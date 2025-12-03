Việt Nam – Lào củng cố hợp tác toàn diện, mở rộng kết nối chiến lược sau Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 48

Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào khép lại với nhiều kết quả thực chất, tạo xung lực mới cho hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực từ chính trị, quốc phòng – an ninh đến kinh tế, hạ tầng, giáo dục, mở rộng kết nối chiến lược giữa hai nền kinh tế.

Ngày 3/12 tại thủ đô Viêng Chăn, ngay sau khi kết thúc Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì, cuộc họp báo về kết quả kỳ họp đã được tổ chức. Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Văn Thắng đồng chủ trì cuộc họp báo.

QUAN HỆ CHÍNH TRỊ - QUỐC PHÒNG CỦNG CỐ VỮNG CHẮC

Phát biểu tại họp báo, Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith chúc mừng thành công của kỳ họp, khẳng định cuộc họp đã đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực đối với hợp tác hai nước. Hai bên đánh giá cao việc triển khai các thỏa thuận giai đoạn 2021–2025, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Theo Phó Thủ tướng Lào, quan hệ chính trị và đối ngoại giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, ổn định, toàn diện; trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao duy trì thường xuyên, củng cố lòng tin chính trị và nền tảng cho quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

Hai bên phối hợp hiệu quả tại ASEAN và các diễn đàn khu vực, quốc tế. Hợp tác quốc phòng – an ninh tiếp tục tăng cường theo hướng chặt chẽ, tin cậy; hợp tác kinh tế cải thiện, với kim ngạch thương mại song phương ước đạt khoảng 3 tỷ USD trong năm 2025.

Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào Nguyễn Văn Thắng và Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam Saleumxay Kommasith trao đổi văn kiện hợp tác đã ký kết. Ảnh: TTXVN

Về đầu tư, đến nay Việt Nam có 276 dự án tại Lào với tổng vốn đăng ký 6,21 tỷ USD, đứng đầu trong số 85 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Nhiều dự án hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của Lào, tạo việc làm và nguồn thu ngân sách, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, cao su, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, sữa. Mười tháng đầu năm 2025, vốn đăng ký mới của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đạt 566,1 triệu USD, tập trung vào các dự án năng lượng sạch, khai khoáng và nông nghiệp.

Đáng chú ý, các dự án điện gió như Trường Sơn, Savanh 1 đang được xúc tiến tích cực. Hai bên cũng đẩy mạnh hợp tác hạ tầng với các dự án trọng điểm gồm cảng Vũng Áng 1, 2, 3; tuyến đường sắt Lào – Việt Nam; đường cao tốc Viêng Chăn – Hà Nội, nhằm tăng cường lưu thông hàng hóa và kết nối khu vực.

Hợp tác văn hóa – xã hội tiếp tục được mở rộng, nhất là trong giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực. Hai bên thống nhất nâng cao chất lượng tuyển chọn sinh viên Lào sang học tại Việt Nam. Năm 2026, Việt Nam sẽ cấp 1.300 suất học bổng cho cán bộ, sinh viên, học sinh Lào. Hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

ĐỘNG LỰC MỚI TRONG HỢP TÁC KINH TẾ - THƯƠNG MẠI VÀ HẠ TẦNG

Tại Kỳ họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã chứng kiến lễ ký và trao 4 văn kiện hợp tác: Hiệp định hợp tác Việt Nam – Lào giai đoạn 2026–2030; Thỏa thuận hợp tác Việt Nam – Lào năm 2026; Biên bản Kỳ họp lần thứ 48; và Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Thể thao Lào với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Các văn kiện này được kỳ vọng góp phần nâng tầm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn đồng hành, hỗ trợ Lào trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; khẳng định Lào luôn coi trọng và ưu tiên cao nhất quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Văn Thắng cho biết Kỳ họp lần này có sự tham gia của hơn 25 bộ, ngành và địa phương hai nước. Hai bên đã đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2021–2025 và năm 2025; thống nhất cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao trong Thỏa thuận kế hoạch hợp tác năm 2026 để triển khai ngay từ đầu năm trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng – an ninh, đầu tư, thương mại.

Hai bên sẽ tăng cường kết nối bổ trợ giữa hai nền kinh tế trong giao thông – vận tải, năng lượng, viễn thông, du lịch; đồng thời có giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, tháo gỡ vướng mắc tại các dự án của doanh nghiệp mỗi nước, khắc phục tình trạng chậm trễ trong triển khai.

Mục tiêu là tạo thuận lợi cho giao thương, thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều, đồng thời tạo chuyển biến mới trong hợp tác kinh tế, giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật, hạ tầng kinh tế – xã hội, đặc biệt là hệ thống hạ tầng mang tính kết nối.

Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác toàn diện năm 2025; triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện tiếp tục phát triển theo chiều sâu, gắn bó tin cậy. Hợp tác quốc phòng – an ninh giữ vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm ổn định, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực gặp nhiều khó khăn, tổng kim ngạch thương mại 10 tháng đầu năm 2025 giữa Việt Nam và Lào vẫn vượt 2,6 tỷ USD, tăng 50,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất triển khai các nội dung trong Tuyên bố chung và các thỏa thuận ký tại Kỳ họp lần thứ 48; thúc đẩy hợp tác chính trị, quốc phòng – an ninh; tạo đột phá trong kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hai bên đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 5 tỷ USD trong thời gian gần nhất, hướng tới 10 tỷ USD trong giai đoạn tiếp theo; đồng thời phát triển các dự án mới hiệu quả, khai thác tối đa tiềm năng của mỗi nước.