80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Chứng khoán

Blog chứng khoán: Có thể phục hồi kỹ thuật

iTrader

08/09/2025, 16:42

Thị trường đã lặp lại nhịp điều chỉnh mạnh hai phiên liên tiếp tương tự giai đoạn 22-25/8 vừa qua, khác biệt là VNI đã bẻ gãy MA20. Khả năng cao sẽ xuất hiện một nhịp hồi để “test” MA20 và đó là cơ hội quan sát dòng tiền vào ở mức độ nào.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Diễn biến trong phiên chiều nay đã có tín hiệu ban đầu của dòng tiền bắt đáy, một đợt hồi lên nhẹ không đi đến đâu và kết thúc bằng đợt bán cuối dữ dội hơn, ép chỉ số lẫn cổ phiếu đóng cửa bằng hoặc sát giá thấp nhất.

Thanh khoản khớp lệnh HSX tăng 4% so với phiên trước, lên 49,2k tỷ. Giao dịch chiều nay yếu hơn hẳn buổi sáng (HSX giảm hơn 18% so với buổi sáng). Điều này cho thấy tâm lý bắt đáy khá thận trọng. Dĩ nhiên tình hình vẫn có thể thay đổi vào ngày mai: Trong nhịp giảm 2 phiên ngày 22-25/8 thị trường đã hồi lại cực mạnh ngay phiên kế tiếp (VNI tăng lại 53,6 điểm/+3,32%). Nếu ngày mai thị trường chứng minh được sức mạnh tương tự thì cơ hội vượt lên trên MA20 để tiếp tục xu hướng là vẫn khả thi.

Kịch bản ngược lại sẽ báo hiệu nguy cơ tạo đỉnh sau thấp hơn và thị trường có thể rơi hẳn vào một sóng điều chỉnh tương xứng với sóng tăng mạnh trước đó. Tâm lý thận trọng sẽ lên cao vì về mặt kỹ thuật, các ngưỡng hỗ trợ kế tiếp là khá thấp, chẳng hạn tương đương khu vực tích lũy những phiên cuối tháng 7, đầu tháng 8 quanh 1500 điểm. Tâm ý chờ đợi sẽ xuất hiện hơn là hào hứng bắt đáy sớm.

Ẩn số lúc này là sức ép bán ra sẽ lớn đến đâu vì nhịp tăng “rướn” cuối tháng 8 có thanh khoản khá thấp và hàng nóng tăng mạnh là chính. Với triển vọng dài hạn còn tốt, nâng hạng có tin mới đâu đó đầu tháng 10 thì những vị thế dài hạn bằng “tiền thịt” không quá lo ngại. Chỉ có những vị thế đầu cơ, dùng tiền vay sẽ chịu áp lực nhất đoạn này. Vì vậy biên độ điều chỉnh ở cổ phiếu có thể không giống với chỉ số.

Nhịp điều chỉnh này không có gì đặc biệt, chỉ là trả lại trạng thái cân bằng sau đợt tăng quá mạnh và quá dài vượt xa kỳ vọng trước đó. Rất nhiều nhà đầu tư đã thoát ra sớm và “cắn răng” nhìn thị trường đi lên từ 1600 tới 1700 điểm. Họ là những người kiên nhẫn đợi và nhịp giảm này sẽ là lúc hành động. Lực cầu có thể xuất hiện dần ở các cổ phiếu cụ thể trước khi tạo thành một lực đỡ lan rộng hơn. Tuy nhiên cho tới khi có đủ các tín hiệu đó thì kịch bản khả dĩ nhất vẫn là giảm.

Thị trường phái sinh hôm nay dao động lớn và basis chặt rất thuận lợi cho cả Long lẫn Short. Các nhịp intraday được gia tốc bằng cổ phiếu ngân hàng rất rõ, đặc biệt ở nhịp cuối như VCB, TCB, CTG, VPB, MBB toàn hàng khủng của VN30. Trong diễn biến giảm của cơ sở thì phái sinh sẽ thu hút dòng tiền sang.

Để kiếm chứng dòng tiền bắt đáy cũng như lượng hàng margin mắc kẹt, thị trường cơ sở có thể xuất hiện tiếp những nhịp mở biên độ rộng. Kỳ vọng gần nhất là thông tin về đánh giá nâng hạng vào đầu tháng 10. Do đó nhóm cổ phiếu chứng khoán và các mã dự kiến lọt vào các chỉ số FTSE nên được quan sát vì nếu có dòng tiền vào sớm thì sẽ là ở nhóm này.

Trong ngắn hạn thị trường vẫn có cơ hội nảy hồi lại nhưng đó không phải là cơ hội để mua cổ phiếu mà chỉ thuận lợi cho trade phái sinh. Chiến lược là canh Long trước Short sau.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1807.22. Cản gần nhất ngày mai là 1808; 1820; 1831; 1846; 1853. Hỗ trợ 1800; 1788; 1777; 1771; 1761; 1752.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải

Đọc nhiều nhất

1

Thị trường bánh Trung thu trầm lắng, sản phẩm "healthy" được săn đón

Thị trường

2

Thâm hụt thương mại Canada giảm, dấu hiệu "hoàn hồn" sau cú sốc thuế quan?

Thế giới

3

Lãi suất cho vay thế chấp nhà ở Mỹ giảm sốc sau báo cáo việc làm

Thế giới

4

Cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ của Nhật Bản liệu có dễ thực hiện?

Thế giới

5

Dự kiến 2.300 tỷ đồng xây dựng Trung tâm đào tạo và phát triển nhân lực năng lượng xanh

Kinh tế xanh

