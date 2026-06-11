Blog chứng khoán: “Bẫy” thanh khoản

Thanh khoản cực thấp hôm nay đem lại nhiều lo ngại hơn là tích cực. Khi nhà đầu tư đồng loạt giữ chặt tiền trong túi và từ chối cơ hội, thị trường sẽ không vận hành theo logic nữa.

Từ góc độ tích cực, hôm nay là phiên khối lượng bắt đáy giá thấp nhất về tài khoản và khi áp lực bán không mạnh, đó là biểu hiện tốt. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết chỉ vào khoảng 10k tỷ chưa tính thỏa thuận là mức thấp kỷ lục kể từ phiên đảo chiều sau cú sốc thuế quan hồi đầu tháng 4 năm ngoái.

Điểm tựa để bấu víu là biến động giá cũng khá hẹp. Tuy không có nhiều người mua nhưng cũng không nhiều người bán và cung cầu chênh lệch giá khá xa. Dao động hẹp trên nền thanh khoản nhỏ thường là biểu hiện của sự cân bằng tạm thời.

Vấn đề là sau đây thị trường sẽ thoát ra khỏi trạng thái mong manh này theo hướng nào. Hi vọng tốt nhất là trạng thái khô kiệt về thanh khoản hàm ý “kiệt cung”, thị trường sẽ dần phục hồi. Tuy vậy cũng cần hiểu rằng thị trường mới bước vào giai đoạn thanh khoản cực thấp, tâm lý chán nản chưa được kiểm chứng là thực sự buông xuôi. Thị trường cũng chưa thực sự “test cung” một cách đàng hoàng sau phiên ép xuống đầu tiên hôm 8/6 vừa qua. Nếu xuất hiện một phiên ép hàng nữa mà thanh khoản lại tăng cao thì bức tranh chán nản hôm nay chưa phải là cuối cùng.

Về phía người cầm tiền, vấn đề lúc này không hẳn là cổ phiếu đã đủ “rẻ” hay chưa, mà là thị trường không có điểm tựa nào cho kỳ vọng trước mắt. Đương nhiên vẫn sẽ có hoạt động tích lũy ở những cổ phiếu đã giảm nhiều và có chất lượng cơ bản tốt. Tuy nhiên đó cũng chỉ là hoạt động mua lẻ tẻ thăm dò hoặc chờ đợi ở vùng giá thấp mà biên độ dao động hôm nay chưa chạm tới được. Đã là nhà giao dịch, ai cũng muốn bán đi rủi ro và mua vào cơ hội. Nếu không có cơ hội, giải pháp tốt nhất là đứng ngoài chờ đợi.

Một chỉ báo khá tin cậy là giao dịch ở các cổ phiếu có truyền thống thanh khoản lớn hoặc nhóm blue-chips. Đó là “đất diễn” của các tay chơi lớn. Khi giao dịch ở nhóm này cũng “teo tóp”, tức là cá mập cũng “nằm thở”. Vậy thì nhỏ lẻ quẫy đạp đến đâu cũng không thể “bơi” được.

Thị trường phái sinh hôm nay cũng rất khó giao dịch vì thứ nhất, dao động quá hẹp, thứ hai, không có Setup nào đạt chuẩn để vào lệnh. Với mức thanh khoản cực nhỏ như vậy, cơ hội chỉ có thể đến nếu xuất hiện hành động ép trụ hoặc nâng trụ để mở biên độ. Tiếc rằng các trụ cũng lình xình chán nản.

Thanh khoản nhỏ đang tạo cảm giác thị trường an toàn nhưng rất có thể cũng là cái bẫy. Bán ít không có nghĩa là kiệt cung vì tâm lý người cầm cổ vẫn chưa bị thử thách thực sự. Rất có thể thị trường sẽ sớm xuất hiện những đợt rung lắc cường độ lớn hơn, tốt nhất theo chiều giảm để kiểm tra xem lượng hàng lỏng lẻo thực sự cạn kiệt, hay chỉ đang mơ màng với sự an toàn giả tạo.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1947.28. Cản gần nhất ngày mai là 1952; 1968; 1982; 1993; 2006; 2015; 2028. Hỗ trợ 1938; 1924; 1912; 1903; 1894; 1881.

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