Blog chứng khoán: Dòng tiền “hãm phanh” đột ngột

Điểm nhấn hôm nay dĩ nhiên là thanh khoản, khi nhìn vào cùng một nền giá thì ngưỡng quanh 1600 điểm lần này tâm lý kém hơn đáng kể các lần trước. Giao dịch cũng giảm mạnh ở nhóm VN30 cho thấy các tay chơi lớn cũng nghỉ ngơi.
Sau 5 phiên giảm liên tục với một ngày mở biên độ như hôm
qua thì cơ hội phục hồi kỹ thuật là dễ đoán. Tuy nhiên giá hồi lên mà không thu
hút được chú ý của dòng tiền đuổi lên tức là chiến lược chờ đợi vẫn đang chiếm
ưu thế.
Nhà đầu tư giảm bán ở đoạn này là bình thường vì sẽ xuất hiện
tâm lý lo ngại bán đúng đáy. Hai lần trước thì đúng là thế, bán quanh 1600 thiệt
hơn. Khác biệt là hai lần trước tâm lý chấp nhận rủi ro cao hơn nên mua đuổi giá
rõ hơn. Hiện nhà đầu tư đã thoát ra đang tỏ rõ tâm thế bình thản chờ đợi. Nhìn
theo diễn biến intraday thì các nhịp tăng thanh khoản rất kém, nhịp giảm thanh
khoản lại cao hơn.
Thanh khoản cải thiện trong phiên chiều nay chủ yếu là do có
một đợt bán chủ động xuất hiện chiếm phần lớn thời gian. VNI dao động tối đa khoảng
1%. Rõ ràng là người bán đang là bên “cầm trịch” thanh khoản, giao dịch nhiều
hay ít là do độ quyết liệt của nhóm này. Vì vậy thanh khoản tổng thể hôm nay thấp
cũng có thể xem là tín hiệu tốt.
Tuy nhiên thanh khoản hay biến động giá một ngày không đủ
tin cậy. Khi điều chỉnh, điều quan trọng là khối lượng trao tay phải đủ để luân
chuyển kỳ vọng. Nếu thanh khoản quá thấp thì phải cần nhiều thời gian hơn. Người
cầm tiền sẽ tiếp tục chờ đợi để xem khả năng “gồng lỗ” còn tốt đến mức nào. Hiện
thị trường không có động lực để tăng mạnh ngay nên về mặt tâm lý khá thảnh
thơi. Giá đỏ sẽ có cầu vào thăm dò, còn xanh thì không rõ, xanh mạnh càng khó thu
hút hơn.
Khả năng tác động trụ để duy trì VNI quanh 1600 điểm cũng đang
thể hiện khá rõ. Đợt trượt giảm chiều nay được đảo ngược nhờ vài cổ phiếu lớn hồi
lên, bao gồm cả VIC lẫn VHM. Thanh khoản thấp tạo điều kiện cho khả năng tác động
giá, nhưng cũng có thể là cả hai chiều chứ không nhất thiết là chỉ có đỡ giá. Rất
có thể thị trường sẽ lại xuất hiện các nhịp mở biên độ tiếp để test cung cầu thêm
nhiều lần nữa.
Thị trường phái sinh hôm nay phần lớn thời gian giao dịch chậm
và F1 từ chối tăng theo VN30 rất rõ. Thời điểm VN30 vượt 1821.xx đầu phiên sáng
tuy chỉ số có tăng lên tới 1831.xx nhưng biên lên của F1 hẹp hơn đáng kể. Thậm
chí khi VN30 vượt 1831.xx để lên 1834 thì F1 lại mở rộng chiết khấu. Một lượng
lớn hợp đồng được mở ở thời gian này cho thấy một setup Short rất có khả năng
diễn ra. Kinh nghiệm là cần quan sát các trụ nào đẩy VN30 lên trước đó thì rất
có khả năng sẽ là trụ ép chỉ số xuống. Khi các trụ này bắt đầu bị bán mạnh hơn,
lệnh vào lớn, tốc độ giao dịch nhanh thì nên Short. Nhịp từ 1831.xx xuống tới
1812 là nhịp rộng nhất, basis cũng rất tốt, chỉ chiết khấu 1-3 điểm. Kể cả khi
VN30 tạm dừng lại quanh 1821.xx trong ít phút thì F1 tiếp tục mở rộng chiết khấu,
tức là quán tính đóng Long đã gia tăng.
Với dòng tiền thụ động như hiện tại thì khả năng cao thị trường
sẽ tiếp tục lùi xuống để test 1600 điểm và có cơ hội thủng mức này để gia tăng sức
ép tâm lý cho người cầm cổ. Chiến lược vẫn là chờ mua, Long/Short linh hoạt với
phái sinh.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1821.45, ngay tại một mốc. Cản kế
tiếp ngày mai là 1831; 1841; 1849; 1861; 1870. Hỗ trợ 1810; 1800; 1791; 1777;
1771.
Khẩn trương rút ngắn tối đa thời gian mở tài khoản chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại rút ngắn tối đa thời gian mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.
"Cá mập" Pyn Elite: Kỳ vọng tháng 10 FTSE sẽ nâng hạng, chậm nhất là tháng 3/2026
Người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite dự đoán rằng chỉ số FTSE sẽ nâng xếp hạng thị trường của Việt Nam lên một bậc vào loại thị trường mới nổi (EM) vào đầu tháng 10 hoặc chậm nhất là vào tháng 3 năm 2026.
Áp lực tài chính ở nhóm bất động sản, Cenland và Phú Mỹ Hưng lọt top phải trả nợ trái phiếu nhiều nhất
4 tháng cuối của năm 2025, các doanh nghiệp bất động sản ước tính phải thanh toán 1,6 tỷ USD gốc và lãi trái phiếu, cho thấy áp lực tài chính vẫn chưa suy giảm ở nhóm này...
Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng
Dòng vốn dài hạn cho phát triển tại Việt Nam đang bị tắc nghẽn bởi những rào cản pháp lý và cấu trúc thị trường chưa hoàn thiện…
Giao dịch chiều nay có phần sôi động hơn buổi sáng, nhưng là do xuất hiện một đợt xả khá mạnh. VN-Index thậm chí còn tạo đáy sâu mới trước khi một vài cổ phiếu lớn được đánh ngược lên trong khoảng 15 phút cuối.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: