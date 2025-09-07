Xu thế dòng tiền: Hành động thế nào sau “cú đánh úp” trên đỉnh 1700?

Diễn biến đảo chiều đột ngột trong phiên cuối tuần qua khiến những nỗ lực kéo VN-Index vượt mốc 1700 điểm giống như một cái bẫy. Dù vậy lịch sử cũng cho thấy đây có thể chỉ là rung lắc bình thường để lên cao hơn.

Các phiên rung lắc trên đường tăng cũng đã xuất hiện cách đây 2 tuần hay giai đoạn cuối tháng 7 vừa qua. Mỗi khi VN-Index bị kéo lùi lại sát đường trung bình 20 phiên (MA20) thì đều xuất hiện dòng tiền bắt đáy đẩy lên. Các chuyên gia nhìn nhận kịch bản này hoàn toàn có thể lặp lại.

Tuy nhiên các chuyên gia cũng khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng quan sát kỹ biến động những phiên tới, vì tình hình có thể chuyển biến khác đi và trở nên xấu hơn. Dòng tiền vào thị trường đã chậm lại từ tuần trước kỳ nghỉ và các cổ phiếu đầu cơ được đẩy lên rất nóng. Nếu VN-Index “gãy” ngưỡng hỗ trợ quanh MA20 thì xác suất giảm sâu hơn là cao.

Nhà đầu tư cũng nên co gọn danh mục để dự phòng sức mua trong tình huống kịch bản xấu xảy ra. Về tầm nhìn dài hạn, các chuyên gia vẫn rất lạc quan do yếu tố cơ bản tích cực và nhiều kỳ vọng. Do đó nếu có nhịp điều chỉnh, đây sẽ là cơ hội để để tích lũy lại cổ phiếu.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường diễn biến rất kịch tính trong phiên cuối tuần khi VN-Index vừa vượt 1700 điểm thì hàng xả ra ồ ạt. Có vẻ đây là một cái bẫy giành cho các nhà đầu tư hưng phấn, hay chỉ là một cú rung lắc như đã từng xảy ra cuối tháng 8?

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán Yuanta

Thị trường tiếp tục thử thách thất bại trong lần thứ 3 chinh phục đỉnh 1700 điểm và bắt đầu xuất hiệu những tín hiệu kỹ thuật cho thấy rằng thị trường có xác suất cao sẽ tạo đỉnh ngắn hạn: Đường trung bình động MACD tạo phân kỳ âm, khi dù VN-Index chớm vượt 1700 vào sáng ngày giao dịch 5/9 nhưng giá tạo đỉnh MACD lại thấp hơn đỉnh trước, là tín hiệu đảo chiều ngắn hạn. Thị trường vẫn luôn giữ được xu hướng tăng ở trên đường MA20 khung ngày và cầu vào mạnh khi chạm MA20, do đó nếu thị trường không thể giữ xu hướng này vào phiên giao dịch thứ Hai, việc điều chỉnh sâu từ 5-10% từ đỉnh 1700 là xác suất rất lớn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Hiện thị trường đang vận động trong vùng trũng thông tin, khi báo cáo kết quả kinh doanh và các kỳ vọng đã dần được phản ánh. Chất xúc tác mới giai đoạn này gần như thiếu vắng. Điều này dễ khiến tâm lý bị lung lay khi có biến động và thúc đẩy động cơ hiện thực hóa lợi nhuận hơn.

Tôi cho rằng sự sụt giảm ở phiên cuối tuần nghiêng về rung lắc. Khi xét ở khung đồ thị tuần, mức giảm vẫn chưa đột biến để phủ định đà tăng trước đó và cần thêm tín hiệu xác nhận ở các phiên sau. Dù vậy, quan điểm thận trọng vẫn nên được cân nhắc, khi mặt bằng chung cổ phiếu đang tăng điểm dựa vào câu chuyện riêng nhiều hơn là yếu tố nội tại.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Theo tôi, đây là một cú rung lắc kỹ thuật cần thiết hơn là một cái bẫy. Việc áp lực bán mạnh xuất hiện ngay khi chỉ số chạm ngưỡng cản tâm lý quan trọng 1700 điểm là một phản ứng tự nhiên. Khi xu hướng tăng trung hạn vẫn đang là chủ đạo, những nhịp điều chỉnh như thế này là lành mạnh, giúp thị trường hấp thụ lượng cung chốt lời và củng cố một nền giá vững chắc hơn. Đây có thể là bước lấy đà cần thiết trước khi chỉ số tiếp tục quá trình đi lên.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Thị trường trong phiên cuối tuần thực sự đã có những biến động khá mạnh và tạo ra nhiều cảm xúc trái chiều cho nhà đầu tư. Việc VN-Index vượt mốc 1.700 điểm – một ngưỡng tâm lý quan trọng rồi ngay lập tức đối mặt với lực bán ồ ạt có thể được nhìn nhận dưới hai góc độ.

Thứ nhất, nếu đây là một cái bẫy tăng giá (bull-trap) thì có thể thấy lực cầu đã được kích hoạt mạnh sau khi chỉ số bứt phá, tạo cảm giác về một xu hướng tăng mới. Tuy nhiên, ngay khi dòng tiền FOMO vào thị trường, lực cung từ các nhà đầu tư lớn hoặc tổ chức đã tận dụng thời điểm hưng phấn này để chốt lời. Việc bên bán đẩy lệnh nhanh và lớn trong khoảng 30 phút cuối phiên làm chỉ số quay đầu rất nhanh, khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ không kịp trở tay.

Ở một góc nhìn khác, tôi cho rằng cũng không loại trừ khả năng đây chỉ là một cú rung lắc kỹ thuật mang tính chất ngắn hạn, tương tự như nhịp điều chỉnh từng xảy ra vào cuối tháng 8 vừa qua. Sau giai đoạn tăng nóng, việc chỉ số điều chỉnh là điều hoàn toàn bình thường để thị trường có thể “rũ bớt” các vị thế margin cao, đồng thời tạo nền tích lũy cho nhịp tăng tiếp theo. Vấn đề mấu chốt là dòng tiền vẫn chưa rút khỏi thị trường, thể hiện qua việc thanh khoản duy trì ở mức cao và vẫn có sự luân chuyển giữa các nhóm ngành. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư chưa thực sự tiêu cực.

Do đó, tôi cho rằng nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến trong vài phiên tới, đặc biệt là cách thị trường phản ứng quanh vùng hỗ trợ gần, nếu lực cầu xuất hiện trở lại sớm và các cổ phiếu dẫn dắt giữ được nền giá thì khả năng cao đây chỉ là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật. Trong trường hợp ngược lại, nếu thị trường tiếp tục giảm mạnh với thanh khoản lớn và lan rộng, thì rủi ro “bull-trap” cần được lưu ý nhiều hơn.

Thị trường đang ở trong xu hướng tăng cho nên việc điều chỉnh là hoàn toàn bình thường, chưa có dấu hiệu nào cho thấy xu hướng này bị mất đi mặc dù khối ngoại có bán ròng ra lượng lớn nhưng hầu hết đều được nhà đầu tư trong nước và khối tự doanh mua hấp thụ tốt.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Chúng ta có thể nhìn nhận ở góc nhìn khác, đó là khá nhiều đầu tư đang có lãi ở rất nhiều cổ phiếu nhóm tài chính ngân hàng, chứng khoán, bất động sản hoặc mới có lãi các cổ phiếu thép, năng lượng, hóa chất….thì việc chốt lời và cùng lúc cơ cấu lại danh mục là tâm lý chung và phiên điều chỉnh diễn ra ngay sau những đợt tăng và tích lũy vượt đỉnh mới trước khi rung lắc “test” lại khu vực đỉnh mới vừa qua. Nhìn bức tranh toàn cảnh lớn hơn thì pha rung lắc này có thể gần giống giai đoạn cuối tháng 8. Cho dù giai đoạn tháng 9 cũng có thể tiềm ẩn một pha điều chỉnh trong biên độ nhưng lớn hơn. Các nhà đầu tư cũng chú ý quản lý danh mục hơn là việc quan tâm đến biến động của thị trường chung.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Trong tuần trao đổi trước kỳ nghỉ Lễ, hầu hết anh chị đánh giá cao kịch bản thị trường tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới trong tháng 9. Phiên xả lớn cuối tuần qua có gây bất ngờ? Anh chị có thay đổi quan điểm khi tháng 9 theo thống kê lại thường là giai đoạn ít cơ hội tăng trưởng mạnh?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Với một phiên sụt giảm tôi cho rằng chưa đủ cơ sở để thay đổi lập trường. Quan sát vận động chung, phần trăm số cổ phiếu trên MA20 (xu hướng trung hạn) đã cải thiện lên mức trung bình 50%, dù có hạ nhiệt một ít sau phiên giảm nhưng chưa quá tiêu cực. Điều này phản ánh mặt bằng cổ phiếu đã phục hồi về nền giá trung hạn. Nhịp điều chỉnh của chỉ số sẽ giúp các cổ phiếu kiểm định lại và củng cố thêm hỗ trợ. Thị trường chung cũng vừa tiếp cận hỗ trợ 1650 – 1660 điểm tương ứng. Tôi kỳ vọng lực cầu tham gia sẽ giúp thị trường cân bằng quanh đây. Chỉ khi độ rộng tiếp tục suy yếu và VN-Index giao dịch dưới ngưỡng 1640 điểm sẽ xác nhận tín hiệu điều chỉnh sâu hơn.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Thực tế, phiên điều chỉnh mạnh cuối tuần vừa qua đã gây bất ngờ nhất định về mặt thời điểm, bởi nhiều nhà đầu tư kỳ vọng xu hướng tăng sẽ duy trì ít nhất trong những phiên đầu tháng 9 sau kỳ nghỉ lễ, khi tâm lý thường tích cực hơn và dòng tiền có dấu hiệu cải thiện rõ rệt trong tháng 8.

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào bản chất, thì nhịp điều chỉnh này không hẳn quá bất thường. Mốc 1.700 điểm là một ngưỡng tâm lý lớn và sau một chuỗi tăng dài, thị trường có thể chịu áp lực chốt lời ngắn hạn là điều hợp lý. Đặc biệt, thanh khoản tăng vọt trong phiên giảm cho thấy lượng cung ra là chủ động từ phía tổ chức hoặc các tài khoản sử dụng đòn bẩy cao chốt lời khi chỉ số đạt mục tiêu ngắn hạn.

Về mặt thống kê, đúng là tháng 9 thường không phải giai đoạn lý tưởng để kỳ vọng tăng trưởng đột phá. Đây là khoảng thời gian mà thị trường thường thiếu thông tin hỗ trợ mới, trong khi tâm lý nhà đầu tư lại có xu hướng thận trọng trước mùa báo cáo quý 3. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa tháng 9 là tháng tiêu cực mà nó là tháng của sự phân hóa và chọn lọc. Do đó, quan điểm của tôi không thay đổi quá nhiều. Tôi cho rằng xu hướng trung hạn của thị trường vẫn tích cực, nhưng nhịp điều chỉnh hiện tại là cần thiết để thị trường “hạ nhiệt”, tái cân bằng dòng tiền và xác lập mặt bằng giá mới. Đỉnh mới có thể không đến ngay trong vài phiên tới, nhưng nếu lực cầu vẫn ổn định và tâm lý không bị ảnh hưởng lan rộng, thì khả năng VN-Index sẽ sớm quay lại kiểm định vùng 1.700 và tiếp tục phá đỉnh cũ trong tháng 9 là hoàn toàn khả thi.

Điều quan trọng là nhà đầu tư cần tránh kỳ vọng ngắn hạn quá mức, thay vào đó nên chú trọng vào quản trị rủi ro và lựa chọn cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản cao và định giá còn hợp lý.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Phiên bán mạnh cuối tuần qua đúng là một diễn biến bất ngờ về cường độ, tạo ra rủi ro lớn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, tôi chưa vội thay đổi hoàn toàn quan điểm cho cả tháng 9. Yếu tố thống kê chỉ mang tính tham khảo, quan trọng hơn là xu hướng chính của thị trường. Cú sụt giảm này có thể là một nhịp “rũ bỏ” mạnh hơn dự kiến để loại bỏ các vị thế đầu cơ, giúp thị trường đi lên bền vững hơn. Tôi sẽ tạm thời gia tăng sự thận trọng, nhưng vẫn bảo lưu kịch bản tích cực.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán Yuanta

Mặc dù tôi đã có những đánh giá thị trường có thể vượt đỉnh ngay trong tuần này nhưng phiên xả tương đối lớn vào phiên 5/9 cũng không phải bất ngờ quá lớn nếu theo dõi những diễn diễn biến trong phiên. VN-Index mở “gap” đầu phiên nhưng bị lấp “gap” ngay sau đó và dù lấy lại điểm trong phiên sáng nhưng dòng tiền lưỡng lự cho thấy cung suy yếu và ngay lập tức bị bán rất mạnh trong 45 phút cuối của phiên giao dịch.

Quan điểm của tôi về cơ hội tăng trưởng mạnh của thị trường vẫn không thay đổi đặc biệt vào cuối tháng 9 nhà đầu tư sẽ đón chờ báo cáo kinh doanh quý 3, những thông tin sơ bộ trong đánh giá nâng hạng thị thường của FTSE đầu tháng 10 và cũng như quyết định về lãi suất của FED. Tất cả những thông tin tôi dự báo đều tích cực vì vậy biến động thị trường trong tháng 9 tôi cho rằng sẽ tương đối lớn và thanh khoản sẽ quay lại thị trường.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Những phiên “đảo chiều” gây bất ngờ nhưng cũng không phải khó hiểu ở giai đoạn này. Bản chất khó lường cũng là vẻ đẹp của thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư có thể chọn điểm mua, chọn cổ phiếu và thời điểm bán đi kèm với hoạt động quản lý danh mục chủ động là điều được lên kế hoạch trước mỗi giai đoạn biến động của thị trường. Nếu VN-Index đã có 4 tháng tăng điểm liên tiếp thì giai đoạn tháng 9 sẽ khó có biến động tăng mạnh như giai đoạn trước mà sẽ nhường chỗ cho các cổ phiếu riêng lẻ, hấp dẫn và đặc thù hơn.

Tôi cũng nghiên về việc đồng ý số liệu thống kê tháng 9 hàng năm cũng không phải là tháng giao dịch quá sôi động. Vẫn nhất trí về sự ngoại lệ trong năm nay nhưng điều nên làm vẫn là quan tâm đến các cổ phiếu riêng lẻ nhiều triển vọng hơn là dự báo thị trường chung sẽ vận động như thế nào.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thanh khoản đã sụt giảm đáng kể trong gần chục phiên trở lại đây khi dòng tiền chủ yếu hoạt động mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, thậm chí nhiều mã được đẩy giá lên rất mạnh. Anh chị có tham gia đầu cơ ở nhóm này? Nếu có đã chốt lời hay chưa?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Quan điểm của tôi là không tham gia vào các cổ phiếu tăng nóng thuần túy do dòng tiền đầu cơ mà không có sự hỗ trợ từ nền tảng cơ bản. Đây là giai đoạn tôi ưu tiên bảo toàn thành quả hơn là mạo hiểm tìm kiếm lợi nhuận ở những nhóm có rủi ro cao. Vì vậy, tôi đã chủ động chốt lời toàn bộ các vị thế tương tự từ trước và không mở vị thế mới ở nhóm này, dù cho chúng có sức hấp dẫn về mặt lợi nhuận ngắn hạn.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Theo tôi việc cơ cấu danh mục – hạ tỷ trọng cổ phiếu có lãi tốt ví dụ ở các cổ phiếu Ngân hàng, rồi chuyển dịch vốn đầu tư sang các cổ phiếu chưa tăng như Năng lượng, Thép, Bất động sản khu công nghiệp… cũng là chiến lược hợp lý. Cá nhân tôi cũng thích việc giao dịch ngắn hạn bện cạnh hoạt động mua và nắm giữ tầm nhìn dài, việc linh hoạt chiến lược giao dịch nhanh ở các cổ phiếu có khả năng tăng giá trong thời gian ngắn cũng rất thú vị và dễ mang lại hiệu suất sinh lời cao. Việc chốt lời ở một số cổ phiếu cũng là hợp lý và cần thiết.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán Yuanta

Thị trường đi ngang biên độ hẹp và siết thanh khoản là cơ hội cho những cổ phiếu vừa và nhỏ tăng tốc. Tuy nhiên đây không phải nhóm ưu tiên đầu tư của tôi vì khi thị trường điều chỉnh và có biến động mạnh đây cũng sẽ là nhóm cổ phiếu dễ chịu tổn thương nhất khiến áp lực chịu rủi ro là vô cùng lớn. Điển hình như cổ phiếu chứng khoán AGR trong tuần vừa qua có nhịp tăng gần 20% chỉ trong 3 phiên giao dịch những cũng chỉ mất 1 phiên trong nhịp giảm của thị trường để khiến nhà đầu tư mua trần phải chịu lỗ nếu mua T+.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Thị trường đang vận động ở vùng cao trong bối cảnh thiếu thông tin mới xúc tác nên sự lưỡng lự vẫn hiện hữu và từ đó đẩy thanh khoản sụt giảm. Bên cạnh đà bán ròng liên tục từ khối ngoại cũng gây áp lực cho chiều mua. Tôi cho rằng dòng tiền hoạt động tốt ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ trên cơ sở chắt lọc, và mức phục hồi sẽ không đồng bộ giữa các nhóm ngành. Vì vậy, chỉ có những nhóm thỏa tiêu chí, tôi mới dành một phần tỷ trọng để tham gia. Chẳng hạn với nhóm Thép, Đầu tư công, Bất động sản, Ngân hàng. Hiện các vị thế giải ngân mới chủ yếu vẫn nắm giữ và tôi sẽ theo dõi thêm diễn biến thị trường chung khi kiểm khu vực hỗ trợ trong quá trình hạ nhiệt để ra quyết định.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Trong thời gian gần đây, thanh khoản toàn thị trường có dấu hiệu suy yếu, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong khi đó, dòng tiền lại tập trung rất mạnh vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ (midcap và penny), tạo ra nhiều mã tăng nóng, tăng trần liên tục với thanh khoản lớn. Thực tế cho thấy, những cổ phiếu tăng mạnh trong môi trường thanh khoản thấp thường rất nhạy cảm với các cú rung lắc, và khi dòng tiền đảo chiều, tính thanh khoản có thể biến mất rất nhanh, khiến nhà đầu tư dễ bị “kẹt hàng”. Việc tham gia các mã tăng nóng đòi hỏi phải có kinh nghiệm và kỷ luật rất cao, bởi rủi ro điều chỉnh sâu cũng lớn không kém tốc độ tăng.

Tôi cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để tiếp tục đuổi theo các cổ phiếu đầu cơ tăng nóng, trừ khi nhà đầu tư đã có sẵn vị thế tốt từ trước và có chiến lược chốt lời cụ thể. Với mặt bằng định giá hiện tại và bối cảnh thị trường đang có dấu hiệu điều chỉnh, chiến lược hợp lý hơn là cơ cấu lại danh mục, ưu tiên cổ phiếu có nền tảng cơ bản, tích lũy tốt và thanh khoản ổn định, thay vì tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn từ sóng đầu cơ.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

“Cú đánh úp” trên đỉnh 1700 khiến không ít nhà đầu tư bất ngờ và mắc kẹt. Anh chị có tư vấn gì lúc này? Nếu kịch bản điều chỉnh xảy ra, mốc 1600 điểm vẫn là ngưỡng chờ đợi để tái gia nhập thị trường?

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán Yuanta

Theo như những thông tin mà tôi có được thì còn dư địa khá lớn nhà đầu tư trên thị trường cầm tiền mặt trong thời gian vừa qua và đặc biệt và đã chốt lời trước kỳ nghỉ lễ. Những nhà đầu tư này chờ đợi một nhịp đánh vượt đỉnh của thị trường hoặc cú điều chỉnh sâu để tham gia lại và phiên giao dịch sáng 5/9 thị trường mở “gap” khiến rất nhiều nhà đầu tư tham gia rồi bất ngờ khi bị bán mạnh vào cuối phiên giao dịch.

Tôi cho rằng nhà đầu tư cần giữ trạng thái tài khoản ít nhất 50% sức mua thời điểm này vì khi thị trường điều chỉnh là cơ hội để gia tăng cổ phiếu và có được những vị thế tốt trước khi thị trường trở lại đà tăng trường mạnh hướng đến 1800-2000 điểm vào cuối năm nay.

Mốc 1640 điểm trước mắt sẽ có thể hướng đến, tuy nhiên không ngoại trừ khả năng thị trường giảm nhanh và rút chân về 1540 điểm. Để hạn chế tối đa rủi ro của biến động trong phiên tôi cũng có khuyến nghị cho khách hàng nên ưu tiên mở mua mới chỉ khi thị trường trong giai đoạn ATC.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Thị trường đang kỳ vọng rất cao vào câu chuyện nâng hạng nên các thông tin sẽ dễ bị nhiễu khi chúng ta cũng gần đến ngày công bố chính thức. Do vậy, trạng thái cần giữ bình tĩnh, kỷ luật, tuân thủ các chiến lược đã đề ra để điều chỉnh các vị thế cho phù hợp. Không quá hưng phấn cũng không quá bi quan. Nhà đầu tư nên tránh theo đuổi hoặc bị ảnh hưởng bởi các tin đồn trong giai đoạn này. Thay vào đó, tập trung vào những doanh nghiệp có yếu tố nội tại, câu chuyện tăng trưởng rõ ràng, hoặc hưởng lợi từ các chính sách thúc đẩy kinh tế của Chính phủ.

Với danh mục cá nhân, những cổ phiếu điều chỉnh về hỗ trợ và giữ được cân bằng, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ. Trường hợp giá sập gãy và vi phạm các ngưỡng cắt lỗ, cần cơ cấu dứt khoát, tránh mua bình quân thêm khi tín hiệu phục hồi chưa rõ ràng.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Lời khuyên của tôi lúc này là nên quyết đoán. Nhà đầu tư nên rà soát danh mục và cắt lỗ dứt khoát ở những cổ phiếu đã vi phạm nền giá để bảo toàn vốn.

Về ngưỡng tái gia nhập, vùng 1600 điểm vẫn là một mốc hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, tôi sẽ chỉ xem xét quay lại khi thị trường cho thấy những tín hiệu cân bằng thực sự, với áp lực bán đã cạn kiệt, thay vì bắt đáy một cách vội vã.

Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Thật khó đoán được vùng đỉnh, tuy nhiên có thể thấy việc hạ nhiệt ở vùng 1.700 điểm có thể là bước đà để thị trường tiến xa hơn nhiều. Chỉ số có thể sẽ sớm tiệm cận thậm chí vượt xa mốc 1.800 như nhiều chuyên gia nhận xét. Tôi cho rằng trạng thái hiện tại của thị trường vẫn chưa rơi vào vùng rủi ro quá lớn và nhà đầu tư cần bình tĩnh đánh giá lại danh mục cũng như xu hướng dòng tiền thay vì hành động theo cảm xúc.

Đối với các nhà đầu tư đang “mắc kẹt” do mua đuổi ở vùng giá cao, điều quan trọng nhất lúc này là không vội bán tháo trong hoảng loạn, đặc biệt nếu cổ phiếu nắm giữ vẫn còn nền tảng cơ bản tốt và chưa mất vùng hỗ trợ kỹ thuật; Cần kiểm soát tỷ lệ margin, tránh để tài khoản bị động trong trường hợp thị trường tiếp tục rung lắc và rà soát lại từng cổ phiếu, xác định rõ vị thế đầu tư để đưa ra quyết định phù hợp.

Về câu hỏi liệu mốc 1.600 điểm có còn là ngưỡng hỗ trợ đáng tin cậy hay không, tôi cho rằng đây vẫn là một vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh, cả về mặt tâm lý lẫn yếu tố dòng tiền. Trước đó, VN-Index đã tích lũy khá vững quanh mốc này trong tháng 7 và đầu tháng 8, tạo ra một vùng nền giá khá chắc chắn. Nếu thị trường điều chỉnh về đây, tôi cho rằng sẽ có lực cầu bắt đáy quay trở lại, đặc biệt từ các quỹ hoặc nhà đầu tư tổ chức đang chờ cơ hội giải ngân.

Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng không nên “canh đáy tuyệt đối”. Thay vào đó, nhà đầu tư nên theo dõi tín hiệu xác nhận từ thị trường như thanh khoản giảm dần trong các phiên điều chỉnh, các nhóm cổ phiếu trụ giữ được nền giá hoặc có tín hiệu phục hồi sớm và dòng tiền bắt đầu quay lại các nhóm ngành dẫn dắt.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Riêng phiên giao dịch cuối tuần qua, việc tư vấn cơ cấu giảm tỷ trọng cổ phiếu đặc biệt là phiên sáng cũng là điều mà các nhà đầu tư bình thường cũng dễ nhận ra. Pha điều chỉnh ngắn trước khi quay lên của thị trường cũng sẽ tạo ra cơ hội tốt cho các nhà đầu tư căn giá mua ở các phiên điều chỉnh đầu tuần tới.

Cơ hội đầu tư năm nay vẫn còn nhiều, xu hướng tăng điểm lớn vẫn duy trì. Tái cơ cấu danh mục gọn gàng ở tuần trước thì sau đó là đợi cơ hội mua vào ở các phiên giảm điểm là điều nên làm. Chỉ có điều các cơ hội tăng điểm tốt sẽ không xuất hiện ở nhiều cổ phiếu giai đoạn trước mà việc lựa chọn cổ phiếu mua vào cũng sẽ khó hơn và phù hợp hơn đối với các nhà đầu tư có kinh nghiệm.