân hàng phải trả trong 1 năm tới, chủ yếu bất động sản

Hiệu suất nhóm bất động sản tăng gấp 3 lần VN-Index

14:12, 14/08/2025

Hiệu suất nhóm bất động sản tăng gấp 3 lần VN-Index

Từ khóa:

cổ phiếu bất động sản Sóng cổ phiếu bất động sản

Đọc thêm

Thanh khoản tiếp tục giảm, “hàng nóng” nguội nhanh

Thanh khoản tiếp tục giảm, “hàng nóng” nguội nhanh

Sự rã đám của nhóm cổ phiếu dẫn dắt bắt đầu tác động rõ hơn, các mã vừa và nhỏ không còn nóng như trước và thanh khoản chung sụt giảm mạnh 15% so với sáng hôm qua.

Giá vàng thế giới cao chưa từng thấy, mốc 3.600 USD/oz trong tầm tay

Giá vàng thế giới cao chưa từng thấy, mốc 3.600 USD/oz trong tầm tay

Dữ liệu việc làm yếu đã nâng mức đặt cược của nhà đầu tư trên thị trường lãi suất tương lai về khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào ngày 16-17/9 lên 98%...

S&P 500 tăng nhờ cổ phiếu Alphabet, giá dầu giảm mạnh sau tin OPEC+

S&P 500 tăng nhờ cổ phiếu Alphabet, giá dầu giảm mạnh sau tin OPEC+

Mối lo của nhà đầu tư về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ tăng lên trong phiên ngày thứ Tư sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo về số lượng đầu việc cần tuyển dụng trong nền kinh tế...

Nhà đầu tư toàn cầu xả hàng trái phiếu chính phủ

Nhà đầu tư toàn cầu xả hàng trái phiếu chính phủ

Căng thẳng trên thị trường trái phiếu chính phủ diễn ra trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn đương đầu với thách thức kép...

VN-Index có triển vọng tiến lên vùng điểm 1.700-1.710 điểm

VN-Index có triển vọng tiến lên vùng điểm 1.700-1.710 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 4/9/2025

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Công nghệ số chiến lược được đưa vào Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” 2025

Kinh tế số

2

Vai trò của công ty nhập khẩu hàng Trung Quốc trong vụ Asanzo

Tiêu điểm

3

Đề án sửa đổi Nghị quyết 98 gỡ nút thắt đầu tư, tạo đà bứt phá cho TP.HCM

Đầu tư

4

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

eMagazine

5

Tăng mạnh sức mua thực phẩm chay tại chợ Việt

Thị trường

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: