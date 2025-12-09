Blog chứng khoán: Đón khách

Một phiên mở biên độ khá ấn tượng ngay cả khi VIC vẫn tăng mạnh. Có vẻ sự ức chế đã bị đẩy đến đỉnh điểm và bộc phát thành một đợt bán tháo trên diện rộng. Giá giảm sâu đã chạm tới dòng tiền chờ đợi, kéo thanh khoản hôm nay lên mức cao nhất 25 phiên.

Thị trường đã có phiên giảm mạnh để đón dòng tiền mới nhập cuộc. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn đạt gần 27,4k tỷ chưa tính thỏa thuận, tăng 35% so với trung bình 20 phiên liền trước. Mức giao dịch này là khá tốt trong bối cảnh nhịp tăng do kéo trụ vừa rồi không có nhiều giao dịch lớn.

Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực bất chấp VNI dao động rất xấu trong vùng đỉnh lịch sử. Điều này cũng dễ hiểu vì tuy chỉ số lên đỉnh cũ nhưng đại đa số cổ phiếu thì không. Trong giai đoạn tích lũy tạo nền ở cổ phiếu, giá giảm mạnh là cơ hội để mua, vì đỡ phải tranh nhau và mức chiết khấu tốt hơn.

Thanh khoản tốt cũng cho thấy nhà đầu tư không còn quan tâm đến chỉ số nữa. Nếu thuần túy xem VNI để quyết định giao dịch thì hôm nay rõ ràng là một phiên rất xấu, thậm chí trong điều kiện bình thường chỉ số có rủi ro tạo 2 đỉnh giảm, kể cả khi hình thành “nến rút chân”. Nhưng đối với cổ phiếu thì không phải như vậy.

Đợt bán tháo mạnh buổi sáng đẩy thanh khoản lên cao từ rất sớm, đại đa số cổ phiếu tạo đáy thấp nhất cuối phiên sáng. Khoảng 30 phút đầu phiên chiều đến lượt VNI tạo đáy, nhưng đó là do ảnh hưởng của VIC khi cổ phiếu lớn nhất thị trường này trượt giảm hơn 4% chỉ trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên nếu quan sát giá intraday, hầu hết cổ phiếu không tạo đáy cùng chỉ số, thậm chí tạo đáy sau cao hơn. Đó là biểu hiện của dòng tiền đỡ có hiệu quả.

Phần còn lại của phiên chiều bên mua nâng giá lên thấy rõ, dù không nhiều cổ phiếu phục hồi đủ mạnh để đổi màu giá. Trong những phiên như hôm nay, dấu hiệu quan trọng nhất là biên độ hồi giá. Thống kê cho thấy hầu hết cổ phiếu phục hồi với biên độ khác nhau, trong đó hơn một nửa đạt biên độ hồi giá vượt 1%, khoảng 28% đạt biên độ hồi giá vượt 2%. Ngay cả với biên độ phục hồi tốt như vậy nhưng độ rộng vẫn thể hiện rất ít cổ phiếu vượt tham chiếu, cho thấy hôm nay đã xuất hiện một nhịp giảm giá rất đáng kể.

Sự thay đổi trong quan điểm mua ở phiên chiều là một biểu hiện tích cực, vì giữa cơn hoảng loạn, tiền sẵn sàng mua đỡ rồi nâng giá dần lên. Nhà đầu tư đứng trước lựa chọn giữa cơ hội tăng ở cổ phiếu cụ thể và rủi ro tạo đỉnh của VNI. Một phiên giao dịch cởi mở với thanh khoản cao xác nhận đợt thay thế kỳ vọng lớn đã xuất hiện.

Thị trường tiếp đến có thể bước vào trạng thái thử thách mới khi các trụ có khả năng kiềm chế điểm số. Lúc này sự phân hóa ở cổ phiếu là tín hiệu quan trọng nhất cần quan sát. Sau một đợt trao đổi kỳ vọng, áp lực bán được trông đợi sẽ giảm đi do lượng cổ phiếu lớn đã được sang tay. Giờ là lúc bên cầm tiền quyết định thay đổi cách mua như thế nào, tiếp tục chờ đợi hay sẽ nâng giá.

Thị trường phái sinh hôm nay dao động rất rộng, tuy nhiên chiều giảm khó đánh. VN30 mở cửa cao nhất là lên sát 2003.xx sau đó tuột xuống vùng 1990.xx-1980.xx nhưng basis F1 chiết khấu rộng. Tín hiệu Short khi VN30 thủng 1980.xx thì F1 chiết khấu tầm 6 điểm. Với biên độ dự kiến 13 điểm (tới mốc kế tiếp 1967.xx) coi như đã mất gần một nửa trong kịch bản xấu nhất là F1 co basis. Thực tế đúng như vậy, VN30 luẩn quẩn quanh 1967.xx cuối phiên sáng và F1 giảm thêm rất ít.

Nhịp ép VIC đầu giờ chiều có thể là một cú hích có hai mục đích: Rung cho cơ sở hoảng hơn nữa và ép VN30 để ăn trọn cú Short buổi sáng. Nếu quan sát phái sinh thì thấy các lệnh Long treo rất dày để chờ lệnh Short khớp vào. Tuy nhiên không phải ai cũng đủ “gan” để giữ vị thế, phần lớn sẽ bị out ra trong 30 phút lình xình cuối phiên sáng.

Chiều Long dễ đánh hơn, dù basis không có lợi nữa nhưng triển vọng hồi là cao với dòng tiền bắt đáy hoạt động. Thực ra đa số cổ phiếu đã ổn định nền giá intraday từ nửa sau phiên sáng, rất ít cổ phiếu tạo đáy mới ở đầu phiên chiều cùng với chỉ số.

Mức thanh khoản khá tốt hôm nay hứa hẹn nhiều cổ phiếu sẽ sớm ổn định trở lại. Kịch bản tệ nhất cũng là co hẹp biên độ và trở lại trạng thái dao động, tốt hơn sẽ là phục hồi. Những cú rung lắc như hôm nay không đến từ yếu tố cơ bản, mà là những “đòn” kỹ thuật thường thấy ở giai đoạn tạo đáy. Chiến lược là nghỉ ngơi với cổ phiếu, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 chốt phiên tại 1973.02. Cản gần nhất ngày mai là 1980; 1990; 2003; 2012; 2021; 2034. Hỗ trợ 1968; 1961; 1948; 1938; 1929; 1920.

