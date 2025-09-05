Blog chứng khoán: “Quá tam ba bận”, kịch cũ lặp lại?

Toàn bộ diễn biến giao dịch hôm nay dồn vào phiên chiều khi thị trường đang hưng phấn thì đột ngột bị “đánh úp”. Chỉ số và cổ phiếu đồng loạt cắm đầu rơi, hầu hết chốt giá thấp nhất phiên và VNI hình thành một nến đỏ dài tương tự ngày 22/8 vừa qua.

Thị trường tạo cảm giác lặp đi lặp lại chu kỳ kéo giá rồi “thu hoạch” rất chủ động. Không có thông tin nào tác động trong những diễn biến như vậy mà thuần túy là dòng tiền thay đổi. Cổ phiếu được tích tụ lại và xả ra đều đặn. Đồng loạt các trụ lớn bị xả giống nhau cả về thời điểm lẫn áp lực, gây tổn thương nặng cho điểm số và “bẽ gãy” tâm lý rất nhanh.

Dĩ nhiên cộng hưởng với hiệu ứng biến động lớn này là tâm lý “dò đỉnh” và “nhấp nhổm” của số đông nhà đầu tư. Các blue-chips trở thành công cụ hiệu quả, những phiên vừa rồi không có tín hiệu nào rõ ràng để dẫn tới nhu cầu bán bất chấp giá như chiều nay. Nhóm cổ phiếu đầu cơ vốn rất mạnh và đi đường riêng trong khoảng chục phiên trở lại đây cũng nhanh chóng quay đầu.

Vấn đề lúc này là thị trường đang rung lắc để lên tiếp, hay đã đạt đỉnh? Tính từ đầu tháng 7 đến nay thì thị trường cũng có 3 lần biến động kiểu này, nhưng thời gian đang ngắn lại. Đợt đầu tiên đánh dấu bằng phiên ngày 29/7, đợt thứ hai là hai phiên 22,26/8 và hôm nay là lần thứ 3. Nếu nhìn vào quá khứ thì các nhịp rung sẽ kết thúc trong 2-3 phiên tùy biên độ. Lần này có khác hay không thì phải chờ dòng tiền hành động thế nào kế tiếp.

Một trong những yếu tố giúp 2 lần trước thị trường chỉnh rất nhanh và lên tiếp là do còn nhiều tiền sẵn sàng nhảy vào mua. Nhịp cuối từ ngày 26/8 đến nay thanh khoản có tín hiệu giảm hẳn so với trung bình, do tiền vào blue-chips ít đi và hàng penny được kéo lên là chính. Nhiều blue-chips mạnh ở nhịp này đã có diễn biến test đỉnh thất bại và có thể quay đầu điều chỉnh. Thanh khoản giảm trong tình huống này thường là không tốt, thể hiện ít người nhảy vào. Hôm nay giao dịch hai sàn tăng trở lại gần 51,7k tỷ chưa kể thỏa thuận nhưng rõ ràng thanh khoản cao là do bên bán chủ động ra hàng. Vì vậy cần chờ thêm 1-2 phiên nữa xem áp lực bán có giảm đi hay không và tiền quay lại ở mức độ nào.

Thị trường phái sinh hôm nay biến động cực mạnh và basis không đáng kể là hỗ trợ tốt cho cả Long lẫn Short. VN30 yếu trong buổi sáng và dao động chủ đạo trong vùng từ 1890.xx tới 1890.xx. Biên cho vùng Long này cũng không phải là hẹp vì không ai có thể biết trước khả năng thay đổi lớn như vậy sau đó. Phía dưới vùng này là khoảng mở biên xuống tận 1878.xx. Kẹp giữa vùng mở biên kế tiếp chiều giảm là khoảng hẹp từ 1872.xx tới 1878.xx. Tuy nhiên vào Short ở nhịp đầu tiên khi VN30 thủng 1890.xx dễ hơn, tốc độ giao dịch còn chậm. Đoạn còn lại gần như chắc chắn phải Short đuổi nếu không còn giữ vị thế nữa.

Thị trường hiện tại hoàn toàn vận động theo dòng tiền, nên quan sát thanh khoản ở các cổ phiếu dẫn dắt. Sau 3 lần rung lắc rồi lại kéo lên, cơ hội để có lần thứ tư vẫn còn. Tín hiệu là năng lực bắt đáy trong 1-2 phiên tới như thế nào. Chiến lược tiếp tục là Long/Short linh hoạt.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1845.48. Cản gần nhất phiên tới là 1850; 1861; 1870; 1880; 1891. Hỗ trợ 1840; 1831; 1820; 1808; 1800; 1793.

