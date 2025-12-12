Bán tháo ào ạt, cổ phiếu sàn la liệt, VN-Index giảm sốc nhất 40 phiên

Thị trường tổn thương nặng nề trong phiên cuối tuần khi áp lực bán tháo được kích hoạt từ diễn biến giảm mạnh của VN-Index. Loạt cổ phiếu Vin dĩ nhiên giảm sâu, nhưng áp lực hôm nay còn đến từ rất nhiều blue-chips lớn khác. Chỉ số bốc hơi 52,01 điểm tương đương giảm 3,06%, biên độ mạnh nhất 40 phiên trở lại đây.

VHM, VPL, VRE cùng giảm sàn 6,92%, VIC giảm 1,37%. Nhóm này bình thường giảm mạnh như vậy cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến VN-Index. Tuy nhiên 4 cổ phiếu nhóm Vin hôm nay lấy đi khoảng 12 diểm trong tổng mức giảm 52 điểm. Rất nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng lao dốc, tạo nên một phiên cộng hưởng hiếm có.

Riêng trong Top 10 vốn hóa của sàn HoSE có thêm VCB giảm 1,39%, CTG giảm 1,2%, BID giảm 1,6%, TCB giảm 4,19%, VPB giảm 5,68%, HPG giảm 2,07%, MBB giảm 3,42%, FT giảm 2,4%.

Rổ blue-chips VN30 có 29 mã đỏ thì 9 mã giảm trên 4%, 12 mã khác giảm từ 2% tới 4%. VN30-Index chốt phiên giảm 2,98% với duy nhất BCM tăng 0,15%.

Hôm nay xuất hiện sự cộng hưởng hiếm có của nhóm cổ phiếu lớn, đặc biệt là nhóm Vin và cổ phiếu ngân hàng. Phiên gần nhất có sự cộng hưởng tương tự với mức độ lớn là ngày 20/10, chỉ số giảm 94,76 điểm. Điểm giống nhau là thị trường không xuất hiện thông tin đột biến bất lợi nào mà thuần túy là sức ép từ cung cầu ở đồng loạt các cổ phiếu.

Biên độ giảm lớn như vậy khiến tâm lý thị trường chung có phần hoảng loạn. Tới 50,6% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index đã phải đóng cửa ở giá thấp nhất ngày. Thị trường càng về cuối phiên chịu sức ép càng lớn, trong đó điểm số rơi nhanh nhất là từ 2h15 trở đi. Trong tổng mức giảm 3,06% hôm nay thì chỉ 15 phút cuối đợt liên tục này đã là -1,7%.

Rất nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn hôm nay cũng giảm sâu, không riêng nhóm Vin.

Nhà đầu tư có vẻ bị cuốn vào một đợt bán tháo rất nhanh và diễn biến giá cùng với biên độ cuối ngày xác nhận bên bán hoàn toàn làm chủ thị trường khi quá nửa số cổ phiếu không có bất kỳ nhịp dừng nghỉ nào. Thậm chí rổ VN30 cũng có tới 20 cổ phiếu phải đóng cửa giá thấp nhất.

Thống kê cho thấy riêng số cổ phiếu giảm quá 2% hôm nay đã là 180 mã, trong đó 31 mã giảm sàn. Hầu hết số giảm kịch biên độ đã không còn dư mua, cũng là một tín hiệu về sức ép nặng nề từ phía bán.

Điểm tích cực là đợt bán tháo này đẩy thanh khoản tăng. Giá trị khớp lệnh hai sàn hôm nay đạt 23.745 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, tăng 64% so với hôm qua và lên mức cao nhất 6 phiên. Dù vậy với quá nhiều cổ phiếu dư bán sàn, thanh khoản này cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa “dám” bắt đáy mạnh hơn.

Độ rộng VN-Index cuối phiên chỉ còn 40 mã tăng/296 mã giảm. Nếu so với phiên quay đầu từ đỉnh 1800 điểm hồi cuối tháng 10 vừa rồi thì hôm nay vẫn chưa hoảng loạn bằng. Phiên ngày 20/10 ghi nhận tới 108 cổ phiếu giảm sàn và tính chung cả HNX thì tới 142 mã. Hôm nay hai sàn mới có 37 mã.

Nhóm tăng giá ngược dòng thực ra không đang chú ý vì đa số là thanh khoản thấp. QCG, BMP, PNJ, PAN là những cổ phiếu đáng kể nhất. Dù vậy trong bối cảnh bán tháo lan tràn, cổ phiếu nào giảm ít (ví dụ dưới 1%) cũng có thể coi là tích cực. Ngoài ra khả năng nâng đỡ của dòng tiền bắt đáy cũng đáng chú ý vì sự chủ động của bên mua đạt kết quả. Thống kê cho thấy khoảng 100 cổ phiếu trên sàn HoSE xuất hiện biên độ phục hồi quá 1% so với giá thấp nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giao dịch trung bình, mức bán ròng khoảng 570,8 tỷ đồng trên sàn HoSE. Một vài cổ phiếu bị bán khá lớn như VIC -182,7 tỷ, VCB -104,7 tỷ, ACB -96,6 tỷ, VPX -72 tỷ, STB -66,5 tỷ, MSN -60 tỷ. Dù vậy mức bán này cũng không phải là nhiều so với tổng thanh khoản của từng cổ phiếu. Áp lực bán chính vẫn đến từ nhóm nhà đầu tư trong nước.