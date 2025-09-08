Blog chứng khoán: Có thể phục hồi kỹ thuật

Thị trường đã lặp lại nhịp điều chỉnh mạnh hai phiên liên tiếp tương tự giai đoạn 22-25/8 vừa qua, khác biệt là VNI đã bẻ gãy MA20. Khả năng cao sẽ xuất hiện một nhịp hồi để “test” MA20 và đó là cơ hội quan sát dòng tiền vào ở mức độ nào.
Diễn biến trong phiên chiều nay đã có tín hiệu ban đầu của dòng
tiền bắt đáy, một đợt hồi lên nhẹ không đi đến đâu và kết thúc bằng đợt bán cuối
dữ dội hơn, ép chỉ số lẫn cổ phiếu đóng cửa bằng hoặc sát giá thấp nhất.
Thanh khoản khớp lệnh HSX tăng 4% so với phiên trước, lên 49,2k
tỷ. Giao dịch chiều nay yếu hơn hẳn buổi sáng (HSX giảm hơn 18% so với buổi sáng).
Điều này cho thấy tâm lý bắt đáy khá thận trọng. Dĩ nhiên tình hình vẫn có thể
thay đổi vào ngày mai: Trong nhịp giảm 2 phiên ngày 22-25/8 thị trường đã hồi lại
cực mạnh ngay phiên kế tiếp (VNI tăng lại 53,6 điểm/+3,32%). Nếu ngày mai thị
trường chứng minh được sức mạnh tương tự thì cơ hội vượt lên trên MA20 để tiếp
tục xu hướng là vẫn khả thi.
Kịch bản ngược lại sẽ báo hiệu nguy cơ tạo đỉnh sau thấp hơn
và thị trường có thể rơi hẳn vào một sóng điều chỉnh tương xứng với sóng tăng mạnh
trước đó. Tâm lý thận trọng sẽ lên cao vì về mặt kỹ thuật, các ngưỡng hỗ trợ kế
tiếp là khá thấp, chẳng hạn tương đương khu vực tích lũy những phiên cuối tháng
7, đầu tháng 8 quanh 1500 điểm. Tâm ý chờ đợi sẽ xuất hiện hơn là hào hứng bắt đáy
sớm.
Ẩn số lúc này là sức ép bán ra sẽ lớn đến đâu vì nhịp tăng “rướn”
cuối tháng 8 có thanh khoản khá thấp và hàng nóng tăng mạnh là chính. Với triển
vọng dài hạn còn tốt, nâng hạng có tin mới đâu đó đầu tháng 10 thì những vị thế
dài hạn bằng “tiền thịt” không quá lo ngại. Chỉ có những vị thế đầu cơ, dùng tiền
vay sẽ chịu áp lực nhất đoạn này. Vì vậy biên độ điều chỉnh ở cổ phiếu có thể
không giống với chỉ số.
Nhịp điều chỉnh này không có gì đặc biệt, chỉ là trả lại trạng
thái cân bằng sau đợt tăng quá mạnh và quá dài vượt xa kỳ vọng trước đó. Rất nhiều
nhà đầu tư đã thoát ra sớm và “cắn răng” nhìn thị trường đi lên từ 1600 tới
1700 điểm. Họ là những người kiên nhẫn đợi và nhịp giảm này sẽ là lúc hành động.
Lực cầu có thể xuất hiện dần ở các cổ phiếu cụ thể trước khi tạo thành một lực đỡ
lan rộng hơn. Tuy nhiên cho tới khi có đủ các tín hiệu đó thì kịch bản khả dĩ
nhất vẫn là giảm.
Thị trường phái sinh hôm nay dao động lớn và basis chặt rất
thuận lợi cho cả Long lẫn Short. Các nhịp intraday được gia tốc bằng cổ phiếu
ngân hàng rất rõ, đặc biệt ở nhịp cuối như VCB, TCB, CTG, VPB, MBB toàn hàng khủng
của VN30. Trong diễn biến giảm của cơ sở thì phái sinh sẽ thu hút dòng tiền sang.
Để kiếm chứng dòng tiền bắt đáy cũng như lượng hàng margin mắc
kẹt, thị trường cơ sở có thể xuất hiện tiếp những nhịp mở biên độ rộng. Kỳ vọng
gần nhất là thông tin về đánh giá nâng hạng vào đầu tháng 10. Do đó nhóm cổ phiếu
chứng khoán và các mã dự kiến lọt vào các chỉ số FTSE nên được quan sát vì nếu
có dòng tiền vào sớm thì sẽ là ở nhóm này.
Trong ngắn hạn thị trường vẫn có cơ hội nảy hồi lại nhưng đó
không phải là cơ hội để mua cổ phiếu mà chỉ thuận lợi cho trade phái sinh. Chiến
lược là canh Long trước Short sau.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1807.22. Cản gần nhất ngày mai là
1808; 1820; 1831; 1846; 1853. Hỗ trợ 1800; 1788; 1777; 1771; 1761; 1752.
