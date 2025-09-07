Xu thế dòng tiền: Hành động thế nào sau “cú đánh úp” trên đỉnh 1700?
Nguyễn Hoàng
07/09/2025, 11:50
Diễn biến đảo chiều đột ngột trong phiên cuối tuần qua khiến những nỗ lực kéo VN-Index vượt mốc 1700 điểm giống như một cái bẫy. Dù vậy lịch sử cũng cho thấy đây có thể chỉ là rung lắc bình thường để lên cao hơn.
Các phiên rung lắc trên đường tăng cũng đã xuất hiện cách đây
2 tuần hay giai đoạn cuối tháng 7 vừa qua. Mỗi khi VN-Index bị kéo lùi lại sát đường
trung bình 20 phiên (MA20) thì đều xuất hiện dòng tiền bắt đáy đẩy lên. Các
chuyên gia nhìn nhận kịch bản này hoàn toàn có thể lặp lại.
Tuy nhiên các chuyên gia cũng khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng
quan sát kỹ biến động những phiên tới, vì tình hình có thể chuyển biến khác đi
và trở nên xấu hơn. Dòng tiền vào thị trường đã chậm lại từ tuần trước kỳ nghỉ
và các cổ phiếu đầu cơ được đẩy lên rất nóng. Nếu VN-Index “gãy” ngưỡng hỗ trợ
quanh MA20 thì xác suất giảm sâu hơn là cao.
Nhà đầu tư cũng nên co gọn danh mục để dự phòng sức mua
trong tình huống kịch bản xấu xảy ra. Về tầm nhìn dài hạn, các chuyên gia vẫn rất
lạc quan do yếu tố cơ bản tích cực và nhiều kỳ vọng. Do đó nếu có nhịp điều chỉnh,
đây sẽ là cơ hội để để tích lũy lại cổ phiếu.
Nguyễn Hoàng – VnEconomy
Thị trường diễn biến rất kịch tính trong phiên cuối tuần khi
VN-Index vừa vượt 1700 điểm thì hàng xả ra ồ ạt. Có vẻ đây là một cái bẫy giành
cho các nhà đầu tư hưng phấn, hay chỉ là một cú rung lắc như đã từng xảy ra cuối
tháng 8?
Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán
Yuanta
Thị trường tiếp tục thử thách thất bại trong lần thứ 3 chinh
phục đỉnh 1700 điểm và bắt đầu xuất hiệu những tín hiệu kỹ thuật cho thấy rằng
thị trường có xác suất cao sẽ tạo đỉnh ngắn hạn: Đường trung bình động MACD tạo
phân kỳ âm, khi dù VN-Index chớm vượt 1700 vào sáng ngày giao dịch 5/9 nhưng
giá tạo đỉnh MACD lại thấp hơn đỉnh trước, là tín hiệu đảo chiều ngắn hạn. Thị
trường vẫn luôn giữ được xu hướng tăng ở trên đường MA20 khung ngày và cầu vào
mạnh khi chạm MA20, do đó nếu thị trường không thể giữ xu hướng này vào phiên
giao dịch thứ Hai, việc điều chỉnh sâu từ 5-10% từ đỉnh 1700 là xác suất rất lớn.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Hiện thị trường đang vận động trong vùng trũng thông tin,
khi báo cáo kết quả kinh doanh và các kỳ vọng đã dần được phản ánh. Chất xúc
tác mới giai đoạn này gần như thiếu vắng. Điều này dễ khiến tâm lý bị lung lay
khi có biến động và thúc đẩy động cơ hiện thực hóa lợi nhuận hơn.
Tôi cho rằng sự sụt giảm ở phiên cuối tuần nghiêng về rung lắc.
Khi xét ở khung đồ thị tuần, mức giảm vẫn chưa đột biến để phủ định đà tăng trước
đó và cần thêm tín hiệu xác nhận ở các phiên sau. Dù vậy, quan điểm thận trọng
vẫn nên được cân nhắc, khi mặt bằng chung cổ phiếu đang tăng điểm dựa vào câu
chuyện riêng nhiều hơn là yếu tố nội tại.
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Theo tôi, đây là một cú rung lắc kỹ thuật cần thiết hơn là một
cái bẫy. Việc áp lực bán mạnh xuất hiện ngay khi chỉ số chạm ngưỡng cản tâm lý
quan trọng 1700 điểm là một phản ứng tự nhiên. Khi xu hướng tăng trung hạn vẫn
đang là chủ đạo, những nhịp điều chỉnh như thế này là lành mạnh, giúp thị trường
hấp thụ lượng cung chốt lời và củng cố một nền giá vững chắc hơn. Đây có thể là
bước lấy đà cần thiết trước khi chỉ số tiếp tục quá trình đi lên.
Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân,
Chứng khoán Rồng Việt
Thị trường trong phiên cuối tuần thực sự đã có những biến động
khá mạnh và tạo ra nhiều cảm xúc trái chiều cho nhà đầu tư. Việc VN-Index vượt
mốc 1.700 điểm – một ngưỡng tâm lý quan trọng rồi ngay lập tức đối mặt với lực
bán ồ ạt có thể được nhìn nhận dưới hai góc độ.
Thứ nhất, nếu đây là một cái bẫy tăng giá (bull-trap) thì có
thể thấy lực cầu đã được kích hoạt mạnh sau khi chỉ số bứt phá, tạo cảm giác về
một xu hướng tăng mới. Tuy nhiên, ngay khi dòng tiền FOMO vào thị trường, lực
cung từ các nhà đầu tư lớn hoặc tổ chức đã tận dụng thời điểm hưng phấn này để
chốt lời. Việc bên bán đẩy lệnh nhanh và lớn trong khoảng 30 phút cuối phiên
làm chỉ số quay đầu rất nhanh, khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ không kịp trở tay.
Ở một góc nhìn khác, tôi cho rằng cũng không loại trừ khả
năng đây chỉ là một cú rung lắc kỹ thuật mang tính chất ngắn hạn, tương tự như
nhịp điều chỉnh từng xảy ra vào cuối tháng 8 vừa qua. Sau giai đoạn tăng nóng,
việc chỉ số điều chỉnh là điều hoàn toàn bình thường để thị trường có thể “rũ bớt”
các vị thế margin cao, đồng thời tạo nền tích lũy cho nhịp tăng tiếp theo. Vấn
đề mấu chốt là dòng tiền vẫn chưa rút khỏi thị trường, thể hiện qua việc thanh
khoản duy trì ở mức cao và vẫn có sự luân chuyển giữa các nhóm ngành. Điều này
cho thấy tâm lý nhà đầu tư chưa thực sự tiêu cực.
Do đó, tôi cho rằng nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến
trong vài phiên tới, đặc biệt là cách thị trường phản ứng quanh vùng hỗ trợ gần,
nếu lực cầu xuất hiện trở lại sớm và các cổ phiếu dẫn dắt giữ được nền giá thì
khả năng cao đây chỉ là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật. Trong trường hợp ngược lại,
nếu thị trường tiếp tục giảm mạnh với thanh khoản lớn và lan rộng, thì rủi ro “bull-trap”
cần được lưu ý nhiều hơn.
Thị trường đang ở trong xu hướng tăng cho nên việc điều chỉnh
là hoàn toàn bình thường, chưa có dấu hiệu nào cho thấy xu hướng này bị mất đi
mặc dù khối ngoại có bán ròng ra lượng lớn nhưng hầu hết đều được nhà đầu tư
trong nước và khối tự doanh mua hấp thụ tốt.
Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS
Chúng ta có thể nhìn nhận ở góc nhìn khác, đó là khá nhiều đầu
tư đang có lãi ở rất nhiều cổ phiếu nhóm tài chính ngân hàng, chứng khoán, bất động
sản hoặc mới có lãi các cổ phiếu thép, năng lượng, hóa chất….thì việc chốt lời
và cùng lúc cơ cấu lại danh mục là tâm lý chung và phiên điều chỉnh diễn ra
ngay sau những đợt tăng và tích lũy vượt đỉnh mới trước khi rung lắc “test” lại
khu vực đỉnh mới vừa qua. Nhìn bức tranh toàn cảnh lớn hơn thì pha rung lắc
này có thể gần giống giai đoạn cuối tháng 8. Cho dù giai đoạn tháng 9 cũng có
thể tiềm ẩn một pha điều chỉnh trong biên độ nhưng lớn hơn. Các nhà đầu tư
cũng chú ý quản lý danh mục hơn là việc quan tâm đến biến động của thị trường
chung.
Nguyễn Hoàng – VnEconomy
Trong tuần trao đổi trước kỳ nghỉ Lễ, hầu hết anh chị đánh
giá cao kịch bản thị trường tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới trong tháng 9.
Phiên xả lớn cuối tuần qua có gây bất ngờ? Anh chị có thay đổi quan điểm khi
tháng 9 theo thống kê lại thường là giai đoạn ít cơ hội tăng trưởng mạnh?
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Với một phiên sụt giảm tôi cho rằng chưa đủ cơ sở để thay đổi
lập trường. Quan sát vận động chung, phần trăm số cổ phiếu trên MA20 (xu hướng
trung hạn) đã cải thiện lên mức trung bình 50%, dù có hạ nhiệt một ít sau phiên
giảm nhưng chưa quá tiêu cực. Điều này phản ánh mặt bằng cổ phiếu đã phục hồi về
nền giá trung hạn. Nhịp điều chỉnh của chỉ số sẽ giúp các cổ phiếu kiểm định lại
và củng cố thêm hỗ trợ. Thị trường chung cũng vừa tiếp cận hỗ trợ 1650 –
1660 điểm tương ứng. Tôi kỳ vọng lực cầu tham gia sẽ giúp thị trường cân bằng
quanh đây. Chỉ khi độ rộng tiếp tục suy yếu và VN-Index giao dịch dưới ngưỡng
1640 điểm sẽ xác nhận tín hiệu điều chỉnh sâu hơn.
Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân,
Chứng khoán Rồng Việt
Thực tế, phiên điều chỉnh mạnh cuối tuần vừa qua đã gây bất
ngờ nhất định về mặt thời điểm, bởi nhiều nhà đầu tư kỳ vọng xu hướng tăng sẽ
duy trì ít nhất trong những phiên đầu tháng 9 sau kỳ nghỉ lễ, khi tâm lý thường
tích cực hơn và dòng tiền có dấu hiệu cải thiện rõ rệt trong tháng 8.
Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào bản chất, thì nhịp điều chỉnh
này không hẳn quá bất thường. Mốc 1.700 điểm là một ngưỡng tâm lý lớn và sau một
chuỗi tăng dài, thị trường có thể chịu áp lực chốt lời ngắn hạn là điều hợp lý.
Đặc biệt, thanh khoản tăng vọt trong phiên giảm cho thấy lượng cung ra là chủ động
từ phía tổ chức hoặc các tài khoản sử dụng đòn bẩy cao chốt lời khi chỉ số đạt
mục tiêu ngắn hạn.
Về mặt thống kê, đúng là tháng 9 thường không phải giai đoạn
lý tưởng để kỳ vọng tăng trưởng đột phá. Đây là khoảng thời gian mà thị trường
thường thiếu thông tin hỗ trợ mới, trong khi tâm lý nhà đầu tư lại có xu hướng
thận trọng trước mùa báo cáo quý 3. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa tháng 9
là tháng tiêu cực mà nó là tháng của sự
phân hóa và chọn lọc. Do đó, quan điểm của tôi không thay đổi quá nhiều. Tôi
cho rằng xu hướng trung hạn của thị trường vẫn tích cực, nhưng nhịp điều chỉnh
hiện tại là cần thiết để thị trường “hạ nhiệt”, tái cân bằng dòng tiền và xác lập
mặt bằng giá mới. Đỉnh mới có thể không đến ngay trong vài phiên tới, nhưng nếu
lực cầu vẫn ổn định và tâm lý không bị ảnh hưởng lan rộng, thì khả năng
VN-Index sẽ sớm quay lại kiểm định vùng 1.700 và tiếp tục phá đỉnh cũ trong
tháng 9 là hoàn toàn khả thi.
Điều quan trọng là nhà đầu tư cần tránh kỳ vọng ngắn hạn quá
mức, thay vào đó nên chú trọng vào quản trị rủi ro và lựa chọn cổ phiếu có nền
tảng cơ bản tốt, thanh khoản cao và định giá còn hợp lý.
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Phiên bán mạnh cuối tuần qua đúng là một diễn biến bất ngờ về
cường độ, tạo ra rủi ro lớn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, tôi chưa vội thay đổi
hoàn toàn quan điểm cho cả tháng 9. Yếu tố thống kê chỉ mang tính tham khảo,
quan trọng hơn là xu hướng chính của thị trường. Cú sụt giảm này có thể là một
nhịp “rũ bỏ” mạnh hơn dự kiến để loại bỏ các vị thế đầu cơ, giúp thị trường đi
lên bền vững hơn. Tôi sẽ tạm thời gia tăng sự thận trọng, nhưng vẫn bảo lưu kịch
bản tích cực.
Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán
Yuanta
Mặc dù tôi đã có những đánh giá thị trường có thể vượt đỉnh
ngay trong tuần này nhưng phiên xả tương đối lớn vào phiên 5/9 cũng không phải
bất ngờ quá lớn nếu theo dõi những diễn diễn biến trong phiên. VN-Index mở “gap”
đầu phiên nhưng bị lấp “gap” ngay sau đó và dù lấy lại điểm trong phiên sáng
nhưng dòng tiền lưỡng lự cho thấy cung suy yếu và ngay lập tức bị bán rất mạnh
trong 45 phút cuối của phiên giao dịch.
Quan điểm của tôi về cơ hội tăng trưởng mạnh của thị trường
vẫn không thay đổi đặc biệt vào cuối tháng 9 nhà đầu tư sẽ đón chờ báo cáo kinh
doanh quý 3, những thông tin sơ bộ trong đánh giá nâng hạng thị thường của FTSE
đầu tháng 10 và cũng như quyết định về lãi suất của FED. Tất cả những thông tin
tôi dự báo đều tích cực vì vậy biến động thị trường trong tháng 9 tôi cho rằng
sẽ tương đối lớn và thanh khoản sẽ quay lại thị trường.
Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS
Những phiên “đảo chiều” gây bất ngờ nhưng cũng không phải
khó hiểu ở giai đoạn này. Bản chất khó lường cũng là vẻ đẹp của thị trường chứng
khoán. Nhà đầu tư có thể chọn điểm mua, chọn cổ phiếu và thời điểm bán đi kèm với
hoạt động quản lý danh mục chủ động là điều được lên kế hoạch trước mỗi giai đoạn
biến động của thị trường. Nếu VN-Index đã có 4 tháng tăng điểm liên tiếp thì
giai đoạn tháng 9 sẽ khó có biến động tăng mạnh như giai đoạn trước mà sẽ nhường
chỗ cho các cổ phiếu riêng lẻ, hấp dẫn và đặc thù hơn.
Tôi cũng nghiên về việc đồng ý số liệu thống kê tháng 9 hàng
năm cũng không phải là tháng giao dịch quá sôi động. Vẫn nhất trí về sự ngoại lệ
trong năm nay nhưng điều nên làm vẫn là quan tâm đến các cổ phiếu riêng lẻ nhiều
triển vọng hơn là dự báo thị trường chung sẽ vận động như thế nào.
Nguyễn Hoàng – VnEconomy
Thanh khoản đã sụt giảm đáng kể trong gần chục phiên trở lại
đây khi dòng tiền chủ yếu hoạt động mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, thậm chí
nhiều mã được đẩy giá lên rất mạnh. Anh chị có tham gia đầu cơ ở nhóm này? Nếu
có đã chốt lời hay chưa?
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Quan điểm của tôi là không tham gia vào các cổ phiếu tăng
nóng thuần túy do dòng tiền đầu cơ mà không có sự hỗ trợ từ nền tảng cơ bản. Đây
là giai đoạn tôi ưu tiên bảo toàn thành quả hơn là mạo hiểm tìm kiếm lợi nhuận ở
những nhóm có rủi ro cao. Vì vậy, tôi đã chủ động chốt lời toàn bộ các vị
thế tương tự từ trước và không mở vị thế mới ở nhóm này, dù cho chúng có sức hấp
dẫn về mặt lợi nhuận ngắn hạn.
Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS
Theo tôi việc cơ cấu danh mục – hạ tỷ trọng cổ phiếu có lãi
tốt ví dụ ở các cổ phiếu Ngân hàng, rồi chuyển dịch vốn đầu tư sang các cổ phiếu
chưa tăng như Năng lượng, Thép, Bất động sản khu công nghiệp… cũng là chiến lược
hợp lý. Cá nhân tôi cũng thích việc giao dịch ngắn hạn bện cạnh hoạt động mua
và nắm giữ tầm nhìn dài, việc linh hoạt chiến lược giao dịch nhanh ở các cổ phiếu
có khả năng tăng giá trong thời gian ngắn cũng rất thú vị và dễ mang lại hiệu
suất sinh lời cao. Việc chốt lời ở một số cổ phiếu cũng là hợp lý và cần thiết.
Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán
Yuanta
Thị trường đi ngang biên độ hẹp và siết thanh khoản là cơ hội
cho những cổ phiếu vừa và nhỏ tăng tốc. Tuy nhiên đây không phải nhóm ưu tiên đầu
tư của tôi vì khi thị trường điều chỉnh và có biến động mạnh đây cũng sẽ là
nhóm cổ phiếu dễ chịu tổn thương nhất khiến áp lực chịu rủi ro là vô cùng lớn.
Điển hình như cổ phiếu chứng khoán AGR trong tuần vừa qua có nhịp tăng gần 20%
chỉ trong 3 phiên giao dịch những cũng chỉ mất 1 phiên trong nhịp giảm của thị
trường để khiến nhà đầu tư mua trần phải chịu lỗ nếu mua T+.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Thị trường đang vận động ở vùng cao trong bối cảnh thiếu
thông tin mới xúc tác nên sự lưỡng lự vẫn hiện hữu và từ đó đẩy thanh khoản sụt
giảm. Bên cạnh đà bán ròng liên tục từ khối ngoại cũng gây áp lực cho chiều
mua. Tôi cho rằng dòng tiền hoạt động tốt ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ trên cơ sở
chắt lọc, và mức phục hồi sẽ không đồng bộ giữa các nhóm ngành. Vì vậy, chỉ có
những nhóm thỏa tiêu chí, tôi mới dành một phần tỷ trọng để tham gia. Chẳng hạn
với nhóm Thép, Đầu tư công, Bất động sản, Ngân hàng. Hiện các vị thế giải ngân
mới chủ yếu vẫn nắm giữ và tôi sẽ theo dõi thêm diễn biến thị trường chung khi
kiểm khu vực hỗ trợ trong quá trình hạ nhiệt để ra quyết định.
Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân,
Chứng khoán Rồng Việt
Trong thời gian gần đây, thanh khoản toàn thị trường có dấu
hiệu suy yếu, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong khi đó, dòng tiền lại
tập trung rất mạnh vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ (midcap và penny), tạo ra nhiều
mã tăng nóng, tăng trần liên tục với thanh khoản lớn. Thực tế cho thấy, những cổ
phiếu tăng mạnh trong môi trường thanh khoản thấp thường rất nhạy cảm với các
cú rung lắc, và khi dòng tiền đảo chiều, tính thanh khoản có thể biến mất rất
nhanh, khiến nhà đầu tư dễ bị “kẹt hàng”. Việc tham gia các mã tăng nóng đòi hỏi
phải có kinh nghiệm và kỷ luật rất cao, bởi rủi ro điều chỉnh sâu cũng lớn
không kém tốc độ tăng.
Tôi cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để tiếp tục
đuổi theo các cổ phiếu đầu cơ tăng nóng, trừ khi nhà đầu tư đã có sẵn vị thế tốt
từ trước và có chiến lược chốt lời cụ thể. Với mặt bằng định giá hiện tại và bối
cảnh thị trường đang có dấu hiệu điều chỉnh, chiến lược hợp lý hơn là cơ cấu lại
danh mục, ưu tiên cổ phiếu có nền tảng cơ bản, tích lũy tốt và thanh khoản ổn định,
thay vì tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn từ sóng đầu cơ.
Nguyễn Hoàng – VnEconomy
“Cú đánh úp” trên đỉnh 1700 khiến không ít nhà đầu tư bất ngờ
và mắc kẹt. Anh chị có tư vấn gì lúc này? Nếu kịch bản điều chỉnh xảy ra, mốc
1600 điểm vẫn là ngưỡng chờ đợi để tái gia nhập thị trường?
Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán
Yuanta
Theo như những thông tin mà tôi có được thì còn dư địa khá lớn
nhà đầu tư trên thị trường cầm tiền mặt trong thời gian vừa qua và đặc biệt và
đã chốt lời trước kỳ nghỉ lễ. Những nhà đầu tư này chờ đợi một nhịp đánh vượt đỉnh
của thị trường hoặc cú điều chỉnh sâu để tham gia lại và phiên giao dịch sáng
5/9 thị trường mở “gap” khiến rất nhiều nhà đầu tư tham gia rồi bất ngờ khi bị
bán mạnh vào cuối phiên giao dịch.
Tôi cho rằng nhà đầu tư cần giữ trạng thái tài khoản ít
nhất 50% sức mua thời điểm này vì khi thị trường điều chỉnh là cơ hội để gia
tăng cổ phiếu và có được những vị thế tốt trước khi thị trường trở lại đà tăng
trường mạnh hướng đến 1800-2000 điểm vào cuối năm nay.
Mốc 1640 điểm trước mắt sẽ có thể hướng đến, tuy nhiên
không ngoại trừ khả năng thị trường giảm nhanh và rút chân về 1540 điểm. Để
hạn chế tối đa rủi ro của biến động trong phiên tôi cũng có khuyến nghị cho
khách hàng nên ưu tiên mở mua mới chỉ khi thị trường trong giai đoạn ATC.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Thị trường đang kỳ vọng rất cao vào câu chuyện nâng hạng nên
các thông tin sẽ dễ bị nhiễu khi chúng ta cũng gần đến ngày công bố chính thức.
Do vậy, trạng thái cần giữ bình tĩnh, kỷ luật, tuân thủ các chiến lược đã đề ra
để điều chỉnh các vị thế cho phù hợp. Không quá hưng phấn cũng không quá bi
quan. Nhà đầu tư nên tránh theo đuổi hoặc bị ảnh hưởng bởi các tin đồn trong
giai đoạn này. Thay vào đó, tập trung vào những doanh nghiệp có yếu tố nội tại,
câu chuyện tăng trưởng rõ ràng, hoặc hưởng lợi từ các chính sách thúc đẩy kinh
tế của Chính phủ.
Với danh mục cá nhân, những cổ phiếu điều chỉnh về hỗ trợ và
giữ được cân bằng, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ. Trường hợp giá sập gãy
và vi phạm các ngưỡng cắt lỗ, cần cơ cấu dứt khoát, tránh mua bình quân thêm
khi tín hiệu phục hồi chưa rõ ràng.
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Lời khuyên của tôi lúc này là nên quyết đoán. Nhà đầu tư nên
rà soát danh mục và cắt lỗ dứt khoát ở những cổ phiếu đã vi phạm nền giá để bảo
toàn vốn.
Về ngưỡng tái gia nhập, vùng 1600 điểm vẫn là một mốc hỗ trợ
quan trọng. Tuy nhiên, tôi sẽ chỉ xem xét quay lại khi thị trường cho thấy những
tín hiệu cân bằng thực sự, với áp lực bán đã cạn kiệt, thay vì bắt đáy một cách
vội vã.
Bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân,
Chứng khoán Rồng Việt
Thật khó đoán được vùng đỉnh, tuy nhiên có thể thấy việc hạ
nhiệt ở vùng 1.700 điểm có thể là bước đà để thị trường tiến xa hơn nhiều. Chỉ
số có thể sẽ sớm tiệm cận thậm chí vượt xa mốc 1.800 như nhiều chuyên gia nhận
xét. Tôi cho rằng trạng thái hiện tại của thị trường vẫn chưa rơi vào vùng rủi
ro quá lớn và nhà đầu tư cần bình tĩnh đánh giá lại danh mục cũng như xu hướng
dòng tiền thay vì hành động theo cảm xúc.
Đối với các nhà đầu tư đang “mắc kẹt” do mua đuổi ở vùng
giá cao, điều quan trọng nhất lúc này là không vội bán tháo trong hoảng loạn, đặc
biệt nếu cổ phiếu nắm giữ vẫn còn nền tảng cơ bản tốt và chưa mất vùng hỗ trợ kỹ
thuật; Cần kiểm soát tỷ lệ margin, tránh để tài khoản bị động trong trường hợp
thị trường tiếp tục rung lắc và rà soát lại từng cổ phiếu, xác định rõ vị
thế đầu tư để đưa ra quyết định phù hợp.
Về câu hỏi liệu mốc 1.600 điểm có còn là ngưỡng hỗ trợ đáng
tin cậy hay không, tôi cho rằng đây vẫn là một vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh, cả về
mặt tâm lý lẫn yếu tố dòng tiền. Trước đó, VN-Index đã tích lũy khá vững quanh
mốc này trong tháng 7 và đầu tháng 8, tạo ra một vùng nền giá khá chắc chắn. Nếu
thị trường điều chỉnh về đây, tôi cho rằng sẽ có lực cầu bắt đáy quay trở lại,
đặc biệt từ các quỹ hoặc nhà đầu tư tổ chức đang chờ cơ hội giải ngân.
Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng không nên “canh đáy tuyệt
đối”. Thay vào đó, nhà đầu tư nên theo dõi tín hiệu xác nhận từ thị trường như
thanh khoản giảm dần trong các phiên điều chỉnh, các nhóm cổ phiếu trụ giữ được
nền giá hoặc có tín hiệu phục hồi sớm và dòng tiền bắt đầu quay lại các nhóm
ngành dẫn dắt.
Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS
Riêng phiên giao dịch cuối tuần qua, việc tư vấn cơ cấu giảm
tỷ trọng cổ phiếu đặc biệt là phiên sáng cũng là điều mà các nhà đầu tư bình
thường cũng dễ nhận ra. Pha điều chỉnh ngắn trước khi quay lên của thị trường
cũng sẽ tạo ra cơ hội tốt cho các nhà đầu tư căn giá mua ở các phiên điều chỉnh
đầu tuần tới.
Cơ hội đầu tư năm nay vẫn còn nhiều, xu hướng tăng điểm lớn
vẫn duy trì. Tái cơ cấu danh mục gọn gàng ở tuần trước thì sau đó là đợi cơ hội mua vào ở các phiên giảm điểm
là điều nên làm. Chỉ có điều các cơ hội tăng điểm tốt sẽ không xuất hiện ở nhiều
cổ phiếu giai đoạn trước mà việc lựa chọn cổ phiếu mua vào cũng sẽ khó hơn và
phù hợp hơn đối với các nhà đầu tư có kinh nghiệm.
Công ty chứng khoán nhận định gì về "cú xả" tại mốc 1700 điểm?
14:05, 06/09/2025
Blog chứng khoán: “Quá tam ba bận”, kịch cũ lặp lại?
Giá vàng được dự báo tiếp tục cao, chứng khoán không còn nhiều dư địa?
VN-Index đang tiến gần tới vùng dự báo cho cả năm 2025 ở mức 1.527 – 1.758 điểm. Dư địa để thị trường sớm phản ánh kết quả kinh doanh cả năm vẫn còn, nhưng để bứt tốc mạnh hơn, cần có thêm yếu tố bất ngờ từ kết quả kinh doanh các quý tới – đặc biệt từ nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn.
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025
Tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam trong tháng 8 và 8 tháng cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Trong đó, tổng số vốn FDI đăng ký tại Việt Nam trong 8 tháng vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực với 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm ngoái; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 8,9%...
Tín dụng tăng mạnh, Phó Thống đốc lo áp lực lạm phát kéo dài
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 ngày 6/9, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Đoàn Thái Sơn bày tỏ lo ngại về rủi ro lạm phát khi tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đã vượt 11% tính đến cuối tháng 8. Cùng với đó, tỷ giá biến động mạnh và giá vàng tăng vọt cũng đang đặt ra thách thức lớn đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm….
Khối ngoại xả ròng 1.500 tỷ phiên cuối tuần
Thanh khoản ba sàn khớp lệnh tăng mạnh cuối tuần chủ yếu do lực bán chủ động dâng cao, đạt 54.000 tỷ đồng trong đó khối ngoại vẫn bán ròng mạnh 1486.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1414.2 tỷ đồng.
Công ty chứng khoán nhận định gì về "cú xả" tại mốc 1700 điểm?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 8-12/9/2025.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: