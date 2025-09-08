Bán tháo lan tràn, 37 cổ phiếu giảm sàn, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm
Kim Phong
08/09/2025, 15:44
Dòng tiền đã co lại đáng kể trong phiên chiều khiến lực cầu bắt đáy và đỡ giá cũng kém đi. Thanh khoản HoSE giảm 18,4% so với buổi sáng với mặt bằng giá thấp hơn đáng kể. Tổng 3 sàn có tới 37 mã giảm hết biên độ lúc đóng cửa, trong đó HoSE là 21 mã.
VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất phiên, giảm 2,55% tương đương
bốc hơi 42,44 điểm, xuống mức 1624,53 điểm. Đây là mức giảm tương đương phiên
ngày 22/8 và thuộc loại mạnh nhất kể từ phiên ngày 29/7 (giảm 64,01 điểm).
Diễn biến chiều nay không phải chỉ một hướng tiêu cực. Nửa đầu
phiên chiều xuất hiện một đợt bắt đáy và thị trường hồi dần lại. VN-Index lúc
2h10 chỉ còn giảm 13,5 điểm (cuối phiên sáng giảm 27,85 điểm). Tuy nhiên nỗ lực
bắt đáy này nhanh chóng bị nhấn chìm trong một đợt bán tháo mới, khi nhà đầu tư
tranh thủ cắt lỗ để thoát ra.
Độ rộng sàn HoSE cuối ngày ghi nhận 56 mã tăng/285 mã giảm,
thậm chí có vẻ còn tốt hơn buổi sáng (51 mã tăng/293 mã giảm). Tuy nhiên mặt bằng
giá thì không phải như vậy: Chốt phiên sáng VN-Index còn chưa có cổ phiếu nào
giảm sàn, đến chiều đã là 21 mã. Buổi sáng có 86 mã giảm quá 3% thì đóng cửa là
115 mã. Nói cách khác, độ rộng đã rất xấu và không phản ánh được biên độ giảm
giá rộng hơn.
Trong nhóm giảm sàn hôm nay có nhiều cổ phiếu thanh khoản cực
cao như VPB khớp 1.859,7 tỷ đồng; VIX khớp 1.669,2 tỷ; CII khớp 879 tỷ; GEX khớp
738,9 tỷ; EIB khớp 621,1 tỷ; HAG khớp 444,6 tỷ; VSC khớp 364,2 tỷ; EVF khớp
326,2 tỷ… Đây đều là các cổ phiếu đang phải trả giá cho biên độ tăng dữ dội trước
đó: Nhà đầu tư dù tháo chạy giá sàn vẫn có thể còn lãi tốt. Ví dụ VPB tăng 110%
chỉ từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 8; VIX tăng 202%...
Ngoài ra còn cả gần chục cổ phiếu khác giảm cực mạnh với
thanh khoản ngàn tỷ đồng như SHB giảm 4,17%, MBB giảm 2,55%, VND giảm 3,8%, TCB
giảm 3,8%, MSN giảm 2,41%, PDR giảm 6,77%, TPB giảm 6,07%, DIG giảm 5,51%.
Tính riêng chiều nay thanh khoản sàn HoSE sụt giảm 18,4% so
với buổi sáng, đạt 22.103 tỷ đồng. Khi mặt bằng giá xuống thấp hơn, mức giảm
thanh khoản này phản ánh dòng tiền mua đỡ đã suy yếu. Nếu tiền đủ nhiều, chiều
nay sẽ là một phiên thanh khoản lớn và giá ít nhất được giữ nguyên hoặc tốt hơn
phiên sáng.
Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản chịu ảnh hưởng
nặng nề từ đợt bán tháo này. Các đại diện tiêu biểu là VPB, EIB ở ngân hàng;
HAG, VGC, HAR ở bất động sản; chứng khoán có VIX, VDS, ORS…đều giảm sàn. Ngoài
ra hàng chục mã khác giảm 3-6% giá trị.
Điều còn may mắn cho VN-Index hôm nay là VIC, VHM không tham
gia tạo áp lực dù giá vẫn đang neo ở đỉnh cao lịch sử. Hai trụ này đứng tham
chiếu, thậm chí trong phiên có lúc tăng. HPG cũng là một blue-chips mạnh, thậm
chí là nòng cốt dẫn dắt VN-Index hồi lại trong nửa đầu phiên chiều nay khi tăng
cao nhất 3,3%. Tiếc rằng ở nhịp cuối, HPG cũng bị xả mạnh và giá đóng cửa chỉ còn
tăng 0,35%. HPG cũng là cổ phiếu duy nhất xanh trong rổ VN30, khi 26 mã khác đỏ
với 23 mã giảm quá 1%. VN30-Index đóng cửa cũng bốc hơi 2,07% giá trị.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay duy trì cường độ giải ngân
khá tốt tương đương với buổi sáng, nhưng bên bán nhẹ đi rất nhiều. Cụ thể, tổng
giá trị bán ra chiều nay trên sàn HoSE giảm 23% so với phiên sáng, đẩy mức mua
ròng lên 858,5 tỷ đồng. Tính chung cả ngày khối ngoại mua ròng 993,8 tỷ. Các mã
được mua tốt là HPG +307,5 tỷ, SSI +287,6 tỷ, CTG +146,2 tỷ, SHB +132,5 tỷ, VPB
+96,9 tỷ, MBB +91,7 tỷ… Phía bán ròng có VCB -67,1 tỷ, GEX -99,4 tỷ, VIX -91,5
tỷ, NLV -69,3 tỷ…
