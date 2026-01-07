Blog chứng khoán: Dòng tiền bị thuyết phục

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 07/01/2026
iTrader
07/01/2026, 16:31
Khó tìm được điểm yếu trong phiên giao dịch bùng nổ hôm nay, muốn tăng giá có tăng giá, muốn thanh khoản có thanh khoản, muốn đồng thuận có đồng thuận. Thị trường tăng mạnh không chỉ nhờ trụ mà số cổ phiếu tăng giá còn nhiều gấp 3,2 lần số giảm.
Thanh khoản hai sàn niêm yết phiên này đạt trên 31,1k tỷ chưa kể thỏa thuận và phiên gần nhất chứng kiến mức khớp lệnh vượt 30k tỷ đã là 9 tuần trước. Khoảng 35% số này tập trung ở nhóm cổ phiếu ngân hàng gợi nhớ lại các điểm bùng nổ thanh khoản hồi tháng 7, tháng 8 năm ngoái khi nhóm này có lúc giao dịch trên 20k tỷ/ngày.
Dòng tiền quay trở lại cổ phiếu ngân hàng khi hầu hết nhóm này đã có thời gian điều chỉnh tích lũy kéo dài nhiều tháng. Đây là tín hiệu tốt vì trong trường hợp xấu, nhóm Vin quay đầu điều chỉnh thì còn có yếu tố cân bằng lại. Phiên hôm nay VNI tăng bùng nổ 2,49% là nhờ có sự cộng hưởng hiếm có giữa hai nhóm này. Chỉ cần nhìn phiên sáng, khi VIC, VHM đều yếu thì ngân hàng khá vất vả để đẩy chỉ số lên.
Ngoài ra một điểm cũng phải lưu ý là mức độ ưu tiên của dòng tiền đang tập trung vào các blue-chips VN30 một cách rõ ràng. Giữa bối cảnh thanh khoản thấp kéo dài, rổ cổ phiếu này luôn chiếm trung bình trên 60% giao dịch hàng ngày liên tục trong 6 tuần liên tiếp. Đây là tín hiệu của dòng vốn lớn dài hạn vẫn duy trì hoạt động – dù lúc mạnh lúc yếu – trong khi phần lớn nhà đầu tư cá nhân chán nản và giảm cường độ.
Với hai phiên đột phá liên tiếp và thanh khoản tăng dần, VNI có vẻ đã thuyết phục được về cơ hội hình thành sóng tăng mới. Dĩ nhiên vẫn luôn có sự nghi ngờ - nếu không thì đã không có thanh khoản cao như vậy. Các mốc kỹ thuật hay các mô hình, đường xu hướng… luôn có thể chỉ ra một ngưỡng cản nào đó. Vấn đề là cứ ngồi băn khoăn mấy cái mốc như vậy thì chẳng bao giờ dám nhúng chân vào thị trường. Hiện VNI có đỉnh cao lịch sử mới nhưng rất nhiều cổ phiếu của doanh nghiệp làm ăn tốt vẫn ở vùng thấp. Đó là lợi thế cho các khoản đặt cược dài hạn.
Thị trường phái sinh hôm nay là bữa tiệc cho Long, với các nhịp điều chỉnh intraday đều nhỏ hơn nhịp tăng, chưa kể basis còn đảo dương trước khi VN30 đảo chiều. Buổi sáng thị trường không có trend rõ ràng vì các trụ Vin hơi đuối. Dù vậy ngân hàng là điểm sáng, không chỉ duy trì điểm số tăng mà còn ổn định trend. VN30 sau nhịp lùi đầu tiên test chuẩn 2055.xx thì hầu như là đi lên. Đặc biệt nhịp kéo nhanh VIC và VHM đầu phiên chiều đã tạo được cú hích tốt: VNI lẫn F1 đều vượt qua đỉnh cao nhất buổi sáng và đẩy các vị thế Short vào trạng thái rủi ro. Phần còn lại là một nhịp tăng mượt dễ dàng quan sát khi sự đồng thuận và hưng phấn rất cao.
Khả năng duy trì ngưỡng thanh khoản hàng ngày ở mức trên 30k tỷ sẽ là tín hiệu rất tốt, bất kể thị trường tăng hay giảm điểm số. Một khi dòng tiền đã được kích hoạt trở lại thì sẽ còn luân chuyển lâu dài. Đó là chưa kể những kỳ vọng mới đang dần đến hồi xác nhận. Chiến lược là giữ danh mục, Long/Short linh hoạt với phái sinh.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 2096.76. Cản gần nhất ngày mai là 2097; 2103; 2113; 2127; 2139; 2150; 2160. Hỗ trợ 2088; 2079; 2069; 2055; 2048; 2039.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Sức mạnh của cổ phiếu ngân hàng chiều nay được bổ sung “năng lượng” từ nhóm Vin. VIC, VHM, VRE đồng loạt tăng mạnh ngay lập tức tạo sự khác biệt: VN-Index đóng cửa tăng 2,49% (+45,31 điểm), mạnh nhất kể từ ngày 22/12 vừa qua. Đặc biệt khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng cực mạnh hơn 1.054 tỷ đồng trong buổi chiều.
Theo định hướng này, các thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu và chứng khoán phái sinh được sắp xếp lại theo hướng chuyên môn hóa chức năng giữa Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Diễn biến này cho thấy dòng vốn vẫn ưu tiên các rổ chỉ số cổ phiếu Mỹ trong giai đoạn đầu năm, bất chấp việc các chỉ số thị trường điều chỉnh nhẹ.
Trong tháng 12 - tháng cuối cùng của năm 2025, nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới 279.000 tài khoản, tăng mạnh so với số tài khoản mở của tháng trước 237.000 tài khoản.
Nhóm Vin có tín hiệu suy yếu đã ảnh hưởng nhất định đến đà tăng của VN-Index sau sự kiện đột phá thành công mốc 1800 điểm hôm qua. Tuy nhiên đây lại là cơ hội để các cổ phiếu blue-chips khác tỏa sáng. Nhóm ngân hàng chứng kiến sự bùng nổ về thanh khoản khi chiếm tỷ trọng kỷ lục tới 40,2% tổng giao dịch sàn HoSE và nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh.
