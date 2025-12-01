Cổ phiếu lớn kéo VN-Index vượt mốc 1700 điểm, dòng tiền vẫn hờ hững

Nhóm cổ phiếu Vin hôm nay đồng loạt tăng mạnh, thậm chí còn đem về nhiều điểm hơn tổng mức tăng của VN-Index. Sức mạnh này “nhấc” chỉ số lên mức 1701,67 điểm, nhưng không mấy nhà đầu tư vui mừng. Cổ phiếu phần lớn vẫn yếu hơn đáng kể so với chỉ số, thậm chí gần trăm mã còn giảm giá mạnh quá 1%.

VIC tăng 3,65%, VHM tăng 2,72%, VPL tăng 6,95%, VRE tăng 1,9% đem về khoảng 14 điểm trong khi VN-Index tăng tổng cộng 10,68 điểm (+0,63%). Độ rộng không quá tệ nhưng vẫn thể hiện sắc đỏ chiếm ưu thế với 135 mã tăng/178 mã giảm. Thậm chí trong số đỏ có tới 95 mã giảm quá 1%.

Nhóm cổ phiếu blue-chips hôm nay tỏ ra ổn định hơn mặt bằng chung, rổ VN30 ghi nhận 16 mã tăng/14 mã giảm. Chỉ số đại diện rổ cũng tăng 0,5%. Ngoài nhóm Vin cũng có nhiều cổ phiếu khỏe: SAB tăng 5,6%, GAS tăng 3,15%, MSN tăng 1,81%, PLX tăng 1,61%, VNM tăng 1,41%, SHB tăng 1,19%.

Sức mạnh của nhóm này đã bị kiềm chế khá nhiều từ cổ phiếu ngân hàng, với TPB, TCB, HDB, LPB, CTG, ACB giảm quá 1% giá trị. Dù vậy đây vẫn là sự cân bằng tích cực, vì nếu chỉ riêng nhóm Vin tăng, điểm số có thể yếu hơn, thậm chí có thể bị triệt tiêu bởi cổ phiếu ngân hàng vì TCB, CTG cũng là những mã vốn hóa rất lớn.

Hiện tượng kéo trụ đã không kích thích được sự hưng phấn rõ rệt nào. Biểu hiện rõ nhất là thanh khoản sàn HoSE sụt giảm 12% so với phiên cuối tuần trước, chỉ đạt gần 16.174 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch kém nhất 6 phiên. Mốc 1700 điểm là một ngưỡng cản kỹ thuật quan trọng, tương đương với vùng kháng cự đã chặn được nhịp hồi đầu tiên hồi cuối tháng 10 vừa qua. Việc đột phá một ngưỡng cản quan trọng như vậy lẽ ra phải tạo sự hưng phấn và thu hút dòng tiền. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra, có thể một phần do nhà đầu tư vẫn rất thận trọng với hiện tượng kéo trụ và thiếu niềm tin.

Độ rộng vẫn nghiêng nhiều về phía đỏ tương tự các phiên trước (tỷ lệ 0,76/1), trong đó 95 mã giảm quá 1%. Thanh khoản nhóm này chiếm khoảng 27,7% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Trong bối cảnh tổng thể thanh khoản sụt giảm, tỷ trọng nhóm này không cao cũng có thể xem là một tín hiệu tốt.

Dù vậy sức ép từ phía bán vẫn đang thể hiện sự vượt trội so với bên mua. Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản nhiều mã giảm với thanh khoản lớn. SSI giảm 2,44%, VCI giảm 1,04%, VND giảm 1,09%, KDH giảm 2,43%, DXG giảm 2,13%, DIG giảm 2,18%, PDR giảm 2,67% là các mã tiêu biểu.

Nhóm cổ phiếu trụ vẫn đang tác động mạnh lên điểm số.

Phần lớn cổ phiếu đỏ hôm nay nằm ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, phản ánh sự thất vọng của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Midcap giảm 0,57%, Smallcap giảm 0,29%. Khả năng đi ngược dòng ở hai nhóm này rất hạn chế vì dòng tiền yếu. Chỉ khoảng hai chục mã xuất hiện thanh khoản tương đối tốt và đạt mức tăng giá trên 1%. Về mặt phân bổ vốn, nếu loại trừ giao dịch của nhóm Vin và các mã thuộc rổ VN30, các cổ phiếu vừa và nhỏ tăng tốt nhất chỉ chiếm chưa tới 6% thanh khoản sàn HoSE.

Một số cổ phiếu nổi bật hơn phần còn lại là GEE tăng 6,95%, DBC tăng 3,19%, TLG tăng 6,85%, BAF tăng 2,22%, VTP tăng 2,63%, CTR tăng 1,27%. Đây là các cổ phiếu đạt giá trị khớp lệnh từ 20 tỷ đồng trở lên.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bất ngờ xả khá mạnh VHM (-227,7 tỷ) và VIC (-162,2 tỷ). Ngoài ra VCB -64,7 tỷ, HDB -46,1 tỷ, TCB -44,9 tỷ, CII -43,6 tỷ là các cổ phiếu đáng chú ý. Phía mua ròng có FPT +93,1 tỷ, MSN +90,6 tỷ, VNM +65,9 tỷ, VPL +60,8 tỷ, VPB +60,3 tỷ, SHB +57 tỷ, VJC +45,8 tỷ. Tính chung hôm nay khối này bán ròng 298,5 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Việc VN-Index vượt qua mốc 1700 điểm về kỹ thuật có thể coi là tín hiệu tích cực, nhưng lại không có sự xác nhận từ thanh khoản lẫn độ rộng. Do đó thị trường chưa đạt các điều kiện dẫn đến sự bùng nổ.