Blog chứng khoán: Dòng tiền “hãm phanh” đột ngột

Điểm nhấn hôm nay dĩ nhiên là thanh khoản, khi nhìn vào cùng một nền giá thì ngưỡng quanh 1600 điểm lần này tâm lý kém hơn đáng kể các lần trước. Giao dịch cũng giảm mạnh ở nhóm VN30 cho thấy các tay chơi lớn cũng nghỉ ngơi.

Sau 5 phiên giảm liên tục với một ngày mở biên độ như hôm qua thì cơ hội phục hồi kỹ thuật là dễ đoán. Tuy nhiên giá hồi lên mà không thu hút được chú ý của dòng tiền đuổi lên tức là chiến lược chờ đợi vẫn đang chiếm ưu thế.

Nhà đầu tư giảm bán ở đoạn này là bình thường vì sẽ xuất hiện tâm lý lo ngại bán đúng đáy. Hai lần trước thì đúng là thế, bán quanh 1600 thiệt hơn. Khác biệt là hai lần trước tâm lý chấp nhận rủi ro cao hơn nên mua đuổi giá rõ hơn. Hiện nhà đầu tư đã thoát ra đang tỏ rõ tâm thế bình thản chờ đợi. Nhìn theo diễn biến intraday thì các nhịp tăng thanh khoản rất kém, nhịp giảm thanh khoản lại cao hơn.

Thanh khoản cải thiện trong phiên chiều nay chủ yếu là do có một đợt bán chủ động xuất hiện chiếm phần lớn thời gian. VNI dao động tối đa khoảng 1%. Rõ ràng là người bán đang là bên “cầm trịch” thanh khoản, giao dịch nhiều hay ít là do độ quyết liệt của nhóm này. Vì vậy thanh khoản tổng thể hôm nay thấp cũng có thể xem là tín hiệu tốt.

Tuy nhiên thanh khoản hay biến động giá một ngày không đủ tin cậy. Khi điều chỉnh, điều quan trọng là khối lượng trao tay phải đủ để luân chuyển kỳ vọng. Nếu thanh khoản quá thấp thì phải cần nhiều thời gian hơn. Người cầm tiền sẽ tiếp tục chờ đợi để xem khả năng “gồng lỗ” còn tốt đến mức nào. Hiện thị trường không có động lực để tăng mạnh ngay nên về mặt tâm lý khá thảnh thơi. Giá đỏ sẽ có cầu vào thăm dò, còn xanh thì không rõ, xanh mạnh càng khó thu hút hơn.

Khả năng tác động trụ để duy trì VNI quanh 1600 điểm cũng đang thể hiện khá rõ. Đợt trượt giảm chiều nay được đảo ngược nhờ vài cổ phiếu lớn hồi lên, bao gồm cả VIC lẫn VHM. Thanh khoản thấp tạo điều kiện cho khả năng tác động giá, nhưng cũng có thể là cả hai chiều chứ không nhất thiết là chỉ có đỡ giá. Rất có thể thị trường sẽ lại xuất hiện các nhịp mở biên độ tiếp để test cung cầu thêm nhiều lần nữa.

Thị trường phái sinh hôm nay phần lớn thời gian giao dịch chậm và F1 từ chối tăng theo VN30 rất rõ. Thời điểm VN30 vượt 1821.xx đầu phiên sáng tuy chỉ số có tăng lên tới 1831.xx nhưng biên lên của F1 hẹp hơn đáng kể. Thậm chí khi VN30 vượt 1831.xx để lên 1834 thì F1 lại mở rộng chiết khấu. Một lượng lớn hợp đồng được mở ở thời gian này cho thấy một setup Short rất có khả năng diễn ra. Kinh nghiệm là cần quan sát các trụ nào đẩy VN30 lên trước đó thì rất có khả năng sẽ là trụ ép chỉ số xuống. Khi các trụ này bắt đầu bị bán mạnh hơn, lệnh vào lớn, tốc độ giao dịch nhanh thì nên Short. Nhịp từ 1831.xx xuống tới 1812 là nhịp rộng nhất, basis cũng rất tốt, chỉ chiết khấu 1-3 điểm. Kể cả khi VN30 tạm dừng lại quanh 1821.xx trong ít phút thì F1 tiếp tục mở rộng chiết khấu, tức là quán tính đóng Long đã gia tăng.

Với dòng tiền thụ động như hiện tại thì khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục lùi xuống để test 1600 điểm và có cơ hội thủng mức này để gia tăng sức ép tâm lý cho người cầm cổ. Chiến lược vẫn là chờ mua, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1821.45, ngay tại một mốc. Cản kế tiếp ngày mai là 1831; 1841; 1849; 1861; 1870. Hỗ trợ 1810; 1800; 1791; 1777; 1771.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.